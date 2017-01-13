Актуальная камера 13.01.2017 (18:00)

Совет Больничной кассы утвердил бюджет организации на 2017 год в размере 1,1 млрд евро, что на 10,1% больше, чем в прошлом году.
В России должно появиться поколение, которое никогда в жизни не узнает вкуса сигареты. Это произойдет, если в жизнь будет воплощена разработанная Министерством здравоохранения концепция по борьбе с курением. Подробности - в сюжете "Актуальной камеры" из Москвы.
Голландское движение "Форум за демократию", стоявшее у истоков референдума по ратификации Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, подало в суд на правительство Нидерландов за его действия после референдума.
Бывший министр экономики, член комиссии по иностранным делам Рийгикогу Лийза Овийр (SDE) рассчитывает, что премьер-министр Юри Ратас одобрит создание фонда Team Estonia, основной задачей которого станет привлечение в Эстонию стратегических инвесторов и повышение заметности Эстонии в мире.
Музей оккупации открывает 18 января выставку под названием "Как Нарва осталась в Эстонии", рассказывающую о прошедшем в 1993 году референдуме об автономии Нарвы. Перед открытием выставки состоится круглый стол, в котором примут участие корреспондент ERR из Нарвы Юрий Николаев, бывший директор Нарвского колледжа и нынешний ректор Академии МВД Катри Райк и историк и профессор Художественной академии Эстонии Давид Всевиов.
Журналист и преподаватель журналистики Прийт Пуллеритс считает, что все больше появление контент-маркетинга в СМИ вводит потребителей в заблуждение, поскольку они не могут понять, какая новость является объективной, а какая заказной и кем-то проплаченной. В итоге, такая пестрота не обогащает, а наоборот, обедняет общую картину, считает преподаватель.
На состоявшемся в Таллинне 13 января открытии Центра оборонных инвестиций, который займется закупкой военного оборудования и финансированием строительства военной инфраструктуры, было озвучено, что объем закупок вырастет с 57 млн евро в 2010 году до 200 млн евро в 2020 году.
Новым руководителем представительства Европейской комиссии в Эстонии официально назначен Кейт Каземетс, нынешний вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций.
В Германии в районе Шварцвальда, или Черного леса, одна лисица осмелилась выйти на лед Дуная. В результате она провалилась в воду и превратилась вместе с ней в лед.
Жителям Латвии больше не выгодно регистрировать машины в Эстонии. Однако их по-прежнему интересует платная медицина, высокие зарплаты и лучшие условия работы.
В 2016 году в Ида-Вирумаа у пьяных водителей по ходатайству прокуратуры и с разрешения суда было конфисковано 20 моторно-транспортных средств.
В Кохтла-Ярвеском Центре Культуры проходит выставка моделей одежды для кукол. Сорок кукол демонстрируют на ней аристократические вечерние наряды. Автор моделей одежды – жительница города Наталья Медведева.
Президентская канцелярия сообщила, что Керсти Кальюлайд ждет на праздничный прием в честь годовщины Эстонской Республики приблизительно 1000 гостей. Приглашения разослали 500 гостям, которых ждут вместе со спутниками.
Новое руководство Партии реформ, выбранное на съезде в минувшую субботу, собралось 13 января на свое первое заседание в штаб-квартире партии на Тынисмяги в Таллинне. Новыми вице-председателями выбрали Каю Каллас, Юргена Лиги и Урмаса Паэта.
Окружной суд Детройта оставил под арестом топ-менеджера Volkswagen Оливера Шмидта, обвиняемого в причастности к манипуляциям с экологическими стандартами в США. Если его вина будет доказана, ему грозит до 169 лет лишения свободы.
В воскресенье, 15 января, в тартуском Спортивном парке Тяхтвере будут отмечать международный день снега, который откроет 44-й Тартуский лыжный марафон.
Фонд развития предпринимательства (EAS) представил в пятницу рекламный символ, разработка которого обошлась в 200 000 евро. Команда дизайнеров за полгода работы разработала новый бренд Эстонии и инструкции, как надо представлять страну в мире.
На судне Silja Symphony компании Tallink, во время шторма по пути из Финляндии в Швецию погибли две лошади рысистой породы, пишет финское издание Iltalehti.
Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ) приведет к ликвидации одного из самых успешных музеев России, говорится в заявлении Творческого союза музейных работников Санкт-Петербурга и Ленинградской области, опубликованном на сайте Союза музеев России.
Новая школа, которая откроется осенью 2017 года в Таллинне, создается усилиями ориентированных на обновление школьного образования руководителей Открытой школы и таллиннской горуправы. Среди основателей школы — инициатор создания образовательного фонда "Молодежь — в школу" (Noored Kooli) Артур Таэверэ и учредитель программы "Школа без насилия" (Kiusamisvaba Kool) Расмус Раск.
В Кивиылиском приключенческом центре 14 января состоится молодежное соревнование по слоупстайлу, где награды удостоится тот, кто при спуске с горы продемонстрирует лучшие трюки. А в феврале на неофициальном чемпионате Эстонии по слоупстайлу в Кивиыли выступит Келли Силдару.
Союз автомобильных дилеров отмечает рост продаж новых автомобилей в 2016 году и еще более резкий скачок объема лизингового финансирования новых автомобильных средств. По данным статистики, Эстония является рынком с самым высоким показателем по использованию лизинговых услуг в мире. Руководитель отдела автолизинга банка DNB Райво Пийбор в передаче "Кофе+" связал это обстоятельство с укреплением чувства уверенности населения в завтрашнем дне.
Тысячи демонстрантов намерены устроить 20 января в Вашингтоне акцию протеста, чтобы сорвать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.
Протестующие (в их число входят группы DisruptJ20 и Black Lives Matter) попытаются заблокировать все 12 пунктов пропуска к месту проведения церемонии у Капитолия, где Трамп должен принести присягу, и вдоль Пенсильвания-авеню.
Министр здравоохранения и спорта Австралии Сьюзан Ли совершила несколько служебных поездок, в ходе которых, как выяснилось, она занималась не государственными делами, а поисками недвижимости на курорте Голд-Кост в штате Квинсленд. Это стоило ей должности. В результате разгоревшегося скандала она ушла в отставку.
Ведущая рубрики "Нескучный Weekend" на "Радио 4" Ольга Григорьева представила подборку мероприятий, которые можно посетить в предстоящие выходные.
Отбывающий тюремный срок за убийство 77 человек норвежец Андерс Беринг Брейвик заявил, что пять лет тюремного заключения в одиночной камере сделали его взгляды еще более радикальными.
Столичное отделение Центристской партии в понедельник предложит управе города назначить старейшиной района Кесклинн Таави Пукка вместо освобожденного от должности Алара Няэме, признанного виновным в коррупции.
Польская оппозиция прекратила блокаду зала пленарных заседаний Сейма в Варшаве. Протест прекращается, так как удовлетворено главное требование оппозиции – возвращение журналистов в парламент, заявил лидер либерально-консервативной оппозиционной партии "Гражданская платформа" (ГП) Гжегож Схетына.
В следующем году в Нарве планируют открыть Дом эстонского языка. Предполагается, что он разместится в помещениях бывшего завода "Балтиец", передали утренние теленовости ETV+ со ссылкой на статью в Eesti Päevaleht.
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