Актуальная камера 06.02.2017 (18:00)

Заступившая с 1 февраля на должность главреда "Радио 4" Юлия Балий рассказала в интервью rus.err.ee о планах по развитию радиостанции. Среди них - изменение формата утреннего эфира, онлайн-трансляций передач и их музыкального оформления, привлечение молодой аудитории к созданию контента и запуск большой дискуссионной передачи совместно с ETV+. По ее словам, радиостанция стремительно стартовала и в направлении изменения своего имиджа среди тех, кто незаслуженно, на ее взгляд, обвиняет ее в русофобии.