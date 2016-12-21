Актуальная камера 21.12.2016 (20:00)

В последнее время в СМИ появилась информация о резко возросшем в этом году количестве случаев заболевания норовирусом. Семейный врач Андрей Борисов отметил в эфире "Радио 4", что в его практике эта инфекция встречается не так часто, и что респираторные заболевания по-прежнему лидируют. Врач рассказал о симптомах норовирусаа, способах его лечения и профилактике.
Клуб высшей лиги Швеции "Кальмар" решил не продлевать контракт с нападающим сборной Эстонии по футболу Хенри Аниером (26).
Жители города Пенза обнаружили в мусорном баке полуживого крокодила, но врачам не удалось спасти рептилию, сильно пострадавшую от мороза.
На своем заседании в четверг, 22 декабря, правительство Эстонской Республики освободило от гражданства страны 27 человек.
Сборная Эстонии по футболу улучшила свои позиции в новой версии рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА).
Мнение Европейской комиссии, согласно которому правовому государству в Польше якобы угрожает опасность, не обосновано, заявило Министерство иностранных дел Польши.
В Таллинне в церкви Олевисте в четверг, 22 декабря, прошла традиционная рождественская служба для бедных и бездомных. Пришедшим также раздали рождественские угощения и подарки.
Министр здравоохранения и труда Евгений Осиновский (SDE) утверждает, что до сего времени его не убедили, что намеченные для маленьких сельских магазинов ограничения по продаже алкоголя слишком затратны и сложны.
Сотрудники зоопарка Торонто решили слепить снеговика в вольере большой панды. Хозяин территории разобрался со снежной фигурой.
Государство выделило Нарвской больнице миллион евро на обновление отдела экстренной медицины и обеспечение качественной врачебной помощи в регионе, следует из договора, заключенного между больницей и Министерством социальных дел.
Одобренный правительством в четверг законопроект предусматривает включение в эстонское право директивы ЕС об ограничении использования полиэтиленовых пакетов.
Деятели театра "Эстония" предлагают идеи, как можно украсить обычные двери.
В новогоднюю ночь на площади Вабадузе пройдет бесплатный праздничный концерт и фейерверк.
Церемония прощания с Андреем Карловым началась с гражданской панихиды в здании Министерства иностранных дел РФ в Москве, после которой состоится отпевание в храме Христа Спасителя, которое проведет лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и похороны на Химкинском кладбище с воинскими почестями.
Четыре человека задержаны по подозрению в причастности к подготовке теракта в Берлине. Как предполагается, они контактировали с его исполнителем Анисом Амри, объявленным в розыск по всей Европе.
На прошлой неделе число заболевших гриппом в Эстонии утроилось, сообщили в Департаменте здоровья. Интенсивность заболеваемости пока оценивают как низкую, но распространение гриппа теперь более широкое.
Во многих провинциях Сирии в среду выпал снег.
Министр культуры Индрек Саар подписал в четверг утром приказ о внесении плотины гидроэлектростанции Линнамяэ на реке Ягала, отметившей в этом году 90-летний юбилей, в список памятников культуры.
Несмотря на решение суда, признавшего законными действия Пыхья-Таллиннской районной управы по переносу пункта обмена шприцев на Палдиское шоссе, этот вопрос утратил актуальность из-за отказа Института развития здоровья финансировать деятельность пункта. Таки образом, возможности менять шприцы в Пыхья-Таллинне временно не будет.
В Кохтла-Ярве в среду, 21 декабря, в районе Ору в одной из квартир из-за пригоревшей еды начался пожар. Дымовой датчик сработал в соседней квартире.
Министерство внутренних дел направило на согласование проект постановления, в котором впервые дается определение понятия "стартап" и предусматривается создание экспертной комиссии, которая будет определять, относится ли создаваемое предприятие к этой категории.
Утром в четверг, 22 декабря, в 6:30 в свой первый рейс из порта Рохукюла на остров Хийумаа вышел новый паром компании TS Laevad – Leiger.
От отравления суррогатным алкоголем в Иркутске к настоящему времени погибли свыше 70 человек, более 30 человек остаются в больницах.
Известный тартуский публицист и член Союза писателей Эстонии Михкель Куннус приговорен к условному заключению за неоднократное нанесение побоев своей спутнице жизни.
Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за создание специального органа, который будет помогать в документировании наиболее серьезных нарушений международного права в Сирии, включая возможные военные преступления и преступления против человечности.
Комиссия следователей ООН не смогла определить, кто несет ответственность за обстрел автоколонны с гуманитарным грузом в Сирии в сентябре 2016 года.
Нехватка финансирования Спасательного департамента вынуждает Министерство внутренних дел рассматривать альтернативные модели организации работы спасателей, одним из вариантов которых видится создание смешанных бригад из профессиональных спасателей и волонтеров.
Волости Кайу, Райккюла и Рапла в четверг подпишут договор об объединении, в результате которого будет образована Раплаская волость с населением 13 000 человек.
Правительство в четверг утвердит рабочий план на период до 2019 года, составленный коалицией.
В четверг погоду в Эстонии будет определять юго-восточная периферия обширного циклона.
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