Актуальная камера 29.12.2016 (20:00)

Погоду будет определять новый активный циклон, передает "Актуальная камера".
Мина, выпущенная во второй половине четверга из района, контролируемого боевиками в пригороде Дамаска, попала на территорию посольства России около входа в консульский отдел.
Стражи правопорядка призывают родителей к бдительности: в предпраздничный период резко вырастает число правонарушений среди подростков. На лидирующей позиции – злоупотребление алкоголем. Во время школьных каникул предоставленные сами себе молодые люди ищут приключений и хотят приобщиться к "взрослой" жизни, что нередко заканчивается приводом в полицию, передает "Актуальная камера".
США в четверг, 29 декабря, приняли решение выслать 35 российских дипломатов и закрыть два учреждения, используемых российскими работниками, — в Нью-Йорке и Мэриленде. Об этом сообщает Reuters.
Нарвские активисты, отстоявшие детское отделение местной больницы, до сих пор не могут поверить в то, что смогли добиться своего. Власти уверяют, что дело не в приближающихся выборах, а в больнице больше не ищут новых способов сэкономить.
Суд признал, что владевший интернет-магазином обвиняемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 400 000 евро.
Тарифы Taxify и Uber в новогоднюю ночь будут формироваться в соответствии со спросом - так заманивают фирмы водителей оставаться в эту ночь за рулем, а это означает, что клиентам придется платить за проезд в несколько раз больше.
Правительство Эстонии одобрило решение о слиянии местных самоуправлений, в результате которого будут образованы семь новых волостей.
Новое здание Эстонского национального музея признано "Делом года" в Тарту.
Ворона украла паспорт у гражданина Эстонии на автомобильном пункте пропуска Ивангород в Ленинградской области. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного таможенного управления ФТС России.
Комментируя встречу европарламентария Яны Тоом с президентом Сирии Башаром аль-Асадом, председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон сказал, что Кремль привлек Яну Тоом к создаваемому новому международному "Интернационалу".
Группа членов Совета Федерации и депутатов Европарламента в Дамаске обсудили с президентом Сирии Башаром Асадом предстоящее перемирие, сообщил председатель комитета по международным делам Совета Федерации РФ Константин Косачев, входящий в состав делегации.
В четверг, 29 декабря, Вируский уездный суд признал 43-летнего врача Игоря Горячева виновным в причинении смерти по неосторожности в результате бездействия.
Как сообщила пресс-служба кабинета министров, с 1 января 2017 года минимальный оклад педагогов общеобразовательных школ и профессиональных училищ вырастет с нынешних 958 до 1000 евро в месяц. Это решение было утверждено правительством на заседании в четверг, 29 декабря.
Президент Польши Анджей Дуда отказался подписывать принятые парламентом республики поправки к закону о массовых собраниях, против которых выступала оппозиция и ряд общественных организаций.
Избранный президент США Дональд Трамп назвал два правила, которым будет следовать его администрация, — "покупай американское" и "нанимай американцев". Об этом политик написал в четверг, 29 ноября, на своей странице в Instagram.
Предварительные данные о причинах крушения самолета Ту-154 под Сочи могут быть получены не раньше января 2017 года, сообщил 29 декабря министр транспорта РФ Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию этой авиакатастрофы.
Хельсинкский уездный суд приговорил бывшего начальника столичной наркополиции Яри Аарнио к 10 годам тюремного заключения.
Власти Украины в одностороннем порядке передали представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" 15 человек.
Книжные магазины Apollo прекратили договор с издательствами Ilmamaa и Pegasus.
Министр юстиции Урмас Рейнсалу созвал комиссию, которая призвана сделать следующий шаг для выяснения размера ущерба, нанесенного Эстонии в период ее оккупации. Министр иностранных дел Свен Миксер выставление претензии России не считает разумным.
Задержанный в среду предполагаемый сообщник берлинского террориста Аниса Амри отпущен на свободу. Федеральная прокуратура Германии решила не выдавать ордер на его арест, сообщила пресс-секретарь генпрокуратуры.
Трое армянских военнослужащих погибли при вооруженном столкновении с азербайджанскими военными, сообщило Министерство обороны Армении. В Министерстве обороны Азербайджана сообщили, что в ходе столкновений на границе с Арменией пропал без вести солдат.
Министерство сельской жизни собирается с 2019 года ввести для земледельцев обязанность собирать всю скошенную в ходе работ по уходу за угодьями траву.
Председатель горсобрания Калласте Федор Плешанков, признанный виновным в коррупционном преступлении, настаивает в Государственном суде на своем оправдании.
По словам президента РФ Владимира Путина, при посредничестве России, Турции и Ирана были заключены договоренности по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры между сирийским правительством и вооруженной оппозицией.
Бывший капитан нарвского "Транса" Роман Нестеровский сыграет в составе таллиннского "Инфонета" на традиционном предновогоднем турнире по футболу в зале.
Борьба между Кристеном Михалом и Ханно Певкуром за пост председателя Партии реформ приняла более острый характер: Певкур разместил в соцсети Facebook ссылку на интернет-игру, в которой фигурируют наполненные деньгами полиэтиленовые пакеты, четыре лимона и белый свитер.
В четверг, 29 декабря, правительство Эстонии назначило членом куратория Таллиннского университета (ТЛУ) Марину Кальюранд.
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