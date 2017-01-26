Актуальная камера 26.01.2017 (20:00)

Ведущий и репортер передачи "Инсайт" Дмитрий Пастухов вышел на улицы Таллинна в образе попрошайки, чтобы выяснить, насколько верны слухи о том, что за просящими милостыню бабушками и молодыми людьми в балахонах стоит кто-то еще.
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в чешской Остраве, в борьбу вступили танцевальные пары. Эстонские фигуристы Катерина Бунина и Герман Фролов после исполнения короткого танца заняли 29-е место среди 30 дуэтов и не прошли квалификацию.
В латвийской Елгаве стартовал предварительный отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу с участием сборной Эстонии. В своем первом поединке эстонская команда проиграла хозяевам турнира со счетом 2:4.
Передаче "Инсайт" удалось узнать коммерческую тайну: в сфере телекоммуникаций инкассо-фирмы скупают долги оптом по цене в 30-60% от их изначальной стоимости.
Чемпионки Эстонии по волейболу - команда города Кохила - завершила выступления в европейских турнирах. Ответная игра на своей площадке в рамках Кубка Европейской конфедерации завершилась победой гостей, передает "Актуальная камера"
Каждый год на прилавки эстонских магазинов попадают тысячи новых товаров. От продуктов питания до предметов гардероба, от бытовой химии до средств альтернативной медицины. Надзор за этим потоком осуществляют департаменты здоровья и защиты прав потребителей. Съемочная группа "Инсайта" выясняла, почему потенциально опасные средства альтернативной медицины попадают на рынок.
Соседние страны проявляют интерес к построенным в Эстонии казармам современного типа. В чем преимущество этих зданий, как создавался проект - рассказал "Актуальной камере" его автор эстонский архитектор Эркки Тикк.
В четверг, 26 января, на проходящем в Швеции чемпионате мира по хоккею с мячом (бенди) в дивизионе В сборная Эстонии в матче группового этапа разгромила Сомали со счетом 10:0.
Фестиваль музыки MustonenFest 2017 откроется выступлением знаменитого трубача Сергея Накарякова и не менее известной пианистки Марии Меерович. Вместе с Эстонским национальным симфоническим оркестром под руководством маэстро дирижера Андреса Мустонена они готовы вновь очаровывать эстонского слушателя, передает "Актуальная камера".
Власти Нарва-Йыэсуу собираются построить новую котельную. Горсобрание утвердило программу по развитию теплоснабжения, которая предусматривает строительство новой котельной, работающей на древесной щепе. Стоимость проекта - миллион евро, передает "Актуальная камера".
В четверг, 26 января, баскетболисты таллиннского клуба "Калев/Крамо" прервали серию из девяти поражение подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. На своей площадке чемпион Эстонии одолел пермскую "Парму" - 85:79 (33:15, 13:16, 25:17, 14:31).
Для нового производства будет создано 200 рабочих мест, из них 10% - офисные работники. Согласно планам, сырье в Эстонию будет доставляться из Финляндии, передает "Актуальная камера".
Специальная комиссия парламента по борьбе с коррупцией не выявила ничего подозрительного в сделке купли-продажи недвижимости бывшего военного завода Arsenal в Пыхья-Таллинне.
Участница "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро предсказала, что ни Кристен Михал, ни Яна Тоом, ни Михаил Кылварт, ни Раймонд Кальюлайд не станут мэром Таллинна. По мнению эстонской ведьмы, градоначальником станет опытный мужчина. Она также прогнозирует возвращение Эдгара Сависаара в большую политику.
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето отменил встречу с президентом США Дональдом Трампом, которая должна была пройти 31 января в Вашингтоне.
Предписание вернуть Таллинну около 116 000 евро, сделанное бывшему лидеру Центристской партии Эдгару Сависаару комиссией по надзору за финансированием партий (КНФП), за Сависаара выполнит Центристская партия.
Правительство Эстонии одобрило соглашение о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica между Эстонией, Латвией и Литвой. Как ожидается, это премьер-министры трех стран подпишут договор 31 января. В то же время, сегодня перед Министерством экономики и коммуникаций прошла акция протеста против масштабного проекта, передает "Актуальная камера".
Правительство в четверг на своем заседании поддержало план министра здравоохранения и труда Евгения Осиновского (СДПЭ) начать выплату пособий предприятиям, предлагающим сезонную работу подросткам в возрасте от 7 до 16 лет. Пилотный проект такого содержания может быть реализован при поддержке Европейского Социального фонда уже в этом году.
В Балтийской баскетбольной лиге определились все участники решающей стадии. В плей-офф сыграют 16 команд, из них три эстонские. Еще один участник из Эстонии был дисквалифицирован, передает "Актуальная камера".
Верховный суд Греции в четверг, 26 января, заблокировал экстрадицию восьми турецких военных, которые покинули Турцию после неудавшейся попытки госпереворота.
В четверг, 26 января, на сессии городского собрания Нарвы было присвоено звание почетного гражданина города бизнесмену Александру Брокку.
Министр внутренних дел Андрес Анвельт собирается в скором времени представить правительству три варианта перевода в Нарву учебной деятельности Академии МВД.
Во вторник, 31 января, в Славянске и Краматорске для представителей украинских патриотических организаций, представителей Вооруженных Сил и МВД Украины, воинов-добровольцев, будет проходить вебинар (онлайн-семинар) с участием представителей Кайтселийта.
В четверг, 26 января, столичная оппозиция передала председателю Таллиннского городского собрания, центристу Калеву Калло заявление о выражении ему недоверия.
На прошлой неделе Харьюский уездный суд по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры взял под стражу мужчину 1988 года рождения, в квартире которого было обнаружено 1,5 кг амфетамина.
В четверг, 26 января, правительство одобрило инициированные министром здоровья и труда Евгением Осиновским изменения в Законе об алкоголе и рекламе и отправило их на рассмотрение в Рийгикогу.
В воскресенье, 29 января, в рамках ставших уже традиционными Дней эстонского образования ученики старших классов школ и студенты из Пскова получат возможность пообщаться с представителями университетов Таллинна и Тарту.
На объявленный конкурс на замещение должности председателя правления Фонда поддержки предпринимательства (EAS) поступило 33 заявления, присланных самими кандидатами, и еще 36 заявлений, которые поступили через фирмы по найму персонала. В общей сложности стать новым руководителем EAS изъявили желание 69 человек.
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