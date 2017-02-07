Актуальная камера 07.02.2017 (18:00)

В помещении музея планируются не только экскурсии, но и школьные уроки по истории и культуре Древнего Египта, передает "Актуальная камера".
Цены продолжат расти - такой неутешительный прогноз сделали в Институте коньюнктуры, и это при том, что за прошлый год уровень инфляции составил почти 3%. Какие товары подорожали и что стало тому причиной - в видеосюжете "Актаульной камеры".
Правительство не сделает ни одной уступки в области политики по эстонскому языку, но приложит гораздо больше усилий, чтобы увеличилось число людей, владеющих эстонским языком, а также уровень владения языком, сказал лидер IRL Маргус Цахкна.
За первые две недели кампании по профилактике гепатита C в Эстонии на приглашение бесплатно протестироваться отреагировали 300 человек, у 8% из которых оказался позитивный результат анализа крови.
В прошлый четверг, 2 февраля, сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали гражданина Эстонии, которого подозревают в том, что он 25 июля 2016 года позвонил в Таллиннский аэропорт с угрозой взорвать самолет.
Бюро криминальной полиции Пыхьяской префектуры просит помощи в розыске Анастасии 1981 года рождения.
Рост экономики Эстонии в этом году, согласно прогнозам банка SEB, удержится на нынешнем уровне 2,2%. Прогноз роста экономики на 2018 год банк повысил на 0,3% до 3,1%.
По данным южнокорейского издания Pulse, Эстония заплатит за 12 самоходных артиллерийских установок (САУ) K9 Thunder 50 млн долларов (чуть более 47 млн евро).
На Северо-Востоке Эстонии в местечке Вока 7 февраля начался пеший поход военных. Более 200 солдат из Скаутского батальона Сил обороны Эстонии и 503-го кавалерийского полка армии США, расквартированного в Тапа, за два дня должны дойти до Нарвы.
Эстонский союз врачей (Eesti arstide liit – EAL) в направленном Рийгикогу заявлении в связи с обращением партии "Зеленые Эстонии" о легализации в стране лечебной конопли утверждает, что представленные сторонниками легализация конопли аргументы с медицинской точки зрения не являются обоснованными, и речь идет об опасных для здоровья наркотиках.
По меньшей мере 20 человек погибли в результате взрыва рядом со зданием Верховного суда в Кабуле. Еще около 45 человек получили ранения.
Во вторник, 7 февраля, вступил в законную силу приговор суда в отношении Евгения Миронченко (45), которого обвинили в жестоком убийстве 22-летнего молодого человека в Маарду весной 2010 года. Убийство было совершено с целью получения 1 млн крон (63 911,65 евро) путем обмана страховой компании. Преступник проведет в тюрьме 17 лет.
Проигравшие мэрии Таллинна в окружном суде спор относительно ограничений на работу бары Старого города столицы решили продолжить тяжбу в Государственном суде.
Руководство социал-демократической партии поддержало решение, результатом которого будет перевод учебной деятельности Академии МВД из Таллинна в Нарву, в то время как полицейский колледж останется в Пайкузе, а колледж спасателей — в Вяйке-Маарья.
Банк Эстонии прогнозирует, что после того, как в феврале закончатся складские запасы продуктов питания, их цена в магазинах начнет расти. На это повлияют увеличившиеся акцизы, рост закупочных цен, неблагоприятные погодные условия для сельского хозяйства в Южной Европе.
В прошлую среду, 1 февраля, примерно в 18:30 в Таллинне, в непосредственной близости от кругового перекрестка Хааберсти на Эхитаяте теэ на нерегулируемом пешеходном переходе произошло ДТП, в котором пострадал пешеход.
Мэрия Таллинна планирует выделить 7500 евро на проведение Матча всех звезд чемпионата Эстонии по баскетболу. Мероприятие состоится 16 февраля.
В январе самым популярным телевизионным каналом Эстонии стал ETV. Среди русскоязычных каналов впереди всех по-прежнему ПБК, но его рейтинг сократился. Рейтинг ETV+ вырос впервые за последние три месяца до 0,7% от общей телеаудитории.
Концерн Eesti Energia совместно с Центром инвестиций в окружающую среду (KIK) построили в Вайвараской волости стационарную станцию для отслеживания качества атмосферного воздуха в регионе, где сосредоточено большое число промышленных предприятий.
Портал ERR.ee обнаружил в таллиннском кафе "Нарва" рекламу, которая сообщает о том, что продаваемая там модель электронной сигареты хорошо подходит для начинающих курильщиков. Рекламу можно истолковать, как призыв начать курить сигареты.
В интервью Financial Times некий Александр из российской хакерской группы "Шалтай-Болтай" ("Анонимный Интернационал"), публиковавшей с 2013 года в интернете конфиденциальную переписку российских чиновников, рассказал о намерении попросить в Эстонии политическое убежище. По словам министра иностранных дел страны Свена Миксера, официального прошения об этом Эстония не получала.
Министерство культуры, запланировавшее перевод в Нарву Фонда интеграции и миграции "Наши люди" (MISA), пока не может назвать сумму расходов, связанных с переездом госучреждения.
Министерство иностранных дел Эстонии выделит на борьбу с гуманитарным кризисом на Украине 400 000 евро. Средства будут направлены на восстановление жилья, обеспечение нуждающихся питьевой водой, а также на облегчение положения людей, вынужденных покинуть свои дома.
В ускорении инфляции нет ничего удивительного, в январе был исключительный случай, и в течение дальнейшего года не стоит бояться непредвиденного роста цен, заявил экономист и экономический советник президента Эстонии Хейдо Витсур.
По данным за 2016 год, в Эстонии с первой попытки экзамен по вождению на категорию B сдали только 45% будущих водителей.
Независимая инспекционная комиссия Международной ассоциации легкоатлетических федераций подтверждает, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не будет восстановлена как член ИААФ до чемпионата мира в Лондоне в августе. Это означает, что российская сборная не сможет принять участие в чемпионате.
Известный в народе как "паэский бомбист" Мярт Рингмаа (78) обжаловал в Тартуском окружном суде решение Вируского уездного суда, согласно которому ему было отказано в досрочном освобождении.
Во вторник, 7 февраля, министр образования и науки Майлис Репс отправилась с рабочим визитом в Ида-Вирумаа, чтобы обсудить с муниципальными властями будущее местных школ.
В октябре прошлого года работники в Эстонии получали в среднем 956 евро на руки, а медианная зарплата составляла 838 евро нетто в месяц. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного в ноябре Агентством по исследованию зарплат. При этом размер ожидаемой нетто-зарплаты, по данным исследования, составлял 1456 евро в месяц, что почти на 8% больше, чем годом ранее. Как отметил в программе "Кофе+" представитель Агентства по исследованию зарплат Антон Кузнецкий, разница между получаемым и ожидаемым доходом составляет примерно одну треть.
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