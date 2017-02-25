В объективе "АК+": особенности национального шопинга, ситуация в Дрездене и картины Сергея Шнурова
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 19 февраля.
В программе:
Особенности национального шопинга. Все больше жителей Эстонии предпочитают покупать товары и услуги при помощи различных интернет-магазинов и посредников. О серой зоне современной торговли и ее подводных камнях расскажет Маргарита Мясникова.
На восток от Берлина. "АК+" продолжает цикл репортажей из Германии, на этот раз съемочная группа отправляется в Дрезден, чтобы выяснить, почему жители бывшего ГДР активно поддерживают изоляционизм и отказ от действующей миграционной политики. Репортаж Евгении Волохонской.
Скандальный Сергей Шнуров, оказывается, не только музыкант, но и художник. На выставке Шнурова в Санкт-Петербурге побывал Евгений Завадский.
Смотрите уже в это воскресенье в 20.00 на ETV+.
Ведущая выпуска — Маргарита Мясникова.
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