Актуальная камера 24.01.2017 (18:00)

Отношения между США и Китаем рискуют ухудшиться из-за намерения президента США Дональда Трампа противостоять притязаниям Китая на суверенитет над оспариваемыми островами в Южно-Китайском море.
Таллиннский окружной суд обязал Харьюскую уездную управу внести в регистр народонаселения Эстонии брак, зарегистрированный в Швеции между двумя мужчинами.
Министр образования и науки Майлис Репс и мэр Раквере Михкель Юхками во вторник подписали протокол о намерениях, предусматривающий начало переговоров о создании в городе Раквере государственной гимназии.
Министр здоровья и труда Евгений Осиновский представил на рассмотрение правительства законопроект, который ограничивает продажу и рекламу алкоголя.
Идея премьер-министра, лидера центристов Юри Ратаса предоставить гражданство без дополнительных требований всем, прожившим в Эстонии не менее 25 лет, нашла лишь частичную поддержку среди парламентских партий. В оппозиции заявили, что Ратас хочет разыграть так называемую "русскую карту" на грядущих выборах, передает "Актуальная камера".
Правительству Британии потребуется согласие парламента, чтобы инициировать выход из Евросоюза, постановил Верховный суд.
Первые подразделения международного батальона сил НАТО, размещаемые в Эстонии, прибудут к месту дислокации уже в марте этого года, сообщил министр обороны Маргус Цахкна.
Бывший спикер Европарламента Мартин Шульц выдвинут на должность председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), он также станет кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах в Бундестаг (нижнюю палату парламента ФРГ).
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным решение администрации города установить памятную доску адмиралу Александру Колчаку и распорядился ее демонтировать.
В Лос-Анджелесе состоялась церемония объявления номинантов на американскую кинопремию "Оскар". Лидером по числу номинаций – 14 – стал романтический мюзикл "Ла-Ла Ленд" Дэмиена Шазелла.
Кабинет министров Латвии во вторник одобрил законопроект о межправительственном договоре Латвии, Литвы и Эстонии, предусматривающем прокладку железнодорожной магистрали Rail Baltica.
На завершившийся в понедельник конкурс по замещению должности главы Фонда развития предпринимательства (EAS) заявки отправили 33 кандидата.
Во вторник, 24 января, судостроительный завод Meyer Turku передал компании Tallink новое скоростное пассажирское судно Megastar, которое будет курсировать на линии Таллинн-Хельсинки.
Участники опроса программы "Народу важно" – ученики 11 класса Нарвской ваналиннаской государственной школы не видят возможностей для обучения и дальнейшей работы в Нарве.
Шкурки песцов общей стоимостью почти в 172 000 евро отправила в Москву эстонская фирма. Однако на погранпункте "Убылинка" Псковской таможни российско-латвийской границы при досмотре фуры был обнаружен незадекларированный товар - 1314 шкурок песцов. Российская таможня изъяла товар и завела уголовное дело по факту незаконного ввоза в страну стратегически важного товара.
Москва не воспринимает как угрозу размещение Китаем межконтинентальных баллистических ракет недалеко от границы с Россией, потому что Пекин является для России стратегическим союзником и партнером.
На переговорах в Астане было достигнуто соглашение, согласно которому Москва, Анкара и Тегеран будут совместно обеспечивать режим прекращения огня между сирийским правительством и оппозицией, установленный в конце декабря прошлого года.
В комиссии Рийгикогу по государственной обороне обсудили поправки к Закону об оружии. Поправки, например, предусматривают возможность сдачи экзамена частными лицами для получения разрешения на ношение оружия на родном языке с переводчиком. Предлагаемые поправки вызвали бурную критику части депутатов.
В Эстонии на соискание государственных премий в области культуры в этом году представлены 88 кандидатов. Среди претендентов есть и творческие личности из Нарвы.
В связи с резким увеличением числа больных детей и педагогов гимназии, по согласованию с Департаментом здравоохранения и Маардуской мэрией, с 24 по 26 января учебные занятия в помещениях Маардуской гимназии проходить не будут.
Во вторник, 24 января, Рийгикогу отклонил в первом чтении подготовленный оппозиционной Свободной партией законопроект, предлагающий запретить политическим силам проводить свои предвыборные кампании в долг.
Морской музей в Летной гавани в Таллинне будет закрыт с 30 января по 27 февраля в связи с ремонтными работами.
Несмотря на существенное снижение в 2016 году общего уровня преступности и опасных преступлений, таких как убийства, число нарушений коррупционной направленности в Эстонии выросло до рекордной отметки.
В 2016 году в Эстонии продолжилось снижение уровня преступности — на 11% в годовом сравнении, в том числе снизилось число убийств.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла во второй раунд турнира серии ITF во французском Андрезье-Бутеоне с призовым фондом 60 000 долларов США.
Во вторник, 24 января, на своей очередной сессии Маардуское городское собрание утвердило законопроект о повышении социальных пособий, выплачиваемых из городского бюджета, в числе которых - пособие по рождению ребенка, пособия юбилярам и участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.
Власти Парижа запустили в городе два беспилотных мини-автобуса с электрическими двигателями. Пока этот проект считается экспериментальным, но в случае его успеха городские власти готовы и дальше развивать такой транспорт. Беспилотные автобусы собираются летом нынешнего года выпустить и на улицы Таллинна.
Во вторник, 24 января, в Швеции стартовал чемпионат мира по хоккею с мячом (бенди) в дивизионе В.
В этом году в бюджете Таллинна на молодежный спорт выделено почти 5,5 млн евро, что примерно на 1 млн больше прошлогоднего. Размер субсидии спортивным клубам на каждого ребенка вырастет со 165 до 200 евро.
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