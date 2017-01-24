Актуальная камера 24.01.2017 (20:00)

"Актуальная камера" поинтересовалась у жителей Нарвы о том, что они думают об инициативе премьер-министра Юри Ратаса предоставить гражданство обладателям серых паспортов, прожившим в Эстонии не менее 25 лет.
Президент США Дональд Трамп подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL, которое было остановлено при его предшественнике Бараке Обаме из-за протестов защитников окружающей среды и американских индейцев. Президентские указы не означают автоматического утверждения этих проектов, но показывают намерение администрации способствовать их реализации.
Конкурс на место председателя Эстонского национального телерадиовещания (ERR) открыт. О требованиях к потенциальному кандидату – в сюжете "Актуальной камеры".
По словам посла Эстонии в США Ээрика Мармея, президент США Дональд Трамп заверил его в том, что Эстония может быть уверена в ведущей роли США.
Отношения между США и Китаем рискуют ухудшиться из-за намерения президента США Дональда Трампа противостоять притязаниям Китая на суверенитет над оспариваемыми островами в Южно-Китайском море.
Таллиннский окружной суд обязал Харьюскую уездную управу внести в регистр народонаселения Эстонии брак, зарегистрированный в Швеции между двумя мужчинами.
Министр образования и науки Майлис Репс и мэр Раквере Михкель Юхками во вторник подписали протокол о намерениях, предусматривающий начало переговоров о создании в городе Раквере государственной гимназии.
Министр здоровья и труда Евгений Осиновский представил на рассмотрение правительства законопроект, который ограничивает продажу и рекламу алкоголя.
Идею премьер-министра, лидера центристов Юри Ратаса предоставить гражданство без дополнительных требований всем, прожившим в Эстонии не менее 25 лет готовы в какой-то степени одобрить социал-демократы. А вот отечественники и представители оппозиции отнеслись к предложению с подозрением, посчитав, что это – желание разыграть так называемую "русскую карту" на предстоящих выборах, передает "Актуальная камера".
Правительству Британии потребуется согласие парламента, чтобы инициировать выход из Евросоюза, постановил Верховный суд.
Первые подразделения международного батальона сил НАТО, размещаемые в Эстонии, прибудут к месту дислокации уже в марте этого года, сообщил министр обороны Маргус Цахкна.
Бывший спикер Европарламента Мартин Шульц выдвинут на должность председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), он также станет кандидатом в канцлеры на предстоящих выборах в Бундестаг (нижнюю палату парламента ФРГ).
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным решение администрации города установить памятную доску адмиралу Александру Колчаку и распорядился ее демонтировать.
В Лос-Анджелесе состоялась церемония объявления номинантов на американскую кинопремию "Оскар". Лидером по числу номинаций – 14 – стал романтический мюзикл "Ла-Ла Ленд" Дэмиена Шазелла.
Кабинет министров Латвии во вторник одобрил законопроект о межправительственном договоре Латвии, Литвы и Эстонии, предусматривающем прокладку железнодорожной магистрали Rail Baltica.
На завершившийся в понедельник конкурс по замещению должности главы Фонда развития предпринимательства (EAS) заявки отправили 33 кандидата.
Во вторник, 24 января, судостроительный завод Meyer Turku передал компании Tallink новое скоростное пассажирское судно Megastar, которое будет курсировать на линии Таллинн-Хельсинки.
Участники опроса программы "Народу важно" – ученики 11 класса Нарвской ваналиннаской государственной школы не видят возможностей для обучения и дальнейшей работы в Нарве.
Шкурки песцов общей стоимостью почти в 172 000 евро отправила в Москву эстонская фирма. Однако на погранпункте "Убылинка" Псковской таможни российско-латвийской границы при досмотре фуры был обнаружен незадекларированный товар - 1314 шкурок песцов. Российская таможня изъяла товар и завела уголовное дело по факту незаконного ввоза в страну стратегически важного товара.
Москва не воспринимает как угрозу размещение Китаем межконтинентальных баллистических ракет недалеко от границы с Россией, потому что Пекин является для России стратегическим союзником и партнером.
На переговорах в Астане было достигнуто соглашение, согласно которому Москва, Анкара и Тегеран будут совместно обеспечивать режим прекращения огня между сирийским правительством и оппозицией, установленный в конце декабря прошлого года.
В комиссии Рийгикогу по государственной обороне обсудили поправки к Закону об оружии. Поправки, например, предусматривают возможность сдачи экзамена частными лицами для получения разрешения на ношение оружия на родном языке с переводчиком. Предлагаемые поправки вызвали бурную критику части депутатов.
В Эстонии на соискание государственных премий в области культуры в этом году представлены 88 кандидатов. Среди претендентов есть и творческие личности из Нарвы.
В связи с резким увеличением числа больных детей и педагогов гимназии, по согласованию с Департаментом здравоохранения и Маардуской мэрией, с 24 по 26 января учебные занятия в помещениях Маардуской гимназии проходить не будут.
Во вторник, 24 января, Рийгикогу отклонил в первом чтении подготовленный оппозиционной Свободной партией законопроект, предлагающий запретить политическим силам проводить свои предвыборные кампании в долг.
Морской музей в Летной гавани в Таллинне будет закрыт с 30 января по 27 февраля в связи с ремонтными работами.
Несмотря на существенное снижение в 2016 году общего уровня преступности и опасных преступлений, таких как убийства, число нарушений коррупционной направленности в Эстонии выросло до рекордной отметки.
В 2016 году в Эстонии продолжилось снижение уровня преступности — на 11% в годовом сравнении, в том числе снизилось число убийств.
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