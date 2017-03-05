В объективе "АК+": центристские страсти, женщины в форме и доступность медицинской помощи в Ида-Вирумаа
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 26 февраля.
В программе:
Центристы готовятся к выборам. Раскол между внутрипартийной оппозицией и мейнстримом углубляется. В чем причина? Анализирует Николай Лощин.
Доступность медицинской помощи в регионах. Сергей Рымар расскажет, как обстоят дела с медиками в Ида-Вирумаа.
Не женское дело? О представительницах прекрасного пола в военизированных структурах узнаете из репортажа Владислава Лушина.
Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на ETV+. Ведущий выпуска — Николай Лощин.
Там нет комментариев. Будьте первым!