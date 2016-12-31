Актуальная камера 31.12.2016 (20:00)

В ночь на 1 января бульвар Каарли в Таллинне с 23.30 до 00.30 будет закрыт для проезда транспорта в обоих направлениях, а в связи с фейерверком с 21:30 до 00:30 будет закрыта улица Команданти.
Порядок выборов президента должен поменяться, поскольку избирательный процесс, состоявшийся в этом году, выявил слабые места, считают местные эксперты. Изменения необходимы также и потому, что административная реформа повлияет на количество выборщиков. Что и как следует поменять, выясняла "Актуальная камера".
Сегодня в квартире дома, расположенного по бульвару Сыпрузе, от бенгальских огней загорелась елка, и огонь распространился по всей комнате. Спасателям удалось погасить огонь.
Правительство России постановило принять к исполнению бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 года, ранее утвержденный Госдумой и подписанный президентом Владимиром Путиным.
На предстоящих осенью муниципальных выборах депутат Европарламента, центристка, Яна Тоом может выдвинуть свою кандидатуру в Нарве. О таком ее желании рассказал председатель Центристской партии, премьер-министр Юри Ратас в новогоднем интервью телеканалу ETV+.
Почти 100 тысяч сотрудников полиции, жандармерии и военнослужащих будут обеспечивать порядок на улицах французских городов сегодня и в ночь на Новый год. Об этом заявил министр внутренних дел республики Брюно Ле Ру.
В преддверии Нового года семейные врачи работали по рабочим дням по обычному графику, а в субботу и воскресенье - первый день нового года - не принимают.
В Австралии - по другую сторону земного шара - уже наступил новый 2017-й год, который в Сиднее встретили красочным салютом над мостом Харбор-Бридж рядом со знаменитым сиднейским оперным театром.
Автомобиль в Хельсинки выехал на тротуар у станции метро и врезался в прохожих, в результате чего пострадали четыре человека, из которых трое получили тяжелые травмы.
Департамент технического надзора напоминает в связи с наступающим новым годом, что пиротехнику можно использовать только с соблюдением техники безопасности и инструкций по ее эксплуатации.
Помимо главного салюта страны на площади Свободы, новогодние фейерверки также состоятся в столичных районах Ласнамяэ и Мустамяэ.
СМИ: Россия начала оказывать авиаподдержку турецкой операции в Сирии.
Сирийский беженец, ранее задержанный из-за угроз поджечь свою жену на почве ревности, заключил компромиссное соглашение с прокуратурой и вскоре будет отпущен на свободу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко издал указ, в котором одобрил "проект договора" о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в качестве основы для проведения переговоров, но так и не подписал сам таможенный кодекс, подписанный всеми остальными членами организации.
В течение следующих трех лет Канада намерена потратить на свои военные миссии в Европе 245 млн евро.
Свыше 20 человек погибли и более 50 получили ранения в результате двух взрывов на рынке в центре Багдада, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).
В последний день уходящего года работодатели должны сократить на три часа рабочий день для всех своих работников.
Правление Союза защиты животных Эстонии признало главного специалиста ветеринарного центра Пярнуского уезда Элиту Силлар "ненавистником животных 2016 года".
В Иркутске отмене режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за массового отравления концентратом "Боярышник", в результате которого умерли 76 и пострадали 123 человека.
Находящаяся с визитом в Сирии депутат Европейского парламента Яна Тоом опубликовала фотографии, сделанные во время посещения российской авиабазы Хмеймим в сирийской Латакии.
По словам почетного председателя Партии реформ Сийма Калласа, результаты последних президентских выборов в Эстонии были сбоем в демократии, который необходимо устранить внесением изменений в порядок выборов президента.
Избранный президент США Дональд Трамп одобрительно отозвался о решении президента РФ Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на высылку российских дипломатов из США, а также критически отозвался об освещении связанных с Россией событий телекомпаниями CNN и NBC.
Теплоэлектроцентраль в Пайде в завершившемся году произвела рекордное количество тепла и электричества, а теплоэлектроцентраль в Валка выработала крупнейший объем тепловой энергии.
При выполнении правого поворота грузовик в Таллинне столкнулся с ребенком на велосипеде.
В тартуском спортивном доме "А.Ле Кок" завершился традиционный предновогодний футбольный турнир. Среди команд высшей лиги чемпионата Эстонии лучшей оказалась "Левадия".
Эстония остается на южной периферии обширной области низкого давления в теплой воздушной массе.
Лучшим спортивным моментом 2016 года по итогам голосования любителей спорта стал переход защитника сборной Эстонии по футболу Рагнара Клавана в клуб английской премьер-лиги "Ливерпуль".
В Пярну в рамках "народного бюджета" конкурируют шесть идей. Одна из них - инициатива местной молодежи: создать центр для занятий экстремальными видами спорта.
В Тарту открылась площадка, обучающая детей правилам дорожного движения. На территории крытого автогородка есть различные дороги, автозаправка и даже небольшой туннель.
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