Актуальная камера 30.01.2017 (18:00)

В понедельник, 30 января, премьер-министры Эстонии и Литвы обсудили в Таллинне экономическое сотрудничество между двумя государствами.
15 января 37-летний Сергей ушел из свой квартиры в столичном районе Ласнамяэ и до сих пор не вернулся, близким не удается с ним связаться.
Признанный судом первой инстанции виновным в причинении смерти по неосторожности врач из Ида-Вирумаа Игорь Горячев настаивает на своем оправдании в Тартуском окружном суде.
Завоевавшая золотую и серебряную медали на Всемирных экстремальных играх в США 14-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару вернется в Таллинн в ночь на среду.
Оборот RMK в 2016 году по предварительным данным составил 178 млн евро и прибыль – 58 млн евро. При этом оборот удалось увеличить на 8% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль – на 40%.
Лишь в прошлую пятницу избранный генеральным секретарем Партии реформ Райт Пихельгас отказался от своего поста.
Почти 160 сотрудников государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" лишатся работы в случае передачи объекта в управление РПЦ, сообщил директор учреждения Николай Буров.
Дочерняя компания Газпромбанка "Криогаз" начала поставлять эстонскому энергоконцерну Eesti Gaas сжиженный природный газ (СПГ) с построенного в Пскове завода СПГ специально для бункеровки парома Megastar.
Китай одобрил финансирование иорданского проекта Eesti Energia, тем самым снято последнее препятствие для подписания договора об инвестиции в 2,2 млрд долларов.
Объем пассажирских перевозок по железной дороге Эстонии в 2016 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 5% до 6 920 000 пассажиров.
Парижское правосудие предъявило в понедельник главному подозреваемому в подготовке брюссельских терактов 22 марта 2016 года Мухаммеду Абрини официальные обвинения в соучастии в организации терактов в столице Франции 13 ноября 2015 года.
Шесть человек погибли и восемь получили ранения при нападении на мечеть в городе Квебек - столице одноименной канадской провинции.
Легкоатлет Йоханнес Эрм установил новый юниорский рекорд Эстонии в беге на 300 метров в закрытых помещениях.
Песенный конкурс "Евровидение-2017" постепенно приближается, и несколько стран уже объявили имена музыкантов, которые будут их представителями в Киеве. Среди них — Финляндия, Австрия, Кипр, Великобритания, Республика Беларусь, Греция, Черногория, Грузия, Армения и Албания.
В 2017-2018 году Фонд развития предпринимательства (EAS) потратит 30 000 евро на уход за комнатными растениями в своем офисе, расположенном в таллиннском районе Ласнамяэ.
Парламентская спецкомиссия по контролю за госбюджетом под руководством Юргена Лиги ходатайствует о вынесении Госконтролем оценки планов перестроить Горхолл в конференц-центр. Предполагаемая стоимость проекта – 100 млн евро, из которых 40 млн должны быть выделены из госбюджета.
Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна в понедельник назначил капитан-лейтенанта Юри Саска командующим военно-морскими силами Эстонии.
Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов улучшил свои позиции в рейтинге ATP.
По результатам проведенного опроса более 76% респондентов поддержали создание волости Сетомаа, в связи с чем министр госуправления внесет в правительство предложение об образовании волости.
По данным Министерства финансов, в 2016 году в государственный бюджет поступили доходы на сумму 8,58 млрд евро, что на 7,6% или 603,1 млн евро больше, чем годом ранее.
Делегация комиссии Рийгикогу по иностранным делам начала четырехдневный официальный визит в Турцию для укрепления отношений между Эстонией и Турцией, а также для изучения миграционной ситуации на турецко-сирийской границе.
Предложения нынешнего правительства изменить пенсионную систему не обязательно являются плохими, но их следует открыто обсудить с народом, считает вице-президент Европейской комиссии и бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип.
Сетевое предприятие Elektrilevi ходатайствует в Департаменте конкуренции об отсрочке, чтобы представить ведомству для согласования тарифы за сетевые услуги, основанные на расходах.
Увеличение объема осадков может привести к вымыванию химикатов из почвы, что, в свою очередь, может вызвать рост бактерий в водоемах.
Никаких сделок с США в обмен на снятие санкций с РФ не обсуждается, и вопрос о санкциях никак не связан с совместной борьбой с терроризмом, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В понедельник вступает в силу сделка о покупке акций банка Eesti Krediidipank AS банком Inbank при участии фирмы Coop Eesti с целью создать в Эстонии новый банк, который будет называться Coop.
Умер легендарный кинокритик и журналист Eesti Ekspress Яан Руус (1938-2017).
Победительница конкурса "Мисс Вселенная" — 24-летняя студент-медик из Лилля Ирис Миттенар. Она обыграла 85 красивейших женщин мира на престижном конкурсе красоты, проходившем в столице Филиппин — Маниле.
Государственная канцелярия в понедельник объявила новый открытый конкурс на замещение должности генерального директора Налогово-таможенного департамента.
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