"Актуальная камера +" 15.01.2017 (20:00)

Эстония возглавляет антирейтинг по количеству смертей от передозировки наркотиками на душу населения в Европе. Примерно половина всех колющихся наркоманов, а их в стране насчитывается около 9000, проживают в Таллинне.
В воскресенье, 15 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
В этом месяце исполнилось 130 лет со дня рождения Оскара Лутса. Репортер "АК+" Владислав Лушин посетил места, сыгравшие важную роль в жизни именитого писателя.
Одна из громких новостей уходящей недели - победа темнокожей девушки на конкурсе красоты "Мисс Хельсинки" - заставила бурлить социальные сети. Высказывания на грани и за гранью расизма допускают не только эстонские политики-консерваторы, но и русскоязычные пользователи того же Facebook. Попытки ответить на вопрос, к чему чему ведет стремительная радикализация общества, попыталась найти телепрограмма "Актуальная камера +".
Семьдесят шестой выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 15 января.
В воскресенье, 8 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
Эстонский оперный режиссер Неэме Кунингас возглавил Красноярский театр оперы и балета. Перед отъездом маэстро Кунингаса на место работы с ним побеседовал корреспондент "Актуальной камеры +".
Большое число туристов из России посетило Эстонию на этих зимних каникулах. В результате на границе в течение всех праздников стояли гигантские очереди.
Наступивший год таит в себе немало вызовов для внутренней безопасности Эстония, а также для Евросоюза в целом. Сегодня, сто лет спустя, Европа опять переживает крах своих идеалов.
Первый в 2017 году выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 8 января.
В воскресенье, 18 декабря, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшие 12 дней.
Уходящий 2016 год не принес кардинальных перемен для жителей Ида-Вируского уезда. Безработица осталась на том же уровне, что и год назад, массовых сокращений, которыми был отмечен 2015, к счастью не было.
В воскресенье, 18 декабря, аналитическая программа ETV+ "Актуальная камера +" подвела политические итоги уходящего года.
В воскресенье, 18 декабря, обозреватель аналитической программы телеканала ETV+ "Актуальная камера +" Игорь Савельев подвел спортивные итоги 2016 года.
Последний в этом году выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 18 декабря.
В воскресенье, 11 декабря, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Ульяна Гусев дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
В тюрьмах Эстонии сегодня содержатся 23 подростка. Для Эстонии это большое число. Но существуют программы, которые помогают предотвратить рост подростковой преступности.
Известный российский оппозиционер Михаил Ходорковский на этой неделе посетил Эстонию и дал эксклюзивное интервью "Актуальной камере +", в котором рассказал, как он видит решение проблемы Крыма и ответил на вопрос про возможную войну между Россией и НАТО на территории стран Балтии.
Бюджет следующего года предполагает целый ряд налоговых изменений. Например, увеличение акцизов на слабоалкогольные напитки или налоговые льготы для людей с низкими доходами. Чтобы реализовать все эти изменения, депутаты должны принять целый ряд законов и поправок в рекордно короткие сроки.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера +" выйдет в воскресенье, 11 декабря.
В воскресенье, 4 декабря, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Ульяна Гусев дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
Дискриминация со стороны общества - едва ли не главная проблема, с которой сталкиваются в Эстонии носители вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
В конце ноября Государственная прокуратура предъявила обвинения в совершении преступления бывшему председателю Центристской партии и отстраненному от должности мэра Таллинна Эдгару Сависаару. Защита главного фигуранта дела полагает, что процесс затянется. Вместе с тем обвинение надеется, что суд не будет длиться вечно.
С 2012 года выступающий за нарвский "Транс" ивуарийский полузащитник Ири (27) недавно женился на девушке из третьего по величине города страны. Тем самым футболист еще больше укрепил связь с Эстонией.
Борьба с терроризмом и экстремизмом в России постепенно приводит к ужесточению государственного контроля за пользователями интернета.
На погоду в Эстонии влияет малоактивная область низкого давления.
Эстония возглавляет антирейтинг по количеству смертей от передозировки наркотиками на душу населения в Европе. Примерно половина всех колющихся наркоманов, а их в стране насчитывается около 9000, проживают в Таллинне.
В воскресенье, 15 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
В этом месяце исполнилось 130 лет со дня рождения Оскара Лутса. Репортер "АК+" Владислав Лушин посетил места, сыгравшие важную роль в жизни именитого писателя.
