"Актуальная камера +" 26.02.2017 (20:00)

Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 26 февраля.
Легендарный Сергей Шнуров, лидер группировки "Ленинград", известен широкому зрителю прежде всего как музыкант. Евгений Завадский в своем дебютном репортаже для "Актуальной камеры +" знакомит зрителей с другой ипостасью Шнурова – художником.
Почему жители бывшего ГДР сегодня склонны поддерживать партии националистического толка и как Восточная Германия относится к миграционной политике Ангелы Меркель? Искать ответы на эти вопросы съемочная группа "Актуальной камеры +" отправилась в Дрезден.
Интернет-торговля – серая зона, которая слабо регулируется на законодательном уровне. Съемочная группа "АК+" разбиралась, как правильно выбрать поставщика товара и не оказаться клиентом недобросовестных фирм.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 19 февраля.
По информации "АК+", один из основателей российской группировки хакеров "Шалтай-Болтай" Александр Глазастиков обратился к бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу с просьбой о помощи в получении политического убежища.
В наш век развития инфотехнологий человечество все чаще интересуют возможности искусственного интеллекта. Например, можно ли управлять компьютером силой мысли? Ответ на этот вопрос помог дать молодой ученый Илья Кузовкин.
Новым президентом Германии в воскресенье, 12 февраля, избран Франк-Вальтер Штайнмайер. Тем временем уже этой осенью в ключевой стране Евросоюза грядут выборы в Бундестаг, немецкий парламент, которые определят политический вектор официального Берлина и судьбу канцлера Ангелы Меркель.
В воскресенье, 12 февраля, новостная передача "Актуальная камера" впервые вышла в эфир из новой современной студии.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 12 февраля.
В воскресенье, 5 февраля, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью жизни многих. Но в последнее время четко прослеживается тенденция отказа от длинных текстов в жанре дневника в пользу различных мемов и демотиваторов. Что такое же мем и зачем он нужен - ответы на этот вопрос пыталась найти программа ETV+ "Актуальная камера".
Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica создаст в Эстонии около 3000 рабочих мест, а по самой трассе в сутки будут передвигаться по 20 грузовых и пассажирских поездов.
Ида-Вирумаа пытается обуздать темпы роста безработицы. Благодаря государственным субсидиям некоторым предприятиям все же удается создавать новые рабочие места, а также вовлекать в производственный процесс людей с пониженной трудоспособностью. В ближайшие время еще три предприятия обещают создать в регионе 140 новых рабочих мест.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 5 февраля.
В воскресенье, 29 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
Живое общение вытесняет виртуальную реальность. Молодежь все чаще предпочитает играть в настольные игры, а не сидеть за компьютером. В чем популярность так называемых "настолок" выяснял репортер "АК+" Константин Свиридовский.
Расположенные в Ида-Вирумаа сланцедобывающие предприятия смотрят в будущее с оптимизмом.
Лучший футбольный тренер Эстонии 2016 года, наставник столичного "Инфонета" Александр Пуштов, имеющий серый паспорт, позитивно воспринял идею премьер-министра Юри Ратаса о предоставлении эстонского гражданства всем прожившим в Эстонии как минимум 25 лет людям.
Очередной, 78-й выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 29 января.
В воскресенье, 22 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
В воскресенье, 22 января, в последний путь проводили легенду эстонской спортивной журналистики - неделей ранее на 67-м году жизни скончался Лембиту Куузе. Почти 30 лет Куузе радовал эстонских и русских зрителей своими эмоциональными и яркими репортажами.
Российская Госдума на этой неделе активно занималась проблемой семейного насилия. Депутаты решили смягчить наказание за побои, нанесенные совместно проживающим членам семьи. Между тем противники такой меры прогнозируют рост семейного насилия.
В пятницу, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в полномочия президента США. Он уже успел подписать указы о формировании новой администрации и о реформировании программы здравоохранения своего предшественника Барака Обамы. "Актуальная камера +" выясняла, какой курс выберет Америка с новым главой Белого дома и к чему готовиться Эстонии в изменившихся внешнеполитических реалиях.
В воскресенье, 26 февраля, в Москве прошел марш памяти Бориса Немцова. Его участники требовали найти и наказать не только исполнителей, но и организаторов убийства оппозиционного политика.
В феврале на 2% снизилась поддержка самых популярных эстонских партий - Центристской и Реформистской. Однако они по-прежнему намного опережают другие политические силы. По проценту прибавили EKRE, Свободная партия и IRL.
Ласнамяэская гимназия стала третьим учебным заведением столицы, подавшим ходатайство о сохранении преподавания на русском языке.
Новый футбольный сезон стартовал матчем за Суперкубок Эстонии. На стадионе "Спортлэнд Арена" чемпион страны "Инфонет" (официальное название - FCI Tallinn) разбил в пух и прах обладателя кубка "Флору" - 5:0.
В понедельник, 27 февраля, на Центральном полигоне Сил обороны в Тапа начнутся зимние учения под названием Talvelaager ("Зимний лагерь"), в которых примут участие почти 1700 военнослужащих.
Харьюский уездный суд признал бывшего капитана Сил обороны Эстонии Иво Юрака виновным в разглашении государственной тайны и приговорил к его к двум с половиной годам заключения, из которых семь месяцев ему придется провести в тюрьме.
Министр труда и здравоохранения Евгений Осиновский на следующей неделе вручит премии и выразит благодарность людям, которые внесли в своих уездах значительный вклад в укрепление здоровья народа.
Эстонско-индийское соглашение о взаимной передаче осужденных, в минувшую среду ратифицированное Рийгикогу и провозглашенное в четверг утром президентом Керсти Кальюлайд, может вступить в силу уже 1 марта.
Форвард "Инфонета" Альберт Проза, забивший два мяча в ворота "Флоры" (5:0) в поединке за Суперкубок Эстонии, рассказал о своих эмоциях после матча с бывшим клубом.
Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер отправится в понедельник с официальным визитом в Молдову, куда он совершит поездку по приглашению вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея Галбура.
Главный тренер "Инфонета" Александр Пуштов сказал, что несмотря на счет (5:0), победа над "Флорой" в матче за Суперкубок Эстонии по футболу далась нелегко.
Полузащитник "Флоры" и сборной Эстонии по футболу Максим Гусев после крупного поражения от "Инфонета" (0:5) в матче за Суперкубок Эстонии был очень расстроен, но сказал, что после тщательного анализа неудачного выступления нужно будет на позитиве подойти к стартовым матчам чемпионата страны.
В воскресенье, 26 февраля, жители Нарвы пришли в замок, чтобы отметить Масленицу и попрощаться с зимой.
На чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в финском Лахти, состоялись соревновения в командном спринте классическим ходом. У мужчин победу одержала сборная России (Никита Крюков и Сергей Устюгов).
Неизвестный плеснул зеленку в лицо председателя российской оппозиционной партии ПАРНАС Михаила Касьянова на марше памяти Бориса Немцова в Москве.
В воскресенье, 26 февраля, российский оппозиционный активист Ильдар Дадин покинул исправительную колонию Рубцовска в Алтайском крае.
В воскресенье, 26 февраля, с 10:00 до 18:00 в Маарду на площади перед Народным домом (Karjääri, 4) проходит традиционное празднование Масленицы.
Ряды "Калева/Крамо" с большой вероятностью пополнит Бранко Миркович. Серб еще не поставил подпись под контрактом с действующим чемпионом Эстонии по баскетболу, но если все удачно сложится, то игрок ростом 190 сантиметров прибудет в Эстонию уже в понедельник вечером.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 26 февраля.
В течение всей следующей недели истребители ВВС Германии Eurofighter будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.
В воскресенье, 26 февраля, в 9:20 на 153-м километре шоссе Таллинн - Нарва (возле перекрестка Онтика) автомобиль Kia съехал с дороги в кювет. Водитель погиб.
В понедельник, 27 февраля, в Хаапсалуском судебном доме Пярнуского уездного суда начнется процесс по делу об убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова.
По меньшей мере 28 человек получили ранения в американском Нью-Орлеане: автомобиль на большой скорости врезался в толпу людей, наблюдавших за костюмированным шествием на празднике Марди Гра.
В честь годовщины со дня рождения всемирно известного ученого Юрия Михайловича Лотмана на кафедре русской литературы Тартуского университета с 26 по 28 февраля проходит традиционный семинар.
В ближайшие сутки ожидаются осадки.
25 февраля в нескольких местах в Таллинне прошли масленичные гулянья.
В воскресенье стартует новый футбольный сезон, в первом матче которого по традиции будет разыгран Суперкубок Эстонии. За приз поборятся чемпион страны, столичный "Инфонет" и обладатель Кубка – таллиннская "Флора".
В ходе еженедельного полицейского рейда в Харьюмаа и Рапламаа в субботу были выявлены двое водителей с признаками алкольного опьянения, и в целом атмосфера на дорогах в Таллинне была на удивление спокойной.
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