"Актуальная камера +" 26.02.2017 (20:00)

Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью жизни многих. Но в последнее время четко прослеживается тенденция отказа от длинных текстов в жанре дневника в пользу различных мемов и демотиваторов. Что такое же мем и зачем он нужен - ответы на этот вопрос пыталась найти программа ETV+ "Актуальная камера".