Одна из громких новостей уходящей недели - победа темнокожей девушки на конкурсе красоты "Мисс Хельсинки" - заставила бурлить социальные сети. Высказывания на грани и за гранью расизма допускают не только эстонские политики-консерваторы, но и русскоязычные пользователи того же Facebook. Попытки ответить на вопрос, к чему чему ведет стремительная радикализация общества, попыталась найти телепрограмма "Актуальная камера +".
Вечером в воскресенье, 15 января, состоялись заключительные два матча 11-го тура чемпионата Эстонии по футзалу в высшем дивизионе.
Всемирный день снега отмечали 15 января в центрах зимнего спорта по всему миру, в том числе и в Эстонии. В Тарту более сотни любителей лыжных видов спорта собрались в парке Тяхтвере.
В воскресенье, 15 января, в матче 21-го тура английской футбольной Премьер-лиги "Ливерпуль" с капитаном сборной Эстонии Рагнаром Клаваном в основном составе упустил победу над клубом "Манчестер Юнайтед".
Свободная партия Эстонии продолжает готовить законопроект, предусматривающий государственное финансирование избирательных союзов и местных партийных ячеек за за счет перераспределения средств парламентских партий. Представители крупнейших партий Эстонии с таким предложением категорически не согласны.
Канадский Квебек примет финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам вместо Тюмени.
В воскресенье, 15 января, баскетболисты таллиннского клуба "Калев/Крамо" потерпели свое восьмое поражение подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
Президент Сербии Томислав Николич заявил, что готов при необходимости отправить войска в Косово для защиты этнических сербов края.
Департамент полиции и погранохраны (PPA) разрабатывает электронный портал для подачи ходатайств о документах, которым поначалу можно будет пользоваться для ходатайства о повторной выдаче удостоверений личности, а позже и прочих документов.
В Париже открылась международная конференция по мирному урегулированию палестино-израильского конфликта, в работе которой принимают участие более 70 стран мира.
В субботу в деревне Мустанина (волость Вайвара Ида-Вируского уезда) в канале карьера "Нарва" было найдено тело 67-летнего мужчины.
Мужская сборная Эстонии по гандболу на выезде одержала трудную победу над Турцией и пробилась во второй отборочный раунд чемпионата Европы 2020 года.
В воскресенье, 15 января, определился следующий соперник юношеской сборной Эстонии по футболу, выступающей в Санкт-Петербурге на международном турнире памяти Валентина Гранаткина.
В декабре самым популярным телевизионным каналом Эстонии оставался Kanal 2. Среди русскоязычных каналов первую строчку сохранил за собой ПБК. Рейтинг ETV+ за месяц не изменился. Он остается стабильным третий месяц подряд.
Эстонский спортсмен Рауль Муст стал победителем проходившего в Таллинне этапа Кубка мира по бадминтону, международного турнира Yonex Estonian International.
На этой неделе эстонские пехотинцы, участвующие в миротворческой миссии ООН в Ливане, приступили к службе на разделяющей Ливан и Израиль контрольной линии
Депутат Европарламента Мади Дэлво-Стэрес представила проект доклада, в котором говорится о необходимости "всерьез задуматься" о введении концепции безусловного базового дохода.
На этой неделе столичные власти объявили конкурс на замещение вакантной должности директора Ласнамяэской гимназии. Прежний глава школы Юрий Беляев покинул пост 30 ноября.
Представители штаба Дональда Трампа опровергли сообщения о том, что избранный президент США вскоре после своей инаугурации планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
Подозреваемый в коррупции бывший член правления Таллиннского порта Аллан Кийль хочет отсудить у своего прежнего работодателя 24 000 евро за досрочное расторжение трудового договора. Харьюский уездный суд вынесет свое решение по жалобе 16 января.
В феврале Харьюский уездный суд приступит к рассмотрению дела о жестком убийстве мужчины, которое произошло летом прошлого года в столичном районе Мустамяэ.
Бывший нападающий сборной Эстонии по футболу Андрес Опер нашел объяснение своей низкой результативности в период выступлений за московское "Торпедо".
В понедельник, 16 января, будет дан старт первому в новом сезоне турниру "Большого шлема" - Открытому чемпионату Австралии по теннису (Australian Open).
Канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй назвала слухами появившуюся в британской прессе информацию, согласно которой она выбрала "жесткий" вариант брексита. Ожидается, что свое решение на этот счет Мэй огласит во вторник.
На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.
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