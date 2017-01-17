Актуальная камера 17.01.2017 (20:00)

Синоптики обещают относительно теплую и сырую погоду.
Центристская партия и ее бывший председатель Эдгар Сависаар в ближайшие дни могут достигнуть договоренности по вопросу о выплате отстраненному от должности мэра Таллинна политику зарплаты — об этом во вторник сообщил генеральный секретарь партии Яак Ааб.
По мнению экологических организаций и экспертов, государство в Эстонии отошло от принципов бережного использования лесных ресурсов.
Министр обороны Маргус Цахкна и посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл подписали соглашение о сотрудничестве США и Эстонии в области обороны.
Жители исторической области Сетумаа смогут выразить свое мнение относительно того, поддерживают ли они объединение волостей Меремяэ, Микитамяэ и Вярска, а также местечка Лухамаа в волость Сетумаа или же нет.
Во время празднования Дня Мартина Лютера Кинга в американском Майами произошла стрельба, в результате которой пострадали восемь человек, в том числе трое подростков.
На выборах президента Европарламента в лидеры выбились итальянцы Антонио Таяни и Джанни Питтелла. По мнению евродепутата Яны Тоом, Европарламент в любом случае возглавит итальянец, а значит и курс по отношению к России может измениться, поскольку Италия занимает одну из наиболее взвешенных позиций по отношению к России.
Регистрационные знаки легковых автомобилей, использующихся только в служебных целях, будут выделяться особенным цветом.
Баскетболисты "Нижнего Новгорода" на своей площадке крупно уступили литовскому "Лиетувос Ритас" в матче Топ-16 Кубка Европы.
Арочный мост в Тарту, позволяющий перейти реку Эмайыги и сразу попасть на Ратушную площадь, весной закроется на капитальный ремонт, в связи с чем пешеходам придется проходить лишние 700 метров, чтобы перейти с одного берега реки на другой.
Несмотря на решение правления Центристской партии выдвинуть партийные списки во всех избирательных округах на предстоящих осенью выборах в органы местного самоуправления, вице-мэр Курессаре Март Мяэкер решил баллотироваться в составе избирательного союза.
Великобритания не сможет остаться членом единого рынка Европейского союза, потому что это означало бы, что страна "вообще не выйдет из ЕС", заявила глава британского правительства Тереза Мэй.
На проходящем в Санкт-Петербурге международном турнире памяти Валентина Гранаткина юношеская сборная Эстонии по футболу в матче за места с 9-е по 12-е крупно проиграла Азербайджану.
На эстонском отрезке скоростной железнодорожной трассы Rail Baltica может быть не более 11 остановок. Сейчас определено местоположение трех станций - это Таллинн, Рапла и Пярну.
В Таллинне на территории "Юлемисте Сити" в ходе работ по продлению трамвайных путей до аэропорта была обнаружена противотанковая мина времен Второй мировой войны. Саперы вывезли опасную находку из города и уничтожили.
В рамках пилотного проекта под названием "Digitee" (дигитальный путь) в Пярнуском уезде планируется проложить магистральный кабель, который позволит всем жителям уезда, даже проживающим в самых отдаленных местах, подключиться к скоростному интернету.
Производитель алкоголя Liviko и другие участники дела о картельном сговоре обжаловали обвинительный приговор Таллиннского окружного суда от 15 декабря прошлого года.
Москва готова вернуться к вопросу о ратификации договора о границе с Эстонией при условии конструктивных двусторонних отношений, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В результате ДТП с участием автобуса фирмы Ecolines, следовавшего по маршруту Рига - Тарту - Санкт-Петербург, пострадала пассажирка. Автобус вылетел в кювет и не смог продолжить движение самостоятельно.
По словам министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, отсутствуют признаки того, что по примеру Великобритании из Европейского союза выйдут еще несколько государств, о чем ранее заявил избранный президент США Дональд Трамп.
Центральный защитник сборной Эстонии по футболу Никита Баранов не сумел трудоустроиться в чешском клубе "Теплице".
Разработка детальной планировки по застройке пляжа в таллиннском районе Пирита вышла на стадию эскизного решения, которое предусматривает временную открытую сцену для проведения концертов и пляжные павильоны, предлагающие услуги общественного питания.
Языковая инспекция обнаружила в городе Тапа сразу три двуязычные адресные таблички, что идет вразрез как с Законом о языке, так с Законом о топонимах. Местные власти признали проблему. Однако разрешить ее в Тапа не очень-то просто.
Президент России Владимир Путин считает, что заказчики доклада о якобы имеющемся у РФ компромате на избранного президента США Дональда Трампа "хуже, чем проститутки".
Баскетболист команды Тартуского университета Янар Соо объявил об уходе из большого спорта.
Свой первый домашний матч в 2017 году сборная Эстонии по футболу проведет 28 марта, когда в рамках товарищеского поединка примет в Таллинне национальную команду Хорватии.
По словам министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, Эстония практическими шагами продемонстрировала готовность к ратификации договора о границе с Россией, однако она не намерена ради ускорения процесса поступаться своими принципами и ценностями.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) во вторник признал неправомерным запрет на усыновление российских детей гражданами США, предусмотренный в т. н. "законе Димы Яковлева".
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