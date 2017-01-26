Актуальная камера 26.01.2017 (20:00)

На объявленный конкурс на замещение должности председателя правления Фонда поддержки предпринимательства (EAS) поступило 33 заявления, присланных самими кандидатами, и еще 36 заявлений, которые поступили через фирмы по найму персонала. В общей сложности стать новым руководителем EAS изъявили желание 69 человек.