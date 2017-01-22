Рекомендации "АК+": куда пойти с 16 по 22 января
В воскресенье, 15 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
18 января в Музее оккупаций открывается новая выставка под названием "Как Нарва осталась с Эстонией". Выставка посвящена нарвскому референдуму об автономии, прошедшем в 93-м году.
21 января русский театр ждет на премьеру Преступление и наказание по одноимённому роману Достоевского.
А 22 января Национальная опера Эстония приглашает на постановку "Белоснежка и семь гномов."
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