Актуальная камера 23.12.2016 (20:00)

С 24 декабря и до понедельника в лесах Эстонии действует рождественский мир, объявленный Обществом охотников неделю назад в Домской церкви Хаапсалуского епископского замка.
По словам советника по вопросам культуры посольства Эстонии в Москве Димитрия Миронова, эстонской культуре за последние два года удалось охватить практически всю Россию - выступление пианистов, участие в кинофестивале в Калининграде, Фестиваль эстонской культуры в Чебоксарах, турне экспозиции эстонских художников-иллюстраторов. Самым же масштабным событием Миронов в интервью порталу rus.err.ee назвал Декаду эстонской культуры.
Таллиннская скорая помощь не видит необходимости в дополнительных бригадах на время рождественских праздников, однако на Новый год одна дополнительная бригада будет находиться в состоянии готовности.
Тунисские власти в субботу, 24 декабря, сообщили о задержании трех мужчин, которые подозреваются в соучастии в организации теракта в Берлине.
Синоптики прогнозируют ветреную погоду на следующей неделе. В среду местами пройдет небольшой снег, мокрый снег, однако в пятницу опять обещают дождь.
В субботу, 24 декабря, в Нарве прошел благотворительный костюмированный забег, его цель – собрать деньги на организацию спортивного праздника для детей из детских домов Нарвы и Нарва-Йыэсуу.
В субботу Шри-Ланка побила мировой рекорд: в столице Коломбо установлена самая высокая искусственная рождественская ель.
В полдень субботы, 24 декабря, из окна столичной Ратуши вице-мэр Таави Аас, исполняющий обязанности мэра Таллинна, провозгласил рождественский мир.
Западный христианский мир готовится встретить Рождество Христово. Священник католического храма святых Петра и Павла в Таллинне Игорь Гаврильчик в преддверии праздника о важности проявления настоящей любви.
Европейские страны после теракта в Берлине решили усилить меры безопасности на время праздников.
Госдепартамент уведомил граждан США об опасности поездок в Иорданию, а также Египет и ряд других стран Африки. Предупреждения опубликованы в пятницу, 23 декабря, на сайте ведомства.
В ночь на субботу 24, декабря, спасателям поступило сообщение о мужчине, который провалился под лед водоема в поселке Варсту в Вырумаа.
Правоохранительные органы предотвратили в 2016 году 17 возможных терактов на территории Франции, заявил министр внутренних дел страны Брюно Ле Ру.
В Нарве в пятницу на одном и том же пешеходном переходе под машину попали две женщины.
В Тартумаа в деревне Висси ночью в горящем жилом доме погиб человек. Спасателям удалось сдержать распространение огня на близлежащие дома.
В канун Рождества, отмечаемого западными христианами, жители Таллинна и гости столицы могли прокатиться на рождественском трамвае, которым управляет Дед Мороз.
На Рождество в Эстонию придет ветреная и сырая погода.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с президентом Туниса Беджи Каид эс-Себси заявила о необходимости ускорить процесс депортации граждан этой страны, которым было отказано в предоставлении убежища в ФРГ, сообщает в пятницу газета Bild.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях.
По мнению главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, вынужденная финансовая помощь итальянским банкам в размере 20 млрд евро еще больше увеличит огромный госдолг Италии и потенциально может привести к новому кризису еврозоны.
Новый президент Молдавии Игорь Додон в пятницу, 23 декабря, официально вступил в должность. В ходе церемонии инаугурации он принял присягу, поцеловал государственный флаг и получил из рук председателя конституционного суда атрибуты главы государства. На церемонии присутствовали депутаты парламента, министры и зарубежные гости, в частности, вице-премьер России Дмитрий Рогозин.
Традиционную церемонию провозглашения рождественского мира в Таллинне в этом году проведет исполняющий обязанности мэра столицы Таави Аас. Церемония состоится в субботу в полдень, вице-мэр Таави Аас выступит с речью из окна Таллиннской ратуши.
Почтовые отделения круглосуточно сортировали праздничные открытки и посылки, чтобы успеть справиться с резко возросшим объемом работы накануне праздников.
Спасатели, медики и эксперты по дорожному движению желают всем жителям Эстонии безопасного Рождества и Нового года и напоминают, что в праздничной суете особенно важно сохранять осторожность и соблюдать правила безопасного поведения.
Пытавшийся избежать столкновения с выбежавшими на дорогу лосями водитель отклонился на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. В результате происшествия пострадали два человека.
Число жителей Земли 1 января 2017 года достигнет 7.473.690.000 человек, что на 83 млн человек больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили эксперты немецкого фонда "Население мира" (Stiftung Weltbevölkerung) в пятницу, 23 декабря.
Эстонская пограничная служба готовится к наступлению праздников, когда поток российских туристов в ближайшие пару недель возрастет в несколько, а на границе могут скапливаться очереди.
Выбежавшее на проезжую часть дороги стадо кабанов в пятницу вечером в Пярнуском уезде спровоцировало дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей.
В сирийский Алеепо прибыл батальон военной полиции из России, который будет обеспечивать безопасность находящихся там российских военных специалистов и медицинского персонала, сообщило минобороны России. Ранее СМИ сообщали, что эти функции будут выполнять уроженцы Чечни, однако на официальном уровне эта информация не подтверждалась.
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