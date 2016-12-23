Актуальная камера 23.12.2016 (20:00)

В сирийский Алеепо прибыл батальон военной полиции из России, который будет обеспечивать безопасность находящихся там российских военных специалистов и медицинского персонала, сообщило минобороны России. Ранее СМИ сообщали, что эти функции будут выполнять уроженцы Чечни, однако на официальном уровне эта информация не подтверждалась.