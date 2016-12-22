Актуальная камера 22.12.2016 (18:00)

Правоохранительные органы ФРГ исходят из того, что разыскиваемый тунисец Анис Амри управлял грузовиком во время наезда на толпу людей на рождественском базаре в Берлине. Об этом в четверг сообщила на пресс-конференции представитель федеральной прокуратуры ФРГ в Карлсруэ.