В объективе "АК+": особенности национального шопинга, ситуация в Дрездене и картины Сергея Шнурова

Маргарита Мясникова Фото: ERR

В программе:

Особенности национального шопинга. Все больше жителей Эстонии предпочитают покупать товары и услуги при помощи различных интернет-магазинов и посредников. О серой зоне современной торговли и ее подводных камнях расскажет Маргарита Мясникова.

На восток от Берлина. "АК+" продолжает цикл репортажей из Германии, на этот раз съемочная группа отправляется в Дрезден, чтобы выяснить, почему жители бывшего ГДР активно поддерживают изоляционизм и отказ от действующей миграционной политики. Репортаж Евгении Волохонской.

Скандальный Сергей Шнуров, оказывается, не только музыкант, но и художник. На выставке Шнурова в Санкт-Петербурге побывал Евгений Завадский.

Смотрите уже в это воскресенье в 20.00 на ETV+.

Ведущая выпуска — Маргарита Мясникова.