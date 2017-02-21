Актуальная камера 21.02.2017 (18:00)

Уже закрываются заводы и из-за дефицита ресурсов начался коллапс в металлургии. Спад производства урежет приток валюты в страну и обвалит гривну.
Испанской полиции пришлось открыть огонь по грузовику с газовыми баллонами, который двигался на высокой скорости по встречной полосе в сторону центра города.
Высший земельный суд Вены удовлетворил жалобу австрийской прокуратуры, которая оспаривала решение об отказе в экстрадиции в США украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, которому в Эстонии принадлежит предприятие по производству удобрений Nitrofert. После заседания суда Фирташа арестовали по запросу Испании.
Министр образования и науки Майлис Репс во вторник признала, что дала ошибочные комментарии по поводу своих интервью российскому агентству Sputnik, считающемуся в Эстонии пропагандистским, но подтвердила, что речь не идет о сознательной лжи.
Украинские следственные органы возбудили в отношении депутата Верховной Рады Андрея Артеменко дело о госизмене из-за разработанного им плана урегулирования конфликта в Донбассе и разногласий с Москвой по поводу аннексированного Россией Крыма.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан Алиеву на должность первого вице-президента республики. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщается на сайте главы государства.
Действующий под брендом UniPark оператор платных автомобильных стоянок Stova, входящий в литовский концерн Modus grupe, купил эстонское предприятие Citypark Eesti, которое контролирует около 6500 мест на платных стоянках в Таллинне.
У учащихся школ Виймси каникулы на этой неделе, у нескольких таллиннских школ - на следующей неделе, третья группа школ отдыхает в марте. Эта ситуация осложняет положение семей, в которых дети посещают разные школы, тем не менее, у школ остается право устраивать каникулы по своему усмотрению и в следующем году, когда официально каникул будет пять, а не четыре.
В связи с многочисленными жалобами от учащихся школ и родителей канцлер права выяснит, не допускают ли школы систематические нарушения постановления министра социальных дел, в котором установлена периодичность контрольных работ в школах, а также время, в которое их можно проводить.
Госсуд во вторник аннулировал право входящей в концерн Eesti Energia фирмы Enefit Kaevandused AS на добычу полезных ископаемых на прииске Уус-Кивиыли, тяжба началась в марте 2014 года.
Государственный суд во вторник отклонил кассационную жалобу нескольких предприятий, опротестовавших введенную пярнуской горуправой обязанность платить налог на рекламу.
Совет Детской деревни SOS (SOS Lasteküla) назначил новым патроном организации Кристи Каллас, которая сменит на этом посту жену президента Тоомаса Хенрика Ильвеса — Иеву Ильвес.
Евродепутат Яна Тоом считает, что министру образования и науки Майлис Репс следует извиниться за ее действия в связи с интервью российскому агентству Sputnik, которое считается в Эстонии пропагандистским.
Сегодня, 21 февраля, президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила Таллиннскую Тынисмяэскую реальную школу, где встретилась с преподавателями и учениками и дала абитуриентам урок обществоведения. В ходе обсуждения разных местных и международных тем президент обратила внимание старшеклассников на необходимость участия в предстоящих осенью муниципальных выборах.
Питерский разработчик игр для сматрфонов Piligrim XXI планирует устроить весной 2017 года полномасштабное сражение на границе Эстонии и России - Narva battle. По задумке авторов проекта, игроки со своими гаджетами расположатся в крепостях Нарвы и Ивангорода. Выиграет та сторона, которая наберет больше всего очков.
По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, на ливийское побережье возле города Эз-Завия из моря выброшены десятки тел утонувших мигрантов из Африки. В микроблоге Twitter отделения федерации на Ближнем Востоке и в Северной Африке в ночь на вторник, 21 февраля, опубликованы фотографии, на которых видно, как сотрудники Красного Полумесяца переносят тела.
Президент Керсти Кальюлайд по предложению министра обороны Маргуса Цахкна произвела командующего Силами обороны генерал-лейтенанта Рихо Терраса в генералы.
Евродепутат, центристка Яна Тоом дала понять, что, скорее всего, не будет участвовать в предстоящих осенью муниципальных выборах в Таллинне, и признала, что ей сложно общаться с лидером партии, премьер-министром Юри Ратасом.
Пожилого мужчину, отправившегося 20 февраля на рыбалку на Чудское озеро, вечером этого же дня нашли мертвым пограничники. Причину смерти установит судмедэкспертиза.
Во вторник опубликовали порядок выступления финалистов песенного конкурса Eesti Laul 2017.
По оценке работодателей, из-за вяло поступающего в бюджет акциза на упаковку не стоит увеличивать нагрузку еще больше — вместо этого предприятия нужно больше информировать и контролировать.
Полиция подозревает, что причиной пожара, вспыхнувшего 22 января в помещениях бывшего ночного клуба, действующего на территории Горхолла, мог стать поджог.
TransferWise начинает сотрудничество с Facebook, благодаря которому можно будет осуществлять международные валютные переводы при помощи приложения Messenger. При помощи Facebook Messenger пользователи смогут отправить деньги своим семьям и друзьям по всему миру. Плата за осуществление перевода не скрыта в разнице обменных курсов, а обмен валюты производится по курсу Центробанка.
К моменту окончания срока подачи заявлений на конкурс по поиску руководителя EER свои кандидатуры представили восемь человек, сказал председатель совета Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации Агу Ууделепп теленовостям.
В одной из комнат кохтла-ярвеского общежития на Пыхьяской аллее 20 февраля был обнаружен труп 66-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления пока никто не задержан.
По меньшей мере четыре человека погибли в результате взрывов, устроенных тремя боевиками в здании суда в округе Чарсадда в центральном Пакистане. Несколько человек получили ранения.
Обзор Госконтроля показывает, что местные самоуправления ведут сотни баз данных, большинство из которых не прошли даже первичного контроля соответствия требованиям государственной информационной системы RIHA.
Первого марта в 20:20 на телеканалах ETV+ и LTV7 в прямом эфире политики, лидеры общественного мнения, директора школ, педагоги, родители и ученики двух стран вместе обсудят будущее школьного образования.
По состоянию на утро вторника налоговые декларации подали 407 046 жителей Эстонии, возврату на данный момент подлежит 65,2 млн евро. Первые суммы поступят на банковские счета людей, начиная с сегодняшнего дня.
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