Актуальная камера 20.01.2017 (20:00)

Пярнуский театр "Эндла" дарит зрителям очередную новинку. На этот раз поклонников театра ожидает мистический спектакль "Чтобы ты всё потерял ". Эту загадочную, порой таинственную историю, где присутствуют потусторонние силы, до сих нигде не представляли. В "Эндла" - двойная премьера, передает "Актуальная камера".
Число выживших под завалами отеля "Ригопьяно" в итальянской провинции Пескара достигло десяти человек, в их числе четверо детей и одна женщина. Как сообщает La Repubblica, вечером в пятницу, 20 января, удалось извлечь еще двоих постояльцев.
Анимация, настоящие окаменелости, а также модели обитателей морей в натуральную величину - все это предстанет перед гостями экспозиции. Незадолго до официального открытия выставки ее посетила и съемочная группа "Актуальной камеры".
Кукольный спектакль "Красная шапочка" - это вторая совместная работа эстонского театра Tuuleveski ("Мельница") и сербского режиссера Амелы Вученович. Первая - "Три поросенка" - принесла в прошлом году мировую известность йыхвисцам, которые получили несколько призов на театральных фестивалях, передает "Актуальная камера".
Уполномоченная по вопросам равноправия Лийза Пакоста получила жалобу от женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком, которой банк не согласился выдать жилищный кредит на тех же условиях, что и остальным, указав на то обстоятельство, что после окончания выплаты родительской зарплаты в Эстонии детям не обеспечено место в детском саду и родитель может испытывать финансовые затруднения. Уполномоченная признала, что факты обосновывают позицию банка, а дискриминируют матерей, скорее, местные самоуправления, которые не могут обеспечить их малышам место в детском саду.
По словам министра социальной защиты Кайи Ива (IRL), утверждение, что при определении размера пенсии зарплата больше не будет учитываться, неверное. Она также отметила, что если бы в Эстонии и дальше действовала нынешняя пенсионная система, то многие будущие пенсионеры вынуждены были бы ходатайствовать о социальных пособиях.
Дональд Трамп принес присягу и официально стал 45-м президентом США. Число гостей на церемонии инаугурации в Вашингтоне - около миллиона. Одновременно в США и других странах проходят акции протеста, десятки тысяч демонстрантов выступают против нового хозяина Белого дома, передает "Актуальная камера".
На проходящем в Санкт-Петербурге международном турнире памяти Валентина Гранаткина юношеская сборная Эстонии по футболу в матче за 11-е место уступила команде Молдовы - 0:1.
Эстонский автогонщик Отть Тянак - на третьем месте на стартовом этапе чемпионата мира по авторалли в Монте-Карло. Сегодня на всех спецучастках он был в тройке сильнейших, а на одном из отрезков показал лучшее время, передает "Актуальная камера".
Нарвитянин Евгений Ляпин, более известный как рэпер Stuf, рассекретил, кто из Рийгикогу поблагодарил его за песню "Olen venelane", а также рассказал, что сам он к политике никакого отношения не имеет.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в пятницу направила поздравления 45-му президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу в связи с его вступлением в должность. Поздравил Трампа и премьер-министр Эстонии Юри Ратас.
В деревне Хелленурме Валгаского уезда в пятницу утром начался пожар в старом здании усадьбы с шестью квартирами. Жильцам четырех квартир удалось вовремя выбраться из горящего здания, но позднее спасатели обнаружили тело одного погибшего.
По традиции, 19 января, в Нарвском замке прошло мероприятие награждения лучших спортсменов, их наставников, спортивных клубов и общественных организаций.
Российский биатлонист Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки (20 км), прошедшей в пятницу в итальянском Антхольце в рамках очередного этапа Кубка мира. Лучший из эстонских спортсменов - Рене Захкна - показал 60-й результат.
В пятницу, 20 января, Русский театр представит публике премьеру. На малой сцене будет сыгран спектакль по произведению Федора Михайловича Достоевского "Преступление и наказание". Режиссер спектакля и художественный руководитель театра Игорь Лысов рассказал о своем понимании творчества великого русского писателя.
Поскольку фирма Levira больше не хочет заниматься организацией туристических услуг на Таллиннской телебашне, то телебашня, по мнению министра культуры Индрека Саара, могла бы перейти в собственность предприятия Riigi Kinnisvara AS (RKAS), а оператором услуг мог бы стать исторический музей.
Муниципальные выборы не за горами, Райнер Вакра собирает камни в керлинге, Евгений Осиновский занимается словообразованием, а Ханно Певкур проводит "носочную" революцию - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
В Нарве рассчитывают, что с приходом к власти в США Дональда Трампа прекратится противостояние России и Соединенных Штатов Америки, пишет нарвский корреспондент ERR Юрий Николаев.
Выбор британского правительства признать брексит правильным решением и оформить его как полное освобождение от влияния структур Европейского союза на свою политику стал фундаментальным разворотом полувековой политики Великобритании, не последнюю роль в котором сыграл прогноз грядущих изменений в мире в связи с приходом к власти нового президента США Дональда Трампа.
Один из создателей нынешней пенсионной системы ученый-социолог Лаури Леппик считает, что намерения эстонского правительства реформировать первую ступень пенсионной системы направлены на то, чтобы избежать большой разницы между доходами будущих пенсионеров.
Специалисты Samsung раскрыли причину самовозгорания смартфонов Galaxy Note 7, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники в корпорации.
В предстоящем 24 февраля в Таллинне параде в честь 99-й годовщины провозглашения Эстонской Республики примут участие более тысячи эстонских военнослужащих и представители союзников.
Вируский уездный суд 19 января признал 56-летнего жителя Кохтла-Ярве Михаила Ширяева виновным в попытке убийства и приговорил его к восьми годам тюремного заключения. Поводом напасть на малознакомого человека послужило отсутствие работы и финансовые трудности. Во время нападения отчавшийся безработный был трезв.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против установки памятника президенту Эстонской Республики в межвоенный период Константину Пятсу, считая установленный им авторитарный строй частично ответственным за утрату независимости Эстонии в 1940 году.
В Нарве 21 января заработает программа SPIN, в рамках которой в городе начнутся занятия по футболу для детей в возрасте 10-13 лет. Особенность этой программы в том, что во время занятий спортом у детей будут развивать социальные навыки общения, разрешения конфликтных ситуаций, работы в команде.
В рамках проекта финансирования строительства или капитального ремонта школ Министерство образования из 55 млн евро выделит трем самоуправлениям Ида-Вирумаа - Йыхви, Азери и Нарве - более семи миллионов. В Нарве планируется построить новое здание для основной эстонской школы.
По мнению спикера Рийгикогу, соцдема Эйки Нестора, взятый правительством курс на отмену зависимости размера пенсии от размера зарплаты является правильным.
Мексика экстрадировала одного из самых известных наркобаронов Хоакина Гусмана Лоэру по прозвищу Коротышка (El Chapo) в США, где он обвиняется в контрабанде крупных партий наркотиков и убийстве. Эту информацию подтвердили власти Мексики.
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