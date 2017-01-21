В объективе "АК+": экстремизм в современном обществе, наркомания в Эстонии и юбилей Оскара Лутса

Николай Лощин Фото: ERR

Семьдесят шестой выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 15 января.

В программе:

Экстремистские проявления в современном обществе. Расизм и национализм в социальных сетях и медиа. В чем причина и каковы последствия - в сюжете Евгении Волохонской.

Антилидер Европы. Эстония занимает первое место по числу колющихся наркоманов. Какие шаги предпринимаются для решения проблемы расскажет Артур Захаров.

Легендарный Оскар Лутс. В этом месяце автор "Весны" отметил бы свой 130-летний юбилей. По местам славы именитого писателя ведет Владислав Лушин.

Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на канале ETV+. Ведущий выпуска - Николай Лощин.