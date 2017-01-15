Рекомендации "АК+": куда пойти с 9 по 15 января
В воскресенье, 8 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
9 января в кинотеатре "Сыпрус" можно посмотреть нашумевший фильм культового режиссера Пола Верховена "Она".
13 января Русский молодежный театр приглашает на постановку "8 любящих женщин".
А 14 января поклонников искусственного интеллекта ждут в тартуском познавательном центре Ahhaa на день робототехники.
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