Актуальная камера 23.02.2017 (20:00)

Пасмурную и ветреную погоду обещают синоптики на предстоящие сутки.
В финском Лахти в четверг разыграли первые награды на чемпионате мира по лыжным видам спорта, но эстонские лыжники высокими результатами не порадовали — никто из них не смог преодолеть квалификацию и выступить в основных соревнованиях.
Во французской столице продолжаются многочисленные молодежные протесты против полицейского произвола, начавшиеся две недели назад.
В начале февраля городское собрание Кохтла-Ярве приняло беспрецедентное решение – передать в собственность государства тридцать одну муниципальную квартиру, чтобы избавиться от расходов на содержание этого жилья. На проблему обратил внимание госконтролер Алар Карис, назвав ситуацию миной замедленного действия. Миллион евро в год – это расходы государственного бюджета, если примеру Кохтла-Ярве последуют остальные самоуправления.
Из-за бесснежной зимы Тартуский лыжный марафон в этом году пройдет на шестикилометровом круге лыжного стадиона Техванди в зимней столице Эстонии — городе Отепя. В последние дни перед стартом на его трассах активно тренируются спортсмены-любители, которые намерены принять участие в соревновании в предстоящие выходные.
Сегодня правительство одобрило законопроект, согласно которому выплата пособий на создание рабочих мест на предприятиях Ида-Вирумаа продлевается на год. По предложению Кассы по безработице будет упрощен порядок выделения пособия, а также 20 безработных теперь можно нанять в течение двух месяцев, а не одного месяца, как прежде.
Эстонские археологи представили очередную находку — предметы, которые могут быть датированы временами поздней эпохи викингов, в том числе две подвески, имитирующие древнерусскую серебряную монету времен правления князя Ярослава.
В Силламяэ опять разгорелся нешуточный спор о необходимости установки первого в городе светофора на одном из сложных перекрестков.
17-летний Артур не совершал ничего противозаконного, но по решению суда он стал солидарным ответчиком и должен выплатить почти 12 000 евро. Теперь долг вырос до 15 000 евро.
Президент Керсти Кальюлайд вручила в четверг, 23 февраля, накануне 99-годовщины Эстонской Республики 113 орденов и медалей за особые заслуги.
Всемирная торговая организация (ВТО) отклонила апелляцию России на решение организации, в соответствии с которым введенный в 2014 году запрет на импорт свинины в РФ из ЕС был признан незаконным.
Эстония, Евросоюз и НАТО хотят мирных отношений со всеми народами и странами, но действия России в Крыму, на востоке Украины, части территории Грузии и в Молдавии ставят серьезные вызовы перед Эстонией и ее союзниками.
В интернете активно рекламируется поддельный сайт по продаже авиабилетов, который визуально очень похож на официальный сайт компании Airbaltic, и в полицию уже обратились первые жертвы мошенников.
Полузащитник Иоан Яковлев подписал на год контракт с клубом "Нарва Транс". Последние два года он играл в молодежной команде "Левадии", за которую провел 58 матчей и забил 15 голов.
Украинский депутат от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко пытался шантажировать бывшего начальника избирательного штаба нынешнего президента США Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом сообщила в четверг американская газета Politico со ссылкой на свои источники.
Футбольный клуб "Нарва Транс" подписал соглашение с центральным защитником Василием Пинчуком, игравшим последние два года в астраханском клубе "Волгарь". Соглашение с игроком подписано до конца сезона.
Таллиннское горсобрание приняло отчет ревизионной комиссии, в котором анализировались законность и целесообразность использование денег из городского бюджета Таллинна на услуги по связям с общественностью в период 2014-2015 годов. По словам руководившего работой ревизионной комиссии Кайдо Кукка (IRL), есть подозрение, что руководство Таллинна использовало в этот период деньги налогоплательщиков для предвыборной рекламы.
Сегодня утром около 6:44 в полицию поступило сообщение о том, что на шоссе Таллинн-Нарва со скользкой дороги вылетела фура, перевозившая сланцевое масло. Люди в ДТП не пострадали. Из-за аварии движение шоссе было закрыто. Дорожный департамент сообщил в 18:25, что движение восстановлено.
К 100-летней годовщине Эстонской Республики в городе Пярну планируется установить монумент основателям государства.
Министерство финансов отправило на согласование программу внедрения государственной реформы, в которой обозначены четкие сроки для завершения переезда некоторых государственных учреждений из Таллинна в регионы.
Делегация Эстонии под руководством гендиректора отдела политики МИД Паулем Теэсалу обсудила с делегацией Ирана, которой руководил гендиректор отдела по Северной и Восточной Европе МИД Ирана Махмуд Баримани, отношения между Эстонией и Ираном, в том числе сотрудничество в области экономики, культуры и образования, а также ситуацию в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.
Суд в Вене отпустил из-под стражи украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, задержанного на этой неделе по запросу правоохранительных органов Испании.
На следующей неделе Эстонию посетит с визитом министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен.
Иракские войска установили контроль над всей территорией аэропорта иракского города Мосул, который считается одним из важнейших стратегических объектов в борьбе за контроль над городом, западную часть которого продолжают удерживать боевики террористической группировки "Исламское государство".
По словам прокурора Одесской области Олега Жученко, несколько человек совершили попытку похищения заместителя главы парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Алексея Гончаренко, но эту попытку удалось предотвратить.
В четверг, 23 февраля, начала работу комиссия по назначению членов советов предприятий с участием государства. В повестке первого заседания — обзор государственных компаний, основных принципов работы и регламента.
Министерство финансов представит правительству проект решения, согласно которому отменяется максимальный размер спецльготы на служебные автомобили, составляющий сейчас 256 евро в месяц, который в дальнейшем будет зависеть от мощности двигателя автомобиля. От идеи ввести цветные номера для служебных автомобилей министерство решило отказаться.
На Чемпионате мира в финском городе Лахти состялись квалификационные заезды среди мужчин на дистанции 10 км классическим стилем. Под номером один стартовал лыжник из Венесуэлы, до этого никогда не видивший снега, он тренировался на роликовых лыжах. В youtube набирает популярность ролки, как венесуэлец боролся с лыжней. Его назвали "худшим лыжником" в мире, до финиша он так и не доехал, однако венесуэлец получил много сочуственных комментариев и ему даже собрали 3000 евро.
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