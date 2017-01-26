Актуальная камера 26.01.2017 (18:00)

По мнению директора Нарвского колледжа Тартуского университета Кристины Каллас, Партия реформ и IRL не поддерживают инициативу премьер-министра, центриста, Юри Ратаса выдать гражданство всем резидентам Эстонии, проживающим на территории страны более 25 лет, поскольку, получив право голоса, эти люди пойдут голосовать за Центристскую партию. В то же время она отмечает, что эстонское общество за последние десять лет заметно изменилось и, согласно проведенным исследованиям, поддерживает такое предложение.