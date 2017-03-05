В объективе "АК+": центристские страсти, женщины в форме и доступность медицинской помощи в Ида-Вирумаа

Николай Лощин Фото: ERR

Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 26 февраля.

В программе:

Центристы готовятся к выборам. Раскол между внутрипартийной оппозицией и мейнстримом углубляется. В чем причина? Анализирует Николай Лощин.

Доступность медицинской помощи в регионах. Сергей Рымар расскажет, как обстоят дела с медиками в Ида-Вирумаа.

Не женское дело? О представительницах прекрасного пола в военизированных структурах узнаете из репортажа Владислава Лушина.

Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+. Ведущий выпуска — Николай Лощин.