Актуальная камера 01.02.2017 (18:00)

Если по всей Эстонии преступность в прошлом году понизилась на 11 процентов, то в Таллинне она сократилась более заметно - на 15 процентов.
На юге Эстонии в Отепяэ 4 февраля стартует в восьмой раз международный банный марафон. В прошлом году в марафоне приняло участие 217 команд из 8 стран.
С 1 февраля в Эстонии были подняты акцизы на топливо и алкоголь, что приведет к очередному повышению цен. В то же время, как свидетельствуют данные Налогово-таможенного департамента, рынок контрабандного топлива в Эстонии сокращается, а налоговые сборы с акцизных товаров за прошедший год превысили запланированные объемы.
С 1 марта увеличится стоимость вывоза бытовых отходов в Силламяэ, с нынешних 2,1 евро до 2,82 евро с человека в месяц. Цена учитывает налог с оборота. Для юридических лиц новая цена составит 78 евро за одну тонну.
Отстраненный от должности мэра Таллинна Эдгар Сависаар будут консультировать Центристскую партию по историческим вопросам.
Сыгравший два матча за главную сборную Эстонии вратарь Андрес Вайкла (19) подписал трехлетний контракт с клубом "Мариехамн", который в минувшем сезоне занял первое место в чемпионате Финляндии по футболу.
Европейский союз решил установить единые предельные оптовые цены для роуминга, что фактически означает его отмену на территории ЕС, но эстонские операторы мобильной связи считают, что оптовые цены на мобильный интернет установлены на слишком высоком уровне.
В передаче "Очевидец" (Pealtnägija), которая выйдет в эфир сегодня, 1 февраля, в 20:00 на канале ETV, речь пойдет о расходах по кредитной карте президентской канцелярии за последние пять лет, из которых видно, на что тратил деньги президент Эстонии Тоомаса Хендрик Ильвес.
В итальянском городе Чилано в среду, 1 февраля, начался отборочный турнир чемпионата мира по флорболу среди женских команд с участием сборной Эстонии.
Таллиннская управа с 2007 года финансирует проекты, направленные на объединение различных этнических групп. В нынешнем году из бюджета на эти цели предусмотрено 444 970 евро, больше всего денег из этой суммы пойдет на информационную деятельность.
Полузащитник сборной Эстонии по футболу Константин Васильев (32) не сумел покинуть польскую "Ягеллонию" до конца своего контракта, действие которого истекает летом.
Со среды, 1 февраля, руководить проектом создания Таллиннской больницы назначен Свен Крууп.
Утром в среду, 1 февраля, недалеко от деревни Линди под лед Пярнуского залива провалились пять рыбаков. Люди самостоятельно выбрались на берег, снаряжение утонуло.
Международный олимпийский комитет лишил серебряных медалей Олимпийских игр 2012 года в Лондоне российскую женскую эстафетную команду в беге 4х400 метров, сообщает пресс-служба организации.
Таллинская мэрия приступает к развитию транспортной среды между центром города и Старым портом.
Владельцы топливной фирмы Olerex Андрес Линнас и Антти Моппель на прошлой неделе отозвали все правление фирмы; с 25 января в должность в качестве единственного члена правления вступил только Линнас.
Во вторник утром сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали двух менеджеров среднего звена на входящей в AS Eesti Energia шахте "Эстония", которые отвечали за техобслуживание и ремонт оборудования и транспортных средств, используемых на шахте. Компания Eesti Energia сообщила, что расторгнет трудовые отношения с подозреваемыми.
Эркки Раазуке считает, что залог за кредит, предоставляемый находящимся за границей дочерним предприятиям, лишает смысла открытие головной конторы объединенного банка, который появится в результате слияния Nordea и DNB.
В этом году сеть розничной торговли Maxima продолжит устанавливать в своих магазинах кассы самообслуживания. К концу лета этим способом оплаты покупок можно будет воспользоваться в каждом втором магазине торговой сети. Кроме того, Maxima планирует убрать традиционные кассы в первые и последние часы работы и направить больше сотрудников на работу в торговые залы.
В компьютерной системе полиции устранен сбой, из-за которого возникли задержки с выдачей паспортов в ускоренном порядке.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) наложил штраф на Россию за содержание подсудимых в металлической клетке в зале суда.
В ходе масштабной антитеррористической операции в федеральной земле Гессен задержан 36-летний гражданин Туниса, которого прокуратура ФРГ подозревает в активном взаимодействии с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ), контрабанде людей и формировании террористической сети, которая планировала атаки в Германии.
Президент России Владимир Путин в четверг посетит Венгрию.
Все 5500 билетов на финальный концерт музыкального конкурса Eesti Laul, победитель которого будет представлять Эстонию на "Евровидении", распроданы. Финал пройдет 4 марта в Saku Suurhall.
Президент США Дональд Трамп во вторник вечером объявил о своем решении выдвинуть Нила Горсача кандидатом в члены Верховного суда США, место в котором освободилось в феврале прошлого года после смерти судьи Антонина Скалиа.
Средняя температура воздуха в январе была -2,1 градуса, что на 1,4 выше нормы, которая на основании многолетних наблюдений составляет -3,5 градуса.
Совет Безопасности ООН выразил обеспокоенность опасной эскалацией ситуации на востоке Украины и призвал стороны конфликта немедленно прекратить огонь.
Департамент государственных информационных систем просит пользователей до 22 февраля обновить программное обеспечение своих ID-карт.
Согласно исследованию системы мониторинга и прогнозирования OSKA, анализирующей потребности в рабочей силе и требующиеся навыки, в будущем в сфере социальной работы будет не хватать работников по уходу с профессиональным образованием, но будет слишком много специалистов с высшим образованием.
Там нет комментариев. Будьте первым!