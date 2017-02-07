Актуальная камера 07.02.2017 (18:00)

В октябре прошлого года работники в Эстонии получали в среднем 956 евро на руки, а медианная зарплата составляла 838 евро нетто в месяц. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного в ноябре Агентством по исследованию зарплат. При этом размер ожидаемой нетто-зарплаты, по данным исследования, составлял 1456 евро в месяц, что почти на 8% больше, чем годом ранее. Как отметил в программе "Кофе+" представитель Агентства по исследованию зарплат Антон Кузнецкий, разница между получаемым и ожидаемым доходом составляет примерно одну треть.