Актуальная камера 27.12.2016 (20:00)

Четверть века назад на смену СССР пришло Содружество независимых государств. Российские социологи представили исследование того, как россияне относятся к странам СНГ спустя четверть века после его создания. Подробности - у корреспондента "Актуальной камеры» в Москве.
Сенатор США Джон Маккейн, находящийся в Эстонии с визитом, сказал на прошедшей в Таллинне пресс-конференции, что страны Балтии не должны ничего бояться в связи с переменой власти в США, а также, что связи между Вашингтоном и союзниками по НАТО по-прежнему остаются крепкими.
Во вторник, 27 декабря, представители волостей Пайкузе и Аудру, а также города Пярну подписали договор об объединении. В новом самоуправлении будет жить 51 000 человек.
Голливудская актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в серии фильмов "Звездные войны" (Star Wars), скончалась на 61-м году жизни.
Союз волейбола Эстонии подвел итоги уходящего года, определив лучших игроков страны. В женской номинации победу праздновала Ану Эннок, в мужской - Роберт Тяхт.
По состоянию на конец 2016 года, в центрах для ходатайствующих об убежище в Вао (Ляэне-Вирумаа) и Вягева (Йыгевамаа) в Эстонии проживали 76 человек.
Участники поисковой операции на месте крушения Ту-154 под Сочи подняли на поверхность все черные ящики разбившегося лайнера, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС. После предварительного анализа записей черного ящика эксперты приоритетной называют версию об ошибке пилотирования.
Фирма Gummigranul, намечающая в промпарке Йыхви на северо-востоке Эстонии строительство завода по переработке использованных автопокрышек, собирается открыть производство к ноябрю 2017 года, инвестиция в проект составит порядка 4 млн евро.
Командующий Силами обороны Эстонии генерал-лейтенант Рихо Террас наградил американского сенатора Джона Маккейна орденом "За военные заслуги".
Нападающий сборной Эстонии по футболу Атс Пурье перешел из "Нымме Калью" в финский "КуПС" (Куопио).
Чемпион Эстонии по футболу "Инфонет", который в новом сезоне будет выступать под названием FCI Tallinn, в феврале 2017 года проведет четыре контрольных поединка с клубами из Латвии и Финляндии.
Ирак в течение трех месяцев разгромит формирования террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), действующие на территории страны. Об этом, как сообщил телеканал Al Sumaria, заявил иракский премьер-министр Хейдар аль-Абади.
По данным ERR.ee, гендиректорат Европейской комиссии (ЕК) по вопросом коммуникации выбрал новым главой представительства ЕК в Эстонии Кейта Каземетса. Официально об этом объявят в начале следующего года.
Канцлер права Юлле Мадизе обещает проанализировать провозглашенный на прошлой неделе президентом Эстонии налоговой пакет, прозванный гроздевым пакетом (kobarseadus) из-за большого числа поправок к различным законам, на предмет соответствия его положений действующим законам, но при этом подчеркивает, что у нового правительства должна быть возможность создания своей политики, в том числе и налоговой.
После окончания сезона из нарвского "Транса", занявшего в чемпионате Эстонии по футболу восьмое место, ушли девять игроков. В большинстве своем это легионеры, но команду покинул и капитан Роман Нестеровский.
В субботу, 24 декабря, в Нарве в четвертый раз прошел благотворительный Рождественский забег. Обязательным атрибутом забега был рождественский аксессуар, шапочка или костюм.
Депутат Европарламента Яна Тоом (Центристская партия) вместе с журналистом, писателем и социал-демократом Андреем Хвостовым отправились в Сирию.
На сегодняшней встрече с делегацией Конгресса Соединенных Штатов Америки премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что США были, есть и будут одним из важнейших для Эстонии союзников, и что США всегда могут рассчитывать на Эстонию.
Департамент конкуренции потребовал от государственной компании Elektrilevi на 6,7% снизить плату за сетевые услуги.
Нападающий "Реала" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду получил награду как лучший спортсмен Европы 2016 года, сообщает пресс-служба мадридского ФК во вторник.
Банк Эстонии отчеканит до 1,5 млн памятных монет номиналом 2 евро, посвященных событиям 1917 года, которые привели к провозглашению независимости Эстонии.
Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) получила во время рождественских праздников письмо от адвоката бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара, в котором Сависаар просит из-за проблем со здоровьем отложить решение вопроса по возврату денег в городскую казну Таллинна.
Народный депутат Украины Надежда Савченко рассказала, что создает свой политический проект - общественную платформу "Руна".
Атакующий полузащитник Хенри Хансон (21) продолжит свою карьеру в городской команде Пайде.
Президент России Владимир Путин ввел в эксплуатацию газопровод из России в Крым. По словам Путина, он позволит обеспечить бесперебойную поставку газа всем категориям потребителей на полуострове.
В пятницу полиция обратилась к общественности за помощью в поисках 78-летнего Дмитрия, который ушел в неизвестном направлении из своей квартиры в доме по улице Паэ столичного района Ласнамяэ в промежутке от полудня 21 декабря до утра 22 декабря. Во вторник, 27 декабря полиция сообщила, что мужчина найден, с ним все в порядке.
В ходе традиционной благотворительной акции на телеканале ETV к вечеру 26 декабря было собрано 215 400 евро. Кроме того, на расчетный счет Союза людей с нарушениями двигательной функции (ELIL) поступило 2541. За время акции было собрано 217 914 евро Средства пойдут на строительство тренажерных залов для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
В понедельник, 2 января, из-за временного отключения будут недоступны порталы e-maksuamet и e-toll, а также услуги и приложения X-tee. Кроме того, будет невозможно подавать запросы в инфосистемы Налогово-таможенного департамента.
Большинство немцев по-прежнему считают, что действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель лучше других политиков справится с проблемами Германии в предстоящем 2017 году. Такого мнения придерживаются 56% участников опроса, проведенного TNS Emnid.
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