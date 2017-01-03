Актуальная камера 03.01.2017 (20:00)

В столице Парагвая Асунсьоне 2 января стартовал ралли-рейд "Дакар". На старт среди 316 экипажей из 59 стран мира вышли эстонские мотогонщики Томас Трийса и Март Меэру. Гонка проходит со 2 по 14 января. Маршрут составляет 8800 км и проходит через три страны Южной Америки.
С наступлением 2017 года закончился первый этап административной реформы, то есть этап объединения самоуправлений по собственной инициативе – решение о слиянии приняли 160 самоуправлений из 213.
На российско-эстонской границе в Ивангороде 2 января образовалась пробка из автомобилей. Очередь образовалась из-за того, что пункт пропуска в Ивангороде не рассчитан на одновременное прибытие такого количества транспортных средств. Кроме этого, перед въездом в пункт пропуска очередь не регулируется, из-за чего возникает дополнительная неразбериха.
Во вторник, 3 января, на площади Вабадузе в Таллинне отметили 97 лет со дня перемирия в Освободительной войне, а также почтили память погибших за свободу Эстонии.
Первая пресс-конференция Дональда Трампа в качестве избранного президента США запланирована на 11 января, сообщила его советник Келлиан Конуэй.
Ространснадзор приостановил действие лицензии на международные пассажирские перевозки российской дочерней компании Lux Express Grupp - ЗАО "Евролайнс" - из-за технических недочетов. Рейсы, обслуживаемые российской фирмой, со 2 января не могут пересекать российскую границу, что вызвало проблемы с доставкой пассажиров на финском и эстонском направлениях, в частности по маршруту СПб-Таллинн-СПб. Продажа билетов на автобусы этого маршрута, обслуживаемые российскими автобусами, приостановлена до 9 января.
Гражданин Киргизии, фотография паспорта которого была распространена в турецких СМИ, не имеет отношения к террористическому акту в стамбульском клубе, заявили в киргизском Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ).
В Старом Таллинне открылся музей рыцарских и королевских орденов, в постоянной экспозиции которого представлено свыше 700 орденов из разных стран мира.
Спикер литовского парламента Викторас Пранцкетис и глава Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис обеспокоены возможными планами шведского медиаконцерна Modern Times Group (MTG) продать свой бизнес в странах Балтии, включая группу телеканала TV3.
Американская автомобилестроительная компания Ford Motor Co. отменила планы по строительству нового завода в Мексике, назвав этот шаг "вотумом доверия" избранному президенту США Дональду Трампу.
По словам пресс-секретаря Партии реформ, электронное голосование по выбору лидера партии надежно и исключает возможность каких-либо манипуляций.
Президент Молдавии Игорь Додон лишил молдавского гражданства экс-президента Румынии Траяна Бэсеску.
Книга Адольфа Гитлера "Моя борьба" (Mein Kampf), переизданная и прокомментированная Институтом современной истории в Мюнхене, стала в Германии бестселлером 2016 года и сейчас готовится к изданию на французском языке, сообщает газета Der Tagesspiegel.
За место самой дорогой страны с Финляндией в последние годы "боролись" Ирландия и Люксембург.
Поскольку из-за действий России ухудшилась ситуация в сфере безопасности Литвы, в стране были дислоцированы военные Сил спецопераций (ССО) США, подтвердило во вторник министерство обороны Литвы.
Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации (CERT) Государственного департамента инфосистем Эстонии предупреждает об опасности ответов на фишинговые письма.
В 2016 году национальный авиаперевозчик Nordica занял первое место по объему пассажирских авиаперевозок в Таллиннском аэропорту.
Британский посол в Европейском союзе Иван Роджерс ушел в отставку.
В первый раз более чем за 50 лет автомобиль марки Volvo не стал самой продаваемой машиной в Швеции, уступив первое место Volkswagen Golf.
Принадлежащее фирме Mainor предприятие AS Vaivara Wind планирует в 2018 году построить в волости Аувере Вайвараской волости парк ветрогенераторов с 32 ветряками, общая стоимость проекта может составить 100 млн евро.
Тартуский университет во вторник направил строительной компании AS YIT Ehitus извещение о прекращении договора на подряд по ремонту университетской библиотеки и счет на оплату штрафа по договору, поскольку подрядчик, как считает университет, существенно нарушил условия договора.
Вируский уездный суд не освободил досрочно из тюремного заключения мужчину, пытавшегося летом 2002 года убить бывшего комиссара полиции, а затем ведущего специалиста фирмы Falck Вейко Кулла и его жену.
Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер в связи с нападением на рождественскую ярмарку в Берлине и гибелью 12 человек предложил расширить полномочия федеральных властей в части обеспечения внутренней безопасности, а также в части депортации иммигрантов.
Проживающий в Хельсинки Валтрик Пихл потратил три года и десять месяцев, чтобы связать эстонский флаг, размеры которого составляют 160 квадратных метров. В последние дни 2016 года работа была завершена.
Правление кассы по безработице утвердило размеры страхового возмещения по безработице на 2017 год: максимальный составит 1347 евро и 57 центов в месяц, минимальный – 222 евро и 27 центов (минимальная дневная ставка - 7,17 евро).
Первый поезд в рамках проекта Нового шелкового пути отправился из города Иу на востоке Китая и должен прибыть к месту назначения через две недели. Поезд везет партию одежды, сумок и прочие потребительские товары.
Авиакомпания Nordic Aviation Group, использующая торговую марку Nordica, подала в комиссию по вопросам конкуренции заявление о получении разрешения на передачу 49% самолетов и сертификатов дочернего предприятия Regional Jet стратегическому партнеру Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.
Управляющая государственными портами компания AS Saarte Liinid не получила от компаний Вячеслава Леэдо Saaremaa Laevakompanii и Vainamere Liinid около миллиона евро платы за пользование портами.
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