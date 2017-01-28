Актуальная камера 28.01.2017 (20:00)

Второй год подряд в Ида-Вирумаа проходят соревнования по робототехнике. В этот раз главной темой хай-тек турнира стала природа, передает "Актуальная камера".
К столетнему юбилею Октябрьской революции российские коммунисты готовятся основательно - подготовка к празднику уже началась. На днях состоялось заседание специального оргкомитета, на котором коммунисты и их сторонники решали, как в сегодняшних реалиях можно отпраздновать столетие "Великого Октября", передает "Актуальная камера".
Премьер-министр и председатель Центристской партии Юри Ратас в своем докладе на проходящем в Таллинне собрании уполномоченных партии заявил, что эстонский народ должен больше верить в то, что жизнь в Эстонии можно направить в лучшее русло.
Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) в субботу выступила с заявлением, в котором совет партии призвал не ломать основы политики гражданства, поскольку повсюду в мире опыт стран, практиковавших мультикультурность, оказался негативным.
В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что решение Дональда Трампа ограничить поездки мусульман в Соединенные Штаты оскорбляет исламский мир и иранскую нацию.
Жители семи стран с преимущественно мусульманским населением, которым президент США Дональд Трамп распорядился приостановить выдачу виз, столкнулись с отказами при покупке билетов в США и при перелете, сообщают агентства со ссылкой на представителей ряда авиакомпаний. Запрет на въезд в США коснется и обладателей Грин-карты из этих стран.
Совет представителей Свободной партии считает, что политическое делопроизводство и принятие решений по проекту трансбалтийской железнодорожной магистрали Rail Baltica (RB) велось не по нормам жизни демократической Эстонии 21-го века, поэтому премьер-министру Юри Ратасу (Центристская партия) следует взять паузу и не подписывать договор по Rail Baltica.
Французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон стали чемпионами Европы в танцах на льду, набрав 189,67 балла.
Европа должна дать жесткий ответ на заявления нового американского президента Дональда Трампа, который накануне приветствовал выход Великобритании из Евросоюза. Об этом заявил в субботу президент Франции Франсуа Олланд.
Интернет-компания Google призвала своих сотрудников, которые находятся за пределами США, вернуться в страну как можно скорее, сообщают источники Би-би-си.
Вчера состоялось общее собрание Маардуского отделения Центристской партии. На собрании присутствовали 66 делегатов, которые выбрали председателя, членов правления и членов ревизионной комиссии.
В Петербурге на митинге против передачи Исаакиевского собора РПЦ потребовали отставки губернатора города Георгия Полтавченко, передает FlashNord. По данным "Открытой России", несанкционированная властями акция, которая проходит в формате встречи с депутатами, собрала около 1,5 тысячи человек.
Разыгранный в рамках кампании по привлечению новых жителей "Сосед, помоги!" внедорожник достался женщине, которая на протяжении многих лет живет в США. В субботу автомобиль торжественно был передан сыну победительницы розыгрыша.
Очередной, 78-й выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 29 января.
Проходящие в Эстонии судебные процессы по поводу законности совершенных за рубежом однополых браков показывают, по мнению юристов, что речь идет об отдельных случаях. Соответствующий закон действует уже в течение многих лет, но до суда дело дошло только сейчас — таким образом общество к вопросу, касающемуся небольшого числа человек, относится довольно спокойно.
Сегодня утром в одном из частных домов в Вильянди загорелись две машины. Люди в результате пожара не пострадали, причины возгорания до сих пор не установлены.
Британский актёр Джон Хёрт, за более чем полвека карьеры сыгравший в самых разных фильмах и сериалах - от "Чужого" и "Человека-слона" до "Гарри Поттера" и "Доктора кто", - умер в возрасте 77 лет.
В пятницу на дорогах Эстонии произошло четыре ДТП, в которых пострадали четверо человек.
На проходящем в чешском городе Острава чемпионате Европы по фигурному катанию Хелери Хялвин заняла 15-е место, получив 146,68 балла и выполнив норму для участия в чемпионате мира.
Народный артист Белоруссии, участник известного во времена Советского Союза вокально-инструментального ансамбля "Верасы" Александр Тиханович скончался после долгой болезни на 65-м году жизни. Об этом говорится в заявлении дочери музыканта Анастасии.
Все системы разбившегося в районе Сочи самолета Минобороны России исправно работали до столкновения с водой. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на предварительные выводы комиссии по расследованию причин катастрофы.
Энергетическая зарядка камней от астролога Игоря Манга, предвыборная аналитика участницы "Битвы экстрасенсов" Мэрилин Керро, спикер Рийгикогу Эйки Нестор за диджейским пультом, шимпанзе Михаила Стальнухина и вино-водочные мысли Евгения Осиновского - читайте обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
Президент США Дональд Трамп прекратил на неопределенный срок прием сирийских беженцев в страну, а также заморозил на 120 дней программу приема беженцев из других стран.
Видимость на дорогах Эстонии в субботу утром местами ухудшена из-за тумана, сообщил инфоцентр департамента шоссейных дорог.
В Эстонии вновь будет туманно, а на дорогах скользко.
Правление Партии реформ сегодня назначило генерального секретаря. Им стал старейшина волости Амбла Райт Пихельгас. На этом посту он сменил Реймо Небоката, кандидатуру которого активно не поддерживает новый председатель партии Ханно Певкур.
На гала-вручении ежегодных призов музеев Эстонии, которое прошло в пятницу, 27 января, в Эстонском национальном музее, было выдано десять призов и одна спецпремия. Действующий при Министерстве культуры Совет по музеям признал лучшей постоянной экспозицией 2016 года "Эхо Урала" Эстонского национального музея. Награду за лучшую выставку прошедшего года получила экспозиция "Естественная смерть" Эстонского музея здравоохранения.
Кинокартина "Рай" Андрея Кончаловского стала лучшим фильмом 2016 года по версии премии "Золотой орел", церемония вручения прошла в пятницу в первом павильоне "Мосфильма".
В пятницу, 27 января, в Таллинне с постановки "Альбом" начались гастроли Рижского русского театра имени Михаила Чехова. В свою очередь Русский театр Эстонии отправился в Ригу.
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