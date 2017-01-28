Актуальная камера 28.01.2017 (20:00)

Проходящие в Эстонии судебные процессы по поводу законности совершенных за рубежом однополых браков показывают, по мнению юристов, что речь идет об отдельных случаях. Соответствующий закон действует уже в течение многих лет, но до суда дело дошло только сейчас — таким образом общество к вопросу, касающемуся небольшого числа человек, относится довольно спокойно.