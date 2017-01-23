Актуальная камера 23.01.2017 (18:00)

Президент США Дональд Трамп подписал ряд новых исполнительных указов, в том числе о выходе из числа стран, имеющих договоренности о создании нового регионального экономического объединения — Транстихоокеанского партнерства (ТТП).
В понедельник открылась ледовая переправа по Чудскому озеру – с материка на остров Пийриссаар. По первой и пока единственной в этом году ледовой трассе можно ездить на транспортных средствах весом до полутонны, к примеру, на мотосанях или квадроциклах, передает "Актуальная камера".
Три американских сенатора-республиканца, выражавшие сомнения по поводу пригодности Рекса Тиллерсона на пост главы министерства иностранных дел США, заявили, что поддержат его кандидатуру, тем самым устранив последнее существенное препятствие для утверждения Тиллерсона главой Государственного департамента.
Многие обязанности банковских теллеров в будущем могут перейти к виртуальным сотрудникам. Банк SEB представил сегодня цифрового сотрудника, построенного на платформе Aida, который отвечает на простые распространенные вопросы клиентов, передает "Актуальная камера".
Делегации официальных властей Сирии и вооруженной оппозиции впервые сели за один стол переговоров, в которых в общей сложности приняли участие семь сторон. Встреча, на которой обсуждаются перспективы мирного урегулирования, началась 23 января в столице Казахстана Астане.
По мнению лидера французской партии "Республиканцы" и одного из кандидатов в президенты Франции Франсуа Фийона, для Европы нет никакого смысла конфликтовать с Россией, а призывы к вступлению Украины и Грузии в НАТО и ЕС были безответственными.
На этой неделе в Эстонию с двухдневным визитом приедет министр обороны Грузии Леван Изория.
Департамент социального страхования подтвердил, что призыв предъявить старые трудовые книжки никак не связан с пенсионной реформой, после которой пенсию начнут начислять в зависимости от трудового стажа. При этом департамент не может оценить число людей, у которых не будет учтен стаж из-за отсутствия подтверждающих документов, но оценивает максимальный размер потери примерно в одну треть пенсии.
Таллиннский аэропорт, морской порт, автовокзал, а также пограничные пункты Эстонии ждут перемены – к лету они обретут новый дизайн согласно новому бренду, чтобы приветствовать иностранных туристов в Эстонии. Всего на создание нового вида будет потрачено до 500 000 евро без учета налога с оборота.
Спикер Рийгикогу Эйки Нестор сказал на встрече с президентом Украины Петром Порошенко, что Эстония надеется увидеть успешную Украину, и заверил его, что поддержка санкций против России продолжится, пока Кремль не начнет соблюдать Минские соглашения.
Нападки на Бэррона Трампа, десятилетнего сына президента США Дональда Трампа, вызвали резкую ответную реакцию в соцсетях.
Американская фирма AMC Entertainment Holdings купит шведский киноконцерн Nordic Cinema Group, в состав которого входит и действующая в странах Балтии сеть кинотеатров Forum Cinemas.
Предстоящие президентские выборы в странах ЕС не повлияют на санкционную политику в отношении Российской федерации, заявил находящийся в Эстонии с официальным визитом президент Украины Петр Порошенко. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд поддержала риторику своего коллеги, отметив, что санкции в отношении России нельзя отменять до того, как будут выполнены все пункты Минских соглашений, передает "Актуальная камера".
По предварительным данным, пожар в здании Горхолла в воскресенье вечером мог произойти из-за неисправной электропроводки.
Встретившаяся в понедельник с президентом Украины Петром Порошенко глава эстонского государства Керсти Кальюлайд считает, что антироссийские санкции должны сохраняться до полного соблюдения Минских соглашений.
В программе фестиваля документального кино DocPoint представлено 45 фильмов со всего мира, которые будут показаны в кинотеатрах Sõprus и Artis с 25 по 29 января.
В понедельник в Брюсселе началось заседание президиума Балтийской ассамблеи, на котором председательство в Балтийской ассамблее перешло к Эстонии.
На прошлой неделе в Музее оккупаций открылась выставка "Как Нарва осталась с Эстонией" – о референдуме об автономии Нарвы, который прошел в 1993 году. Прежде, чем познакомить специально приглашенных гостей с экспозицией, решено было провести дискуссию на тему "Нарва - это эстонский город?".
Уровень рождаемости в Китае в 2016 году достиг рекордной величины с начала XXI века.
Сотрудники Инспекции по защите окружающей среды вытащили из Чудского озера 118 сетей без маркировки, в которых было несколько сотен килограммов рыбы. Поскольку установить, кому принадлежат сети, инспекторы не смогли, к ответственности никто не привлечен.
В понедельник, 23 января, Таллиннский административный суд рассмотрел жалобу финского пропагандиста нацистских идей Ристо Тейнонена, требующего отменить установленный в его отношении запрет на въезд в Эстонию.
Основные биржевые индексы Европы демонстрируют в понедельник, 23 января, негативную динамику после инаугурации президента США Дональда Трампа, свидетельствуют данные торгов. В Европе инвесторы опасаются возможных протекционистских мер новой администрации США.
Поскольку в Европе и среди диких, и среди домашних птиц распространяется птичий грипп, который относится к группе чрезвычайно опасных ветеринарных заболеваний, то жителям Эстонии следует оповещать Ветеринарно-пищевой департамент (VTA) о погибших птицах.
Председатель парламентской фракции Союза Отечества и Res Publica (IRL) Прийт Сибул пообещал предложить министру финансов Свену Сестеру отказаться от идеи ввести в Эстонии регистрационные номера особого цвета для служебных автомобилей.
Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф и генеральный директор Спасательного департамента Куно Таммеару подписали договор, по которому Таллинн выделит из бюджета 2017 года на финансирование городского телефона помощи 1345, действующего при Центре тревоги, 158 820 евро.
В ночь на субботу в Рапласком уезде был убит 31-летний мужчина. По данным властей, инцидент случился в ходе ссоры, возникшей во время распития спиртных напитков.
С 1 февраля предприятие MK Autobuss прекратит обслуживание междугородней автобусной экспресс-линии №888 по маршруту Таллинн - Нарва - Таллинн.
В Таллиннском техническом университете (ТТУ) с нового учебного года повысится стоимость одного зачетного пункта для студентов, обучающихся по платной форме. Таким образом, стоимость обучения для них может подорожать на 450 евро в год. Также в вузе полностью исчезнет бесплатное обучение для иностранных студентов.
Нарвский триатлонист Александр Латин, которого выбрали лучшим спортсменом Ида-Вирумаа и лучшим спортсменом Нарвы, планирует взять годичную паузу, сосредоточиться на учебе и подумать, стоит ли в 30 лет еще пытаться достичь вершины. Охота за олимпийским билетом его утомила. В сезонах 2015 и 2016 года он боролся за путевку на Олимпиаду в Рио, но ему чуть-чуть не хватило, чтобы попасть в число 55 силнейших триатлонистов мира.
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