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"АК+": Эстония продолжает лидировать в ЕС по смертности от приема наркотиков

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Cегодня 21:59
Рубрика: АК+

Эстония возглавляет антирейтинг по количеству смертей от передозировки наркотиками на душу населения в Европе. Примерно половина всех колющихся наркоманов, а их в стране насчитывается около 9000, проживают в Таллинне.

Об этом в воскресенье, 15 января, сообщила передача "АК+" (ETV+), отметив, что центров, где оказывают помощь наркозависимым катастрофически не хватает. При этом в прошлом году один из таких центров, расположенный на улице Эрика в Пыхья-Таллинне, только чудом избежал закрытия.

После жалоб местных жителей управа Пыхья-Таллинна решила перенести центр по обмену шприцев в другое здание, которое расположено на Палдиском шоссе. Но и местных жители оказались недовольны подобным решением и, поскольку, по их словам, старейшина с ними не проконсультировался, решили обратиться в суд.

Один из участников судебного процесса, Марко Вайк, утверждает, что причиной обращения в суд стало хамское поведение властей.

"Как это часто бывает, двое в драке, а страдает третья сторона. То есть, тот самый центр помощи наркозависимым и его клиенты", - говорит автор сюжета Артур Захаров.

"Надо работать, а мы тут полгода, извините, дурака валяем", - прокомментировала руководитель AIDSi tugikeskus Нелли Каликова.

Институт развития здоровья в поспешном порядке провел анализ рисков. Из него следовало, что волнения жителей напрасны. В суде первой инстанции горожане проиграли. Плохая новость заключалась в том, что центр Каликовой не мог оказывать на новом месте одну из услуг - услугу по обмену шприцев. По-мнению института, помещение находилось слишком далеко от мест обитания наркоманов.

Тем временем местные жители продолжили тяжбу. Пока суд да дело, центр Каликовой оказался разорван на две части: врачам и социальным работникам разрешили работать на улице Эрика до конца года. Обмен шприцев на время перенесли в здание управы Пыхья-Таллинна.

Показатели обмена шприцев упали в четыре раза. Временное место наркоманам не понравилось: добираться неудобно и страшно - они пытаются избегать муниципальных учреждений. Кроме того, центру сократили время работы.

Развязка наступила 21 декабря прошлого года. Суд отклонил жалобу местных жителей и признал решение властей о переносе центра Каликовой на Палдиское шоссе правомочной. C 1 января AIDSi tugikeskus начал работу на новом месте.

Как и другие центры, организация AIDSi tugikeskus оказывает целый комплекс услуг, которые специалисты называют услугами по снижению вреда. Такое наименование не случайно. В частности, ВИЧ передается через повторное использование шприцев, которыми пользовались инфицированные наркоманы. Кроме того, наркомания провоцирует рост преступности. Наркоман - потенциальный вор. Только в центре Каликовой заместительная терапия позволяет вернуться к нормальной жизни 150 наркоманам.

"Они получают метадон, восстанавливают работоспособность, идут на работу. Это на 150 воров меньше в городе Таллинне", - сказала Нелли Каликова.

При этом центру Каликовой пришлось сократить одного сотрудника и, скорее всего, работы лишится еще один человек.

"Сколько наркозависимых за время споров осталось без помощи - не поддается подсчету", - заключил тележурналист Артур Захаров.

Подробнее смотрите в его сюжете.

Статистика "АК+"

Согласно статистике, 20 процентов населения Эстонии хоть раз в жизни пробовали наркотики. Другими словами, каждый пятый житель страны. На протяжении последних лет данный показатель не сильно менялся. В 2015 году он составлял 17 процентов, в 2013-м - 19 процентов. Средний возраст наркоманов от 18 до 35 лет.

Наиболее часто употребляемым наркотиком является конопля и ее производные.

Число колющихся наркоманов постепенно снижается, однако цифры все равно остаются высокими. Если в 2005 году было зарегистрировано почти 14 тысяч таких наркоманов, то спустя 10 лет, в 2015 году, их стало 9 тысяч. Здесь необходимо отметить, что речь идет только об официальной статистике - то есть, это те, кто попадались полиции, были госпитализированы с передозировкой или участвуют в реабилитационных программах. Каково это число на самом деле - сложно себе представить. Самыми же популярными иньекционными наркотиками являются фетанил и амфетамин.

Эстония - абсолютный лидер по смертности среди наркозависимых в Европе. 126 человек на миллион населения. Это почти в два раза больше, чем в занимающей вторую строчку этого антирейтинга Норвегии - здесь число смертей составляет 69 на миллион. Далее следует Швеция - 68, Дания - 60 и замыкает это непарадное шествие Ирландия с показателями смертности 58 человек на миллион населения.

Кроме этого, Эстония также является бесспорным европейским лидером по распространению ВИЧ среди наркозависимых. И тоже с большим отрывом. 54 случая на миллион жителей. Далее - соседняя Латвия - 38 случаев на миллион и Греция - 22 случая.

Сергей Михайлов
Редактор

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