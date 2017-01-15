Рекомендации "АК+": куда пойти с 9 по 15 января

В Ида-Вирумаа прошел мастер-класс по строительству дома из снега, или иглу. Конечно, в эстонских реалиях вряд ли кто-то будет спасаться от холода в ледяном доме, но для заядлых путешественников этот навык может оказаться очень полезным.