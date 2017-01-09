Актуальная камера 09.01.2017 (20:00)

Новый аквапарк может стать визитной карточкой Нарва-Йыэсуу. Современный водный центр с аттракционами планирует построить руководство спа-отеля Noorus. Строительство обойдется в семь миллионов евро.
Сборная Эстонии по гандболу взяла верх над командой Косово в домашнем матче квалификационного турнира чемпионата Европы - 2020 и возглавила свою отборочную группу.
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лучшим игроком 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Местные выборы в Эстонии пройдут только в октябре, но партии уже присматриваются к кандидатам, способным возглавить то или иное самоуправление. Главная битва развернется в Таллинне, где сейчас правят центристы.
В понедельник, 9 января, в таллиннском районе Мустамяэ произошла авария, в результате которой пострадали две девушки.
Ряд музеев, театров и галерей Таллинна и Тарту с нового года рашили поднять цены на билеты. Также подорожает вход на многие концерты и фестивали.
Гражданин Латвии Янис Скопец проведет в тюрьме пять лет. За последние годы он совершил 57 краж в квартирах и частных домах города Валга. Его добычей стали ценные вещи и украшения.
Обвиняемые в убийстве таксиста в Пярну братья Хийенурм предстали перед судом. В минувшем году они жестоко расправились с водителем такси и угнали его автомобиль. Оба юноши свою вину признали лишь частично.
В декабре СМИ и интернет-издания Эстонии чаще других депутатов Рийгикогу упоминали Мартина Репинского, Таави Рыйваса и Кристена Михала.
Заключить соглашение об объединении Кипра будет трудно, но это возможно, заявил специальный посланник ООН Эспен Барт Эйде перед началом переговоров о судьбе острова, разделенного на греческую и турецкую части в 1974 году. Переговоры начались в Женеве в понедельник под эгидой ООН. Посланник Организации Объединенных Наций подчеркнул, что ООН выступает в роли помощника, а не арбитра в переговорном процессе.
Если в предыдущих трех кварталах 2016 года Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ) не пожертвовали ни одного цента, то в четвертом квартале в партийную казну поступило 200 евро.
Чемпион Эстонии по футболу - таллиннский клуб "Инфонет" - продолжает подготовку к новому сезону. При этом не исключено, что зимой команду могут покинуть несколько ее лидеров, к которым проявляют интерес зарубежные клубы.
Действующий чемпион Эстонии по фигурному катанию среди мужчин Даниэль Альберт Науритс стал победителем и юниорского первенства страны.
Дислоцированные в Эстонии военнослужащие из США проходят курс зимней подготовки под руководством инструкторов из разведывательного батальона Сил обороны.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января своим приказом упростил въезд в страну гражданам 80 стран мира, в том числе и Эстонии. Без визы в Беларуси можно будет находиться не более 5 суток при условии, что в страну иностранец прибыл на самолете через аэропорт в Минске. Эти же правила распространяются на неграждан Эстонии и Латвии. Новые правила вступят в силу в феврале.
Если британцам при выходе из Европейского союза придется выбирать между наличием контроля над иммиграционным потоком в Великобританию и доступом к свободному рынку ЕС, то большинство выберет контроль над границами.
В российские новогодние каникулы, с 30 декабря по 9 января, российско-эстонскую границу пересекли и провели праздничные дни в Эстонии более 56 000 россиян. Самыми напряженными днями для пограничников и таможенников стали начало и конец первой недели года.
По словам бывшего премьер-министра Эстонии и предпринимателя Тийта Вяхи, наметившееся улучшение российско-американских отношений благодаря избранию Дональда Трампа президентом США является единственной гарантией безопасности для Эстонии и ключом к восстановлению ее экономического роста.
Один из руководителей киностудии и киношколы МЭКСвидео Марина Наабер-Глазистова рассказала в эфире "Радио4", что в ходе мероприятия будут показаны как работы последних лет, так и времен, когда все начиналось и у студии была всего одна камера.
В понедельник, 9 января, в Харьюском уездном суде началось рассмотрение дела обвиняемого в экономических преступлениях бизнесмена Рейна Килька. Своей вины предприниматель, как и четверо других проходящих по этому делу людей, не признает.
По оценке Конституционной комиссии Рийгикогу, одновременное участие депутата Рийгикогу в собрании местного самоуправления не противоречит Конституции ЭР.
В прошлом году в Латвии покончили с собой 386 человек, то есть в среднем происходило более одного самоубийства в день, а общее число попыток суицида за год могло достичь 10 000, поскольку на каждое успешное самоубийство приходится 25 неудачных попыток.
Паром Tõll за 24 часа добрался от польской судоверфи Remontowa до порта Виртсу, куда он прибыл днем в понедельник, 9 января.
Фирма Ekovir просит горуправу рассмотреть вопрос повышения тарифов на вывоз мусора более чем на 60%, с нынешних 2,10 евро (вместе с НСО) до 3,45 (вместе с НСО) с человека.
Налогово-таможенный департамент Эстонии (MTA) в 2016 году собрал налогов на сумму в 6,26 млрд евро, что на 0,1% больше, чем ожидалось, и на 5,5% больше, чем годом ранее.
Министр экономики Кадри Симсон приостановила создание единой холдинговой компании для управления государственными предприятиями, инициированное ее предшественником Кристеном Михалом.
Резкое похолодание в последние дни создало очень тяжелую ситуацию в лагерях для беженцев в Сербии, Венгрии и Греции.
Погода продолжает вносить коррективы в маршрут ралли-рейда "Дакар", который продолжается в Южной Америке. Из-за ливневых дождей в Боливии организаторам пришлось сократить маршрут сегодняшнего 7-го этапа вдвое.
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