"Актуальная камера +" 12.02.2017 (20:00)

По информации "АК+", один из основателей российской группировки хакеров "Шалтай-Болтай" Александр Глазастиков обратился к бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу с просьбой о помощи политического убежища.
В наш век развития инфотехнологий человечество все чаще интересуют возможности искусственного интеллекта. Например, можно ли управлять компьютером силой мысли? Ответ на этот вопрос помог дать молодой ученый Илья Кузовкин.
Новым президентом Германии в воскресенье, 12 февраля, избран Франк-Вальтер Штайнмайер. Тем временем уже этой осенью в ключевой стране Евросоюза грядут выборы в Бундестаг, немецкий парламент, которые определят политический вектор официального Берлина и судьбу канцлера Ангелы Меркель.
В воскресенье, 12 февраля, новостная передача "Актуальная камера" впервые вышла в эфир из новой современной студии.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 12 февраля.
В воскресенье, 5 февраля, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью жизни многих. Но в последнее время четко прослеживается тенденция отказа от длинных текстов в жанре дневника в пользу различных мемов и демотиваторов. Что такое же мем и зачем он нужен - ответы на этот вопрос пыталась найти программа ETV+ "Актуальная камера".
Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica создаст в Эстонии около 3000 рабочих мест, а по самой трассе в сутки будут передвигаться по 20 грузовых и пассажирских поездов.
Ида-Вирумаа пытается обуздать темпы роста безработицы. Благодаря государственным субсидиям некоторым предприятиям все же удается создавать новые рабочие места, а также вовлекать в производственный процесс людей с пониженной трудоспособностью. В ближайшие время еще три предприятия обещают создать в регионе 140 новых рабочих мест.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 5 февраля.
В воскресенье, 29 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
Живое общение вытесняет виртуальную реальность. Молодежь все чаще предпочитает играть в настольные игры, а не сидеть за компьютером. В чем популярность так называемых "настолок" выяснял репортер "АК+" Константин Свиридовский.
Расположенные в Ида-Вирумаа сланцедобывающие предприятия смотрят в будущее с оптимизмом.
Лучший футбольный тренер Эстонии 2016 года, наставник столичного "Инфонета" Александр Пуштов, имеющий серый паспорт, позитивно воспринял идею премьер-министра Юри Ратаса о предоставлении эстонского гражданства всем прожившим в Эстонии как минимум 25 лет людям.
Очередной, 78-й выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 29 января.
В воскресенье, 22 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
В воскресенье, 22 января, в последний путь проводили легенду эстонской спортивной журналистики - неделей ранее на 67-м году жизни скончался Лембиту Куузе. Почти 30 лет Куузе радовал эстонских и русских зрителей своими эмоциональными и яркими репортажами.
Российская Госдума на этой неделе активно занималась проблемой семейного насилия. Депутаты решили смягчить наказание за побои, нанесенные совместно проживающим членам семьи. Между тем противники такой меры прогнозируют рост семейного насилия.
В пятницу, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в полномочия президента США. Он уже успел подписать указы о формировании новой администрации и о реформировании программы здравоохранения своего предшественника Барака Обамы. "Актуальная камера +" выясняла, какой курс выберет Америка с новым главой Белого дома и к чему готовиться Эстонии в изменившихся внешнеполитических реалиях.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера +" выйдет в воскресенье, 22 января.
Эстония возглавляет антирейтинг по количеству смертей от передозировки наркотиками на душу населения в Европе. Примерно половина всех колющихся наркоманов, а их в стране насчитывается около 9000, проживают в Таллинне.
В воскресенье, 15 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
В этом месяце исполнилось 130 лет со дня рождения Оскара Лутса. Репортер "АК+" Владислав Лушин посетил места, сыгравшие важную роль в жизни именитого писателя.
Одна из громких новостей уходящей недели - победа темнокожей девушки на конкурсе красоты "Мисс Хельсинки" - заставила бурлить социальные сети. Высказывания на грани и за гранью расизма допускают не только эстонские политики-консерваторы, но и русскоязычные пользователи Facebook. Ответы на вопрос, к чему ведет стремительная радикализация общества, попыталась найти телепрограмма "Актуальная камера +".
Семьдесят шестой выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 15 января.
Ложбина низкого давления смещается с Финляндии на юго-восток.
По информации "АК+", один из основателей российской группировки хакеров "Шалтай-Болтай" Александр Глазастиков обратился к бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу с просьбой о помощи политического убежища.
В наш век развития инфотехнологий человечество все чаще интересуют возможности искусственного интеллекта. Например, можно ли управлять компьютером силой мысли? Ответ на этот вопрос помог дать молодой ученый Илья Кузовкин.
Новым президентом Германии в воскресенье, 12 февраля, избран Франк-Вальтер Штайнмайер. Тем временем уже этой осенью в ключевой стране Евросоюза грядут выборы в Бундестаг, немецкий парламент, которые определят политический вектор официального Берлина и судьбу канцлера Ангелы Меркель.
Накануне поздно вечером в столичном районе Мустамяэ погибла женщина, попавшая под колеса автомобиля на пешеходном переходе. В воскресенье полиция задержала предполагаемого водителя.
В воскресенье, 12 февраля, новостная передача "Актуальная камера" впервые вышла в эфир из новой современной студии.
Раздача консервов из свинины, организованная властями Таллинна, вызывает широкий интерес среди малоимущих, уже розданы тысячи банок. При этом есть и те, кто побаивается принимать консервы в дар, не зная, откуда собственно мясо.
В воскресенье аэропорт Гамбурга был временно эвакуирован после того, как здание терминала заполнил странный запах, а находившиеся внутри люди начали жаловаться на тошноту, затрудненное дыхание и раздражение глаз.
"Гости съезжались на дачу" - так называется новая совместная работа Русского музея и Аллы Беленковой. Книга посвящена необычной архивной коллекции - оригинальной коллекции визитных карточек графа Александра Христофоровича Бенкендорфа, владельца мызы Фалль (ныне – Кейла-Йоа).
Услугами предприятий по гостиничному размещению в Ида-Вируском уезде в 2016 году воспользовались 194 534 иностранных и внутренних туристов. В годовом сравнении выросло число как местных, так и иностранных туристов.
Женская сборная Эстонии по фехтованию, за которую выступали Ирина Эмбрих, Эрика Кирпу, Юлия Беляева и Кристина Кууск, завоевала серебряные медали на этапе Кубка мира в итальянском Лугано.
В воскресенье, 12 февраля, на заседании Совета уполномоченных Социал-демократической партии в Пярну обсуждалось предстоящее участие политической силы в муниципальных выборах. По словам лидера соцдемов Евгения Осиновского, партия намерена покончить с единоличным правлением центристов в Таллинне, а в Нарве надеется повторить свой результат четырехлетней давности, то есть занять второе место.
В субботу днем в полицию поступило сообщение о том, что в Тарту на улице Раатузе двое мужчин ворвались в чужую квартиру и напали с ножом на находившихся там трех человек.
Бывший министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер стал 12-м президентом страны.
В субботу, 18 февраля, состоится второй полуфинал конкурса эстрадной песни Eesti Laul 2017. По оценке букмекеров, явный фаворит полуфинала - тандем Койт Тооме/Лаура. Этой паре прочат также победу и в финале конкурса, который пройдет 4 марта.
Вируский уездный суд приговорил к условному наказанию жителя Силламяэ, который выращивал коноплю у себя дома.
Эстонский автогонщик Отт Тянак, выступающий за команду M-Sport, занял второе место на втором этапе чемпионата мира по авторалли - "Ралли Швеции".
На этой неделе коллегия Государственного суда по уголовным делам в полном составе рассмотрела кассационные жалобы таллиннцев Рамиля Халилова и Романа Манько, которые судами двух первых инстанций были признаны виновными в пособничестве исламскому терроризму. И Халилов, и Манько настаивают на своем полном оправдании. Решение по кассациям будет принято 10 марта.
В понедельник на заседании комиссии Рийгикогу по окружающей среде будет обсуждаться использование животных в цирках и на публичных мероприятиях. Проблемы, связанные с этим вопросом, уже давно находятся в центре международного внимания.
В 2016 году в Эстонии зафиксировали 1458 дорожно-транспортных происшествий, что на 4,7% больше, чем годом ранее.
Целевое учреждение Таллиннский русский лицей, деятельность которого вызывала вопросы со стороны государства, в этом году получит от столичных властей еще 60 000 евро.
С воскресенья, 12 февраля, в Белоруссии начал действовать пятидневный безвизовый режим въезда для граждан 80 стран, в том числе Эстонии. Постановление касается только тех туристов, которые прибывают в Белоруссию через Национальный аэропорт Минска.
Фирма Shotbar OÜ, владеющая расположенным в Старом городе Таллинна баром Shooters, решила продолжить тяжбу со столичной мэрией в Государственном суде.
Северная Корея запустила баллистическую ракету. Это первое испытание в 2017 году.
Находящийся на улице Крейцвальди Дом радио или старый Дом радио или, как он теперь называется, Дом новостей впервые был открыт в 1952 году, а его строительство заняло более десяти лет. Для того, чтобы в 2017 году здание стало домом для новостных редакций, его основательно реновировали. На фотографиях ниже можно сравнить две эпохи: кадры, сделанные в первой половине 50-х годов и фотографии начала 2017 года.
На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.
Поздно вечером в субботу, 11 февраля, определились первые пять финалистов песенного конкурса Eesti Laul, победитель которого поедет представлять Эстонию на "Евровидение 2017" в Киев.
В первой половине предстоящей недели синоптики обещают ясную и околонулевую температуру. В воскресенье днём может подняться ветер и термометр опустится до -5 градусов, передает "Актуальная камера".
На Северо-Востоке страны прошел снежный праздник для