Актуальная камера 11.02.2017 (20:00)

В первой половине предстоящей недели синоптики обещают ясную и околонулевую температуру. В воскресенье днём может подняться ветер и термометр опустится до -5 градусов, передает "Актуальная камера".
На Северо-Востоке страны прошел снежный праздник для любителей лыж. Алутагузеский марафон, состоявшийся в 19-й раз, собрал свыше полутысячи участников, передает "Актуальная камера".
Сегодя, 11 февраля, компания JA Eesti (Junior Achievement Eesti) провела в таллиннских центрах "Кристийне" и "Рокка-аль-Маре" ярмарку ученических фирм. В этом году в ярмарке было рекордное число участников: свои товары и услуги предлагали в общей сложности 230 ученических фирм, из которых 88 — в центре "Рокка-аль-Маре" и 142 — в "Кристийне".
Каждый четвёртый учитель в Эстонии не знает свои трудовые права: об этом говорится в исследовании, заказанном Министерством образования. Во многих школах труд педагогов до сих пор оплачивается по старой системе на основе часов. Учителя считают её непрозрачной, а также сетуют на слишком запутанные должностные инструкции, передает "Актуальная камера".
Представители реформистов и соцдемов в Рийгикогу считают, что у президента Эстонской Республики должна быть своя резиденция. Об этом они заявили, комментируя по просьбе "Актуальной камеры" отказ канцелярии президента от обустройства комплекса "Либерти" под резиденцию главы государства. А в Союзе Отечества и Республики выразили совсем иное мнение.
Испанская полиция задержала в рамках следствия по делу о наркогруппировке 21 наркоторговца.
Отт Тянак отлично провёл третий день второго этапа чемпионата мира по авторалли в Швеции, передает "Актуальная камера"
Уникальная коллекция кактусов известного эстонского садовника Харри Пооми была уничтожена в результате пожара в садоводческом хозяйстве Сааре -Тырва-аугу в волости Вяндра, передает "Актуальная камера".
В итальянском Леньяно проходит женский этап Кубка мира по фехтованию на шпагах. В индивидуальном турнире победу одержала экс-чемпионка мира Юлия Беляева.
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не намерен еще раз выставлять свою кандидатуру на пост ее главы. Об этом он заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk, выдержки из которого приводит издание Bild.
Потерпевшим по делу хакеров из группировки "Шалтай-Болтай" стал пока единственный человек - сотрудник Сбербанка Евгений Кисляков, вице-президент Федеральной уполномоченной организации "Универсальная электронная карта". Об этом сообщил ТАСС анонимный источник, близкий к следствию.
На проходящем в австрийском Хохфильцене чемпионате мира по биатлону в мужском спринте (10 км) победил немец Бенедикт Долль, который опередил занявшего второе место норвежца Йоханнес Бё всего на 0,7 секунды. Лучший среди эстонских спортсменов Каури Кыйв занял 29-е место, и примет завтра участие в гонке преследования.
Семь человек погибли в результате беспорядков в Багдаде. Такие уточненные данные приводит телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на столичного губернатора.
Референдум по поправкам к конституции Турции, вводящим президентскую систему правления, состоится 16 апреля. Об этом сообщил глава Центризбиркома Турции Сади Гювен.
Правительство поддержало реформу производства дел о проступке, которая позволит в будущем назначать людям меньшие штрафы и лучше воздействовать на совершивших опасные проступки.
По данным Службы погоды Эстонии, в первой половине предстоящей недели ожидается ясная погода с околонулевой температурой воздуха, местами сильный ветер.
В субботу, 11 февраля, пройдет первый полуфинал музыкального конкурса Eesti Laul на котором путем голосования жюри и зрителей будут отобраны пять финалистов. Победитель Eesti Laul будет представлять Эстонию на "Евровидении 2017" в Киеве.
По меньшей мере 17 человек погибли и десятки пострадали в давке, произошедшей на футбольном стадионе в городе Уиге на севере Анголы. Об этом сообщает агентство Reuters.
Английским школьникам предложат посещать уроки кибербезопасности, для того чтобы найти среди них потенциальных экспертов для защиты государства от хакерских атак.
Специалисты МВД и центра тревоги работают над созданием государственного кризисного инфотелефона, который был бы межведомственным и работал при крупных кризисах.
Правительство Соединенных Штатов решило оказать гуманитарную помощь КНДР в связи с мощным наводнением, которое произошло в этой стране в прошлом году. Об этом сообщило информационное агентство ЦТАК.
По словам министра здоровья и труда, председателя Социал-демократической партии Евгения Осиновского, он готов к упрощению требований по условиям поставки конопли в Эстонию, если это поддержат эксперты.
Адвокат Анатолий Кучерена, представляющий интересы экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, назвал спекуляциями сведения ряда западных СМИ о том, что Москва рассматривает вопрос о выдаче беглого американца Вашингтону "в качестве подарка Трампу".
По мнению члена правления Социал-демократической партии Яака Аллика, Эстонии, при решении так называемого русского вопроса, нужно прекратить угрозы и проводимую с помощью проверок Языковой инспекции принудительную интеграцию.
Сотрудникам департамента охраны природы Новой Зеландии и волонтерам удалось спасти около ста круглоголовых китов (гринд), выбросившихся днем ранее на берег бухты Голден-Бей новозеландского Южного острова.
Двоевластие в Нарва-Йыэсуу, орден Министерства обороны для певицы Ленны, бывшие однопартийцы Ильвес, Алайыэ и Хельме, спортивная прыть Кальюлайд и яркая цитата Ольги Ивановой - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
Президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе он вероятно подпишет новый указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.
По данным Центра информации дорог, видимость на дорогах местами ограничена из-за тумана
Эстония пока остается во власти морозов.
Там нет комментариев. Будьте первым!