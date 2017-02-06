Актуальная камера 06.02.2017 (18:00)

Большинство потребителей электроэнергии с понедельника, 6 февраля, будут получать один счет вместо двух - за электричество и сетевую услугу. Как выяснил корреспондент "Актуальной камеры", нашлись продавцы электроэнергии, которые не согласились подписывать договор с Elektrilevi.
Достойная зарплата – не единственное, чего ждут люди от своего рабочего места, следует из свежих данных Агентства по исследованию зарплат. Работодателям приходится искать новые средства, чтобы привлечь людей. В опросе агентства приняли участие более 11 000 человек и 404 организации.
Эстония объявила в международный розыск по каналам Интерпола подозреваемого в наркопреступлениях Александра Сухотского, сбежавшего из Таллиннской тюрьмы полтора года назад.
Полиция сообщила об аресте на 48 часов одного из объявленных в розыск мужчин, связанных с этим инцидентом.
В четверг, 16 февраля, в 18:00 в Нарвском колледже Тартуского Университета пройдет бесплатный показ документального фильма эстонского режиссера Алены Суржиковой о деревне Эсто-Садок, которая пережила олимпийскую стройку и в результате потеряла самобытность.
В понедельник, 6 февраля, прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Аннели Лумисте ходатайствовала об максимальном наказании для несовершеннолетнего молодого человека, который осенью прошлого года убил мужчину в Палдиски.
Предприятие продажи бытовых товаров JYSK весной откроет новый магазин в торговом центре Rannarootsi в Хаапсалу.
Мужчина, который летом 2014 года на внедорожнике насмерть сбил в волости Тыстамаа Пярнуского уезда 14-летнюю велосипедистку и скрылся с места происшествия, на пять месяцев отправится за решетку.
Наряду с созданием в Нарве Дома эстонского языка в следующем году в Нарву будет переведен Фонд интеграции и миграции MISA ("Наши Люди"), заявил министр культуры Индрек Саар во время визита в приграничный город в минувшую пятницу. Глава MISA Дмитрий Бурнашев видит пользу от этого решения.
На главной странице сайта Дома культуры "Ругодив" днем 6 февраля появилась надпись о взломе "hacked by MuhmadEmad". Работники дома культуры своими силами убрали надпись и утверждают, что больше никаких изменений с сайтом не произошло. В правоохранительные органы они не обращались.
Королева Великобритании Елизавета II отмечает 6 февраля 65-летие пребывания на троне. Она стала первым в истории британским монархом, которому довелось отпраздновать эту дату, именуемую сапфировым юбилеем правления.
На турецком судостроительном заводе Sefine продолжаются тестирование и настройка гидравлических систем нового парома Tiiu для судоходной компании TS Laevad, одновременно с этим ведется подготовка команды; судно отправится в Эстонию в конце февраля или начале марта.
Правовая комиссия Рийгикогу единогласно поддержала соглашение между Эстонией и Индией о передаче лиц, наказанных в судебном порядке. Это соглашение позволит эстонским судовым охранникам при необходимости отбывать наказание на родине в случае, если суд Индии окончательно признает их виновными.
С 8 по 13 мая в Тарту пройдет ежегодный международный литературный фестиваль Prima Vista. Впервые мероприятие продлится почти целую неделю. В числе гостей - писатель Денис Драгунский и мультипликатор Гарри Бардин.
В Силламяэской гимназии загорелись идеей создать фонд для выплаты стипендий лучшим ученикам школы, оплаты ученических проектов и идей, а ткже для поддержки учеников из малообеспеченных семей. Официально школа собирается обратиться за поддержкой в городскую управу в конце февраля, а сам фонд может начать работать с нового учебного года. Идею гимназии поддержал Силламяэский порт.
Международная акция по проверке грамотности "Тотальный диктант" при поддержке столичных властей пройдет в Таллинне 8 апреля. Эстонская столица примет в ней участие уже в пятый раз.
В Эстонию прибыли личный состав и тяжелая техника новой роты из США.
Вопрос предоставления дополнительных выходных вместо выпавших на субботу и воскресенье праздничных дней по-прежнему находится на стадии разработки, и отказываться от реализации этой идеи правительство не собирается.
В среду, 6 февраля, Харьюский уездный суд выдал санкции на арест эстонского рэпера Андруса Эльбинга, в шоу-бизнесе известного под псевдонимом Beebilõust. Мужчина, которого обвиняют в ограблении магазина в Пыхья-Таллинне, взят под стражу на срок до двух месяцев.
Лидирующую по степени поддержки среди политических сил Эстонии Центристскую партию в основном поддерживают избиратели-неэстонцы. В то время как cреди эстонцев партию поддерживает лишь 20% избирателей, среди русскоязычных избирателей центристов поддерживает 79%, выяснилось в ходе опроса, проведенного Turu-Uuringute AS по заказу Эстонского телерадиовещания (ERR) в период с 19 по 31 января.
Последнюю неделю живу с чувством омерзения. Мне стыдно за собратьев, со смаком и повизгиваниями пинающих "дохлую собаку". Для незнающих – это образ такой, означает, что "дело из архива". Среди множества вопросов к журналистам – две группы главных.
Медианная цена квадратного метра столичной квартиры составила в январе 1645 евро, за год она выросла на 13,7%. В Эстонии (без учета Таллинна) медианная цена за квадратный метр выросла в январе на 13% до 514 евро, значится в статистике земельного департамента.
Заступившая с 1 февраля на должность главреда "Радио 4" Юлия Балий рассказала в интервью rus.err.ee о планах по развитию радиостанции. Среди них - изменение формата утреннего эфира, онлайн-трансляций передач и их музыкального оформления, привлечение молодой аудитории к созданию контента и запуск большой дискуссионной передачи совместно с ETV+. По ее словам, радиостанция стремительно стартовала и в направлении изменения своего имиджа среди тех, кто незаслуженно, на ее взгляд, обвиняет ее в русофобии.
Соведущей Марко Рейкопа в полуфиналах конкурса Eesti Laul 2017 будет оперная певица Элина Нечаева. Она с радостью согласилась принять новую роль и желает всем участникам конкурса удачно выступить.
В Таллиннский вытрезвитель в январе доставили 483 человека.
Рассмотрение уголовного дела писателя Каура Кендера, которого обвиняют в изготовлении детской порнографии, продолжится в Харьюском уездном суде 22 марта.
В понедельник, 6 февраля, Харьюский уездный суд утвердил наказания для большинства членов преступной группировки, занимавшейся незаконным оформлением государственных документов.
В понедельник, 6 февраля, стал известен круг претендентов на почетную награду фонда "Капитал культуры" в номинации "Премия автору, пишущему на русском языке".
Самый известный ида-вируский производитель пива — Силламяэский пивзавод — уже несколько месяцев как выставлен на продажу по цене 1,7 млн евро. Предприятие было основано в 1993 году и за это время успело несколько раз сменить собственников.
Там нет комментариев. Будьте первым!