Актуальная камера 12.01.2017 (18:00)

По мере приближения назначенной на 20 января инаугурации Дональда Трампа в российских СМИ и социальных сетях появляется все больше текстов, посвященных ошибкам и грехам уходящей администрации Барака Обамы. Практически все они с теми или иными нюансами доказывают один и тот же тезис "Хуже не будет!" А собственно, почему не будет?