Актуальная камера 08.02.2017 (20:00)

Финляндия находится в области антициклона, его юго-восточная периферия будет определять погоду в Эстонии, передает "Актуальная камера".
Британские депутаты отвергли предложение провести повторный референдум о членства страны в Евросоюзе. С такой инициативой выступила партия Либеральные демократы, предложив соответствующую поправку к законопроекту о введении в действие процедуры выхода Великобритании из ЕС.
Исследования воздуха Кохтла-Ярве дало неожиданные результаты: основными источниками загрязнений являются полукоксовые терриконы. Также пока не найдено решения, которое поможет очистить городской воздух от зловония, передает "Актуальная камера".
Канцелярия президента Эстонии решила отказаться от планов президента Тоомаса Хендрика Ильвеса отреставрировать за 4 млн евро поместье Liberty в Рокка-аль-Маре, чтобы устроить там резиденцию президента.
Дискриминация по языковому и национальному признаку на эстонском рынке труда - таков неутешительный результат анализа, проведенного Институтом Балтийских исследований. Аналитики утверждают, что за последние 15 лет уровень безработицы среди неэстонцев стабильно растёт, а русскоязычную молодёжь все реже видно в аудиториях университетов, передает "Актуальная камера".
В Таллиннском детском зоопарке настоящий беби-бум: на свет появилось 12 козлят.
Новый виток политического кризиса в Нарва-Йыэсуу - оппозиция выбрала собственного председателя горсобрания. В ситуации двоевластия в курортном городе разбирался корреспондент "Актуальной камеры".
В двух подгруппах играют восемь европейских команд. В эти минуты проходит поединок сборной Эстонии с командой Сербии. Анетт Контавейт встречается с Ниной Стоянович, передает "Актуальная камера".
В Таллиннской телебашне планируются масштабные обновления, инвестиции составят 1,6 млн евро. Будут созданы новомодный парк аттракционов под открытым небом, тропа приключений Zip-Line, пересекающая древнюю долину реки Пирита, и новая постоянная выставка с игровыми элементами на смотровой площадке, знакомящая с образом электронной Эстонии.
Эстонский голкипер Артур Котенко подписал контракт с нарвским футбольным клубом "Трансом" на один год.
Международный союз биатлонистов (IBU) предложил России добровольно отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону, который должен был пройти в Тюмени в 2021 году.
Из Италии и Греции в страны Балтии перемещено 513 ищущих убежища из запланированных 1481, свидетельствует девятый принятый Еврокомиссией доклад о прогрессе в выполнении программы перемещения беженцев, в котором дана оценка ситуации после 8 декабря 2016 года.
Продовольственно-ветеринарная служба Латвии (ПВС) сегодня получила результаты лабораторных исследований, подтверждающих наличие вируса африканской чумы свиней (АЧС) на принадлежащей ООО "Ancers" ферме "Бунчи" в Саласписском крае, где содержится около 10 000 животных.
Россия является единственным государством, которое может угрожать независимости и территориальной целостности Эстонии. Такой вывод сделан в предисловии к ежегоднику Департамента информации. В ведомстве полагают, что российские спецслужбы могут активизироваться в разгар председательства нашей страны в Евросоюзе, передает "Актуальная камера".
Главный врач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас сообщил подчиненным о строгом режиме экономии, что вызвало недовольство части сотрудников. Адлас и вице-мэр Мерике Мартинсон, отвечающая за сферу здравоохранения в столице, заверяют, что для пациентов изменения не несут никаких рисков.
Последний оставшийся на свободе член группы "Шалтай-Болтай" назвал свое имя, решив отказаться от анонимности. Его зовут Александр Глазастиков, это программист из Петербурга. Сейчас он находится в Эстонии.
Министерство обороны и Силы обороны должны уделять больше внимания участию жителей страны в военных сборах, и прилагать усилия для уменьшения случаев прерывания срочной службы - к такому выводу пришел Госконтроль, передает "Актуальная камера".
Рийгикогу принял поправки к закону об организации услуг в сфере здравоохранения, согласно которому все новорожденные отныне будут сразу же определяться в список пациентов семейного врача матери ребенка.
Опасность терроризма в Эстонии по-прежнему является низкой, хотя в большей части регионов Европы она остается высокой, говорится в обнародованном в среду рапорте Департамента информации "Эстония в международной среде безопасности в 2017 году", в котором описаны угрозы для эстонского государства.
Совет Пярнуской больницы в среду выслушал разъяснения членов правления больницы в связи с недавними скандалами и образовал для их расследования рабочую группу в составе председателя совета и членов комиссии по аудиту; по мере необходимости к работе будет привлекаться внутренний контролер Пярнуской горуправы.
Ленинский районный суд города Киров признал Алексея Навального и Петра Офицерова виновными в хищениях по делу компании "Кировлес", и приговорил их к лишению свободы срок пять лет и четыре года, соответственно.
В январе 2017 года эфир телеканала ETV+ в течение как минимум 15 минут посмотрели 284 000 телезрителей в возрасте старше 4-х лет, а портал etvpluss.ee посетили 79 000 уникальных пользователей, что меньше показателя за декабрь на 28 000 и 17 000 соответственно.
В расположенном в Кадриорге историческом здании, в котором на протяжении многих лет находились разные учреждения, осенью откроется детский сад. Здание будет отремонтировано и через галерею соединено с построенным рядом новым зданием.
Президенты Литвы, Латвии и Эстонии планируют в феврале встретиться с новым вице-президентом США Майком Пенсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Командир батальона донбасских сепаратистов Михаил Толстых, известный по прозвищу Гиви, убит в результате теракта, заявили в самопровозглашенной "Донецкой народной республике".
Председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон награжден государственной наградой Франции - орденом Почетного легиона офицерской степени.
В связи с морозами в Эстонии производство электроэнергии достигло наивысшего показателя этой зимы, однако пока остается ниже максимального показателя потребления за все время.
Российский нападающий Алан Гатагов, ставший в прошлом году серебряным призером чемпионата Эстонии по футболу в составе "Левадии", покинул таллиннский клуб.
Там нет комментариев. Будьте первым!