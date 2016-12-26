Актуальная камера 26.12.2016 (20:00)

В ходе традиционной благотворительной акции на телеканале ETV к обеду в понедельник было собрано более 208 000 евро пожертвований. Средства пойдут на строительство тренажерных залов для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Евреи всего мира в эти дни отмечают Хануку. Этой традиции уже более 2 000 лет.
Обломки самолета Минобороны Ту-154, потерпевшего накануне катастрофу над Черным морем, обнаружены на дне примерно в одной миле от берега.
Музыкант скоропостижно скончался в своем доме в Великобритании в графстве Оксфордшир в воскресенье вечером в возрасте 53 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ, заявил его менеджер.
Это будет последний биатлонный старт уходящего года. Правда, гонка на футбольном стадионе пройдет без француза Мартена Фуркада. А именно его победы вместе с фантастическим рекордом посещаемости соревнований в Чехии стали главными событиями первой части сезона.
Логопеды требуют от Министерства социальных дел упростить схему попадания к ним пациентов. Кроме того, необходимо приравнять статус логопеда к работнику здравоохранения и обеспечить доступ к электронной инфосистеме, считают специалисты. Тем самым можно сэкономить немалые средства.
Предстоящей ночью будет облачно с прояснениями. Во многих местах осадки, в основном, в виде мокрого снега. Юго-западный, западный ветер 5-12, в начале ночи на островах и побережье - порывы до 15-18 метров в секунду. К утру ветер ослабеет. Температура воздуха от -2 до +4 градусов.
В понедельник, 26 декабря, в Нарвском спортивном центре состоялся традиционный, уже 12-й по счету, рождественский турнир спортивных знаменитостей. В Нарве он проходил впервые. В победители вышли борцы Эпп Мяэ и Ардо Арусаар, которые обошли гребцов Кайсу Паюсалу и Тыну Эндрексона, а также специалистов по фитнесу Кристину Короляк и Олега Анисимова.
Во-вторых, одет в добротный правильный костюм. Теле- и радиожурналист, ведущий рубрики "Фристайлер" на ETV+ Виталий Вестеринен в праздники работает и Дедом Морозом. Больше всего он любит приходить к детям, но не советует заказывать сказочного персонажа к малышам до трех лет - они его боятся.
Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 человек, а небоевые - 256, сообщает управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.
Со вторника в течение очередной рабочей недели два дислоцированных на аэродроме Эмари истребителя ВВС Германии Eurofighter совершат бреющие полеты над Эстонией.
26 декабря в России объявлен днем траура. Власти российских регионов выражают соболезнования в связи с ЧП, отменяют предновогодние, развлекательные мероприятия, выражают готовность оказать посильную помощь семьям погибших.
От отравления суррогатным алкоголем в Иркутске погиб еще один человек, общее число жертв достигло 77.
По предварительным данным, автомобиль Volkswagen с латвийскими номерами ехал из Таллиннна в сторону Саку, однако по неизвестным причинам сошел с трассы и врезался в дерево.
Как сообщает сетевое предприятие Elektrilevi, число обесточенных штормовым ветром домохозяйств к 13 часам в понедельник составило более 2000.
Посольство России в Эстонии открыло электронную книгу соболезнований в связи с авиакатастрофой, произошедшей в воскресенье над Черным морем с самолетом Минобороны России.
Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что при расследовании крушения самолета Минобороны РФ над Черным морем в воскресенье утром версия теракта не рассматривается, как основная.
Как предупредили синоптики, юго-восточная периферия расположенного над Норвежским морем активного циклона распространяется на Эстонию.
В ночь на субботу в пожаре погиб человек. В воскресенье серьезных возгораний не было, не получали вызовов и саперы.
В воскресенье в Пярну между водителем такси и пьяным пассажиром разгорелся конфликт. В результате - водитель вытолкнул клиета из салона автомобиля и нечаянно наехал ему на ногу.
По мнению доктора экономических наук Владимира Вайнгорта, новая коалиция, заявившая о совершенно новом подходе, на самом деле, пока никаких радикальных шагов не предприняла. Даже запланированное в 2018 году повышение не облагаемого подоходным налогом минимума до 500 евро – это всего лишь видоизменение решения, принятого прошлым правительством.
Синоптики в понедельник обещают ветреную и сырую погоду.
В Ляэне-Вирумаа в этом году Рождество отмечают по-спортивному. Местным жителям власти предложили не засиживаться за столом, а приобщаться к активному отдыху.
Утром 25 декабря сразу после взлета из аэропорта Адлера разбился Ту-154 российского Минобороны. На самолете летели артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые должны были дать новогодний концерт на российской базе Хмеймим в Сирии. Их сопровождали съемочные группы Первого канала, НТВ и "Звезды". Всего на борту находились 84 пассажира, в том числе врач Елизавета Глинка, и восемь членов экипажа.
"Радио 4" и телеканал ETV запустили традиционные благотворительные акции: "Рождественский благовест" и "Рождественский туннель". В этом году средства собирают для детского центра "Матвейка" в Нарве и на строительство тренажерных залов для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай пока не определился с будущим родом деятельности, но во всяком случае не очень стремится стать преемником своего отца.
В понедельник, 26 декабря, в Нарвском спортивном центре пройдет традиционный, уже 12-й по счету, рождественский турнир спортивных знаменитостей. Вести мероприятие будет культурист Отт Кийвикас, а главным судьей станет гребец Аллар Рая, завоевавший в этом году в составе парной четверки бронзовую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в воскресенье на юге Чили, сообщает Геологическая служба США.
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