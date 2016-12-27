Актуальная камера 27.12.2016 (20:00)

Сенатор США Джон Маккейн, находящийся в Эстонии с визитом, сказал на прошедшей в Таллинне пресс-конференции, что страны Балтии не должны ничего бояться в связи с переменой власти в США, а также, что связи между Вашингтоном и союзниками по НАТО по-прежнему остаются крепкими.