Актуальная камера 17.01.2017 (20:00)

На выборах президента Европарламента в лидеры выбились итальянцы Антонио Таяни и Джанни Питтелла. По мнению евродепутата Яны Тоом, Европарламент в любом случае возглавит итальянец, а значит и курс по отношению к России может измениться, поскольку Италия занимает одну из наиболее взвешенных позиций по отношению к России.