Актуальная камера 26.12.2016 (20:00)

Во-вторых, одет в добротный правильный костюм. Теле- и радиожурналист, ведущий рубрики "Фристайлер" на ETV+ Виталий Вестеринен в праздники работает и Дедом Морозом. Больше всего он любит приходить к детям, но не советует заказывать сказочного персонажа к малышам до трех лет - они его боятся.