Актуальная камера 13.02.2017 (20:00)

Во вторник будет солнечно и довольно тепло, но ветрено.
Команда кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона заявила в понедельник о якобы связанных с РФ кибератаках, нацеленных на его предвыборный штаб.
В понедельник, 13 февраля, таллиннский "Калев/Крамо" в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ уступил со счетом 87:91 на своей площадке "Нижнему Новгороду", за который выступает эстонский баскетболист Сийм-Сандер Вене.
В понедельник, 13 февраля, Тартуский уездный суд по ходайству Лыунаской окружной прокуратуры дал разрешение на арест мужчины, который в конце прошлой недели совершил вооруженное нападение на улице Раатузе в Тарту.
Масштабная акция протеста против пушных ферм состоялась в понедельник, 13 февраля, на Тоомпеа перед стенами Рийгикогу.
Самые большие изменения ждут жителей Эстонии с 2019 года. Однако уже в этом году будут некоторые важные изменения, которые надо учитывать при заполнении налоговой декларации.
Эстонские фехтовальщицы снова возвращаются домой с призами — Юлия Беляева выиграла этап Кубка мира в итальянском Леньяно, а вместе с подругами по сборной Эстонии заняла второе место в командном турнире.
Гаэль Табюре, последний пилот эскадрильи "Нормандия-Неман", скончался во Франции на 98-м году жизни.
Департамент развития и экономики Нарвы договорился с фондом Innove по проекту "Изучение эстонского языка нарвскими таксисами, с целью увеличения их конкурентоспособности на рынке труда". В обучении смогут принять участие 60 человек. О своем желании таксисты должны сообщить департаменту.
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, с рабочим визитом находящийся в Нью-Йорке, в понедельник встретился со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.
Закупочные цены на молоко продолжают расти уже несколько месяцев подряд и к сегодняшнему дню составляют более 30 евроцентов за килограмм сырья, что на 10 евроцентов больше аналогичных показателей во время кризиса.
Заседание рабочей группы по переносу Академии МВД из столичного района Пирита в Нарву было отложено, поскольку на встречу из-за занятости не пришли представители Центристской партии.
Русская школа стала главной темой инфочаса, состоявшегося в понедельник в Рийгикогу, где на вопросы депутатов о будущем русскоязычного образования в Эстонии более двух часов отвечала министр образования и науки Майлис Репс.
Жертвами катастрофы туристического автобуса на Тайване стали 32 человека.
Российский беспилотник зафиксировал разрушенные боевиками группировки "Исламское государство" (ИГ) одни из главных достопримечательностей сирийской Пальмиры — фасад Римского театра и Тетрапилон.
Власти американского штата Калифорния объявили немедленную эвакуацию в целом ряде населенных пунктов из-за опасности разрушения плотины в районе города Оровилл.
Гигантский завод компании Tesla может быть построен в Финляндии. В строительстве заинтересованы власти города Вааса.
Украина направила Всемирной торговой организации (ВТО) требование создать группу экспертов для оценки введенных Россией ограничений на транзит товаров из Украины в Казахстан и Киргизию, а в скором времени намерена подать в ВТО аналогичную жалобу на запрет импорта украинских товаров в Россию.
Количество попыток проникновения нелегальных мигрантов на территорию ЕС по трем основным маршрутам существенно сократилось в январе текущего года.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) удалила большинство предприятий пищевой промышленности в ЕС из списка предприятий, имеющих разрешения на экспорт продукции в Россию, или приостановила действие разрешений.
Министерство социальных дел направило на согласование проект индексации пенсий на 2017 год, который предполагает, что средний рост пенсий в апреле этого года составит в среднем 5,1%.
По мнению премьер-министра Японии Синдзо Абэ, для решения конфликтов вокруг Сирии, Ирана и Украины необходим прямой диалог президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.
Производитель алкоголя Koch OÜ вскоре начнет выпускать водку под названием "Ossinovsky Vodka". По словам производителя, водка под таким названием будет относиться к классу "премиум", и они поддерживают то, чтобы люди пили меньше, и вместо этого употребляли качественный алкоголь.
На торжественной церемонии в посольстве Швеции в Таллинне журналистка издания Eesti Ekspress Мариан Мянни была названа лауреатом премии Боньера, которую вручают за лучшее журналистское расследование.
Парламентская комиссия по социальным делам обещает не позднее мая 2017 года дать ответ на коллективные обращения об использовании конопли в медицинских целях и регулировании рынка конопли в Эстонии.
Председатель Рийгикогу Эйки Нестор (Социал-демократическая партия) нарушил этический кодекс депутата парламента, приняв участие в рекламе коммерческой радиостанции Kuku на страницах республиканской газеты Postimees.
Комиссия по окружающей среде Рийгикогу через месяц ждет от Министерства сельской жизни проект поправки к Закону о защите животных, запрещающей использование животных в цирках.
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на саммите "большой двадцатки", который пройдет в Германии в июле 2017 года, о более ранней встрече пока нет никаких договоренностей.
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