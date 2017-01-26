Актуальная камера 26.01.2017 (18:00)

Правительство Эстонии одобрило соглашение о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica между Эстонией, Латвией и Литвой. Как ожидается, это премьер-министры трех стран подпишут договор 31 января. В то же время, сегодня перед Министерством экономики и коммуникаций прошла акция протеста против масштабного проекта, передает "Актуальная камера".
Правительство в четверг на своем заседании поддержало план министра здравоохранения и труда Евгения Осиновского (СДПЭ) начать выплату пособий предприятиям, предлагающим сезонную работу подросткам в возрасте от 7 до 16 лет. Пилотный проект такого содержания может быть реализован при поддержке Европейского Социального фонда уже в этом году.
В Балтийской баскетбольной лиге определились все участники решающей стадии. В плей-офф сыграют 16 команд, из них три эстонские. Еще один участник из Эстонии был дисквалифицирован, передает "Актуальная камера".
На чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в чешской Остраве, в борьбу вступили танцевальные пары. Эстонские фигуристы Катерина Бунина и Герман Фролов после исполнения короткого танца заняли 29-е место среди 30 дуэтов и не прошли квалификацию.
Верховный суд Греции в четверг, 26 января, заблокировал экстрадицию восьми турецких военных, которые покинули Турцию после неудавшейся попытки госпереворота.
В четверг, 26 января, на сессии городского собрания Нарвы было присвоено звание почетного гражданина города бизнесмену Александру Брокку.
Министр внутренних дел Андрес Анвельт собирается в скором времени представить правительству три варианта перевода в Нарву учебной деятельности Академии МВД.
Во вторник, 31 января, в Славянске и Краматорске для представителей украинских патриотических организаций, представителей Вооруженных Сил и МВД Украины, воинов-добровольцев, будет проходить вебинар (онлайн-семинар) с участием представителей Кайтселийта.
В четверг, 26 января, столичная оппозиция передала председателю Таллиннского городского собрания, центристу Калеву Калло заявление о выражении ему недоверия.
На прошлой неделе Харьюский уездный суд по ходатайству Пыхьяской окружной прокуратуры взял под стражу мужчину 1988 года рождения, в квартире которого было обнаружено 1,5 кг амфетамина.
В четверг, 26 января, правительство одобрило инициированные министром здоровья и труда Евгением Осиновским изменения в Законе об алкоголе и рекламе и отправило их на рассмотрение в Рийгикогу.
В воскресенье, 29 января, в рамках ставших уже традиционными Дней эстонского образования ученики старших классов школ и студенты из Пскова получат возможность пообщаться с представителями университетов Таллинна и Тарту.
На объявленный конкурс на замещение должности председателя правления Фонда поддержки предпринимательства (EAS) поступило 33 заявления, присланных самими кандидатами, и еще 36 заявлений, которые поступили через фирмы по найму персонала. В общей сложности стать новым руководителем EAS изъявили желание 69 человек.
Специальная комиссия парламента по борьбе с коррупцией не выявила ничего подозрительного в сделке купли-продажи недвижимости бывшего военного завода Arsenal в Пыхья-Таллинне.
По мнению директора Нарвского колледжа Тартуского университета Кристины Каллас, Партия реформ и IRL не поддерживают инициативу премьер-министра, центриста, Юри Ратаса выдать гражданство всем резидентам Эстонии, проживающим на территории страны более 25 лет, поскольку, получив право голоса, эти люди пойдут голосовать за Центристскую партию. В то же время она отмечает, что эстонское общество за последние десять лет заметно изменилось и, согласно проведенным исследованиям, поддерживает такое предложение.
Неэме Рауд сообщил об отказе от должности ведущего новостной программы "Актуальная камера", выходящей на телеканале ETV Эстонского телерадиовещания (ERR), в связи с состоянием здоровья.
Оборот предприятия Tallinna Sadam (Таллиннский порт) в прошлом году вырос на 11% до 110,9 млн евро и прибыль возросла на 22,5% до 49,5 млн евро.
По мнению председателя центристской фракции в Рийгикогу Керсти Сарапуу, обсуждение вопроса о серых паспортах стало слишком эмоциональным, а нападки представителей других партий на премьер-министра Юри Ратаса не носят конструктивный характер.
В 2016 году Департамент полиции и погранохраны выдал срочный вид на жительство для работы 1807 гражданам третьих стран. 1030 из них — граждане Украины. При этом по трудовой визе в 2016 году работали 1226 украинцев, большинство из которых занимались установкой оборудования, а также были заняты на предприятиях строительного и судоремонтного секторов.
Вторая ракетка Эстонии Владимир Иванов пробился в четвертьфинал теннисного турнира серии ITF в Шарм-эш-Шейхе с призовым фондом 15 000 долларов США.
Германский фонд Bertelsmann вручит экс-президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу премию имени Райнхарда Мона в размере 200 000 евро за заслуги по дигитальной реорганизации в Эстонии.
Предписание вернуть Таллинну около 116 000 евро, сделанное бывшему лидеру Центристской партии Эдгару Сависаару комиссией по надзору за финансированием партий (КНФП), за Сависаара выполнит Центристская партия.
Правительство Эстонии предоставило премьер-министру Юри Ратасу полномочия подписать межправительственное соглашение о строительстве железнодорожной магистрали Rail Baltica между Эстонией, Латвией и Литвой.
В четверг, 26 января, на проходящем в Швеции чемпионате мира по хоккею с мячом (бенди) в дивизионе В сборная Эстонии вырвала победу в матче группового этапа против Чехии.
За восемь месяцев до парламентских выборов в Германии уровень поддержки нового лидера Социал-демократической партии (СДПГ) Мартина Шульца сравнялся с рейтингом канцлера ФРГ Ангелы Меркель, возглавляющей партию Христианский демократический союз (ХДС/ХСС).
Суд по ходатайству прокуратуры арестовал на два месяца 45-летнего мужчину, задержанного 10 января в Таллинне по подозрению в сексуальных домогательствах к детям.
Кремль призывает США просчитать возможные последствия организации зон безопасности для беженцев в Сирии, чтобы не ухудшить ситуацию.
Дело о преступной группировке, занимавшейся незаконным оформлением государственных документов, будет разрешено в порядке согласительного производства.
В Нарва-Йыэсуу 25 января семь депутатов городского собрания из 13 не утвердили повестку дня заседания, в итоге сессия не состоялась. Проблема возникла из-за того, что председатель городского собрания Инге Мушкина не поставила в повестку дня вопрос о выражении ей недоверия и вопрос о начале переговоров с Нарвой об объединении.
Там нет комментариев. Будьте первым!