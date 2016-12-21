Актуальная камера 21.12.2016 (18:00)

Церемония прощания с Андреем Карловым началась с гражданской панихиды в здании Министерства иностранных дел РФ в Москве, после которой состоится отпевание в храме Христа Спасителя, которое проведет лично Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и похороны на Химкинском кладбище с воинскими почестями.