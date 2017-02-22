Актуальная камера 22.02.2017 (20:00)

Два самолета ВВС США провели в среду радиационную и радиотехническую разведку над Баренцевым морем вблизи побережья Мурманской области в связи с появившимися данными о повышенном содержании радиоактивного йода-131 в атмосфере ряда европейских стран, свидетельствуют данные западных порталов, отслеживающих полеты военной авиации.
В начале текущего года правоохранительные органы задержали банду, которая промышляла вымогательством зерна у местных хуторян, после чего полиция призвала обманутых жителей обращаться с претензиями в прокуратуру. К настоящему моменту число уголовных эпизодов за счет этого выросло, а общая сумма ущерба исчисляется сотнями тысяч евро.
Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас признал, что не знает, по каким причинам доменные имена городских инфоканалов Pealinn и "Столица" принадлежат Центристской партии.
Деятелем года в Ида-Вирумаа признали силламяэского музыканта Владимира Высоцкого, который возрождает в родном городе джазовую музыку и возглавляет местную музыкальную школу.
Астрономы НАСА рассказали 22 февраля на пресс-конференции о мире вокруг красной карликовой звезды TRAPPIST-1, вокруг которой вращаются 7 экзопланет.
Студенты Таллиннского технического университета дают неоднозначную оценку масштабной реформе, проведенной ректором ТТУ Яаком Аавиксоо, в рамках которой вместо восьми факультетов в ТТУ осталось всего четыре.
Правительство в четверг намерено поддержать предложение о продлении до 2018 года срока выплаты пособий работодателям, создающим рабочие места, чтобы тем самым дать фирмам возможность создавать рабочие места и в конце 2017 года. В то же время, подавать ходатайства о получении субсидий можно будет только в течение этого года.
Россия готова финансировать программы управления верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев по ликвидации массового безгражданства в странах Балтии.
Харьюский уездный суд 22 февраля отменил выписанные Департаментом полиции и погранохраны пятерым дежурным шествия "Бессметрный полк" штрафы.
Министр МВД Андрес Анвельт представил на рассмотрение правительства список лиц на получение гражданства Эстонии, среди которых 15 граждан России.
Эстонское телерадиовещание (ERR) в среду, 22 февраля, торжественно открыло Дом новостей на улице Крейцвальди.
В Киеве проходит "Марш национального достоинства" при участии нескольких праворадикальных группировок.
Во время парада Сил обороны в годовщину независимости Эстонской Республики в регионе проведения парада полеты беспилотных воздушных средств будут запрещены.
Соглашение между Эстонией и Индией о передаче лиц, наказанных в судебном порядке, одобренное Рийгикогу, позволит эстонским судовым охранникам при необходимости отбывать наказание на родине в случае, если суд Индии окончательно признает их виновными.
По словам президента Эстонии Керсти Кальюлайд, населению, по всей видимости, недостаточно разъясняют, что люди никогда не равны по своим доходам и к такому равенству в принципе не нужно стремиться.
По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, в российских вооруженных силах созданы войска информационных операций.
28 депутатов Рийгикогу создали депутатскую группу в поддержку постоянного соединения между Таллинном и Хельсинки. Председателем группы был избран Кристен Михал, а заместителем председателя – Йоко Алендер. Цель депутатской группы – поддерживать создание постоянного соединения между Эстонией и Финляндией и привлекать внимание к этой теме.
"Левадия", занявшая второе место в минувшем чемпионате Эстонии по футболу, подписала контракты с центральным защитником Игорем Дударевым на три года и полузащитником Святославом Яковлевым - на два.
Дмитрий Федоткин и Петр Александров, молодые нарвские кинодокументалисты, пока еще находящиеся в статусе любителей, создали новый видеосюжет о Нарве. Это историческая зарисовка, главным героем которой стал Нарвский железнодорожный вокзал. Таким образом творческий дуэт продолжил исторический цикл "Неизвестная Нарва".
Евродепутат Яна Тоом была бы согласна стать центристским кандидатом в мэры Таллинна, но сомневается, что партия выдвинет ее кандидатуру.
Совет Фонда развития предпринимательства (EAS) выбрал новым председателем правления Ало Иваска. В должность он вступит 20 марта.
Академия МВД в честь 99-й годовщины Эстонской Республики провела традиционное построение кадетов в таллиннском учебном комплексе.
В Таллинн во вторник прибыл ракетный крейсер ВМС США USS Hue City.
Министр окружающей среды Марко Померанц планирует со следующего сезона ввести дневной лимит любительской рыбной ловли, чтобы прекратить "черную" торговлю рыбой, пишет газета Pärnu Postimees.
Силламяэский "Калев", занявший пятое место в чемпионате Эстонии-2016 по футболу, в большей степени определился с составом на новый сезон.
Исполняющая обязанности директора Департамента архитектуры и планирования Нарвы Наталья Шибалова с 28 февраля уходит с руководящей должности по собственному желанию. Заявление на имя мэра города она написала в конце января.
Шведская полиция начала расследование после массовых беспорядков в районе столицы, где живут преимущественно мигранты.
Сильный ветер ухудшил ледовые условия в канале Руккираху, поэтому движение паромов между материком и островом Хийумаа приостановлено, сообщили в компании TS Laevad в среду.
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