Рекомендации "АК+": куда пойти с 16 по 22 января

Николай Лощин выбрал самое интересное. Фото: ERR

В воскресенье, 15 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.

18 января в Музее оккупаций открывается новая выставка под названием "Как Нарва осталась с Эстонией". Выставка посвящена нарвскому референдуму об автономии, прошедшем в 93-м году.

21 января русский театр ждет на премьеру Преступление и наказание по одноимённому роману Достоевского.

А 22 января Национальная опера Эстония приглашает на постановку "Белоснежка и семь гномов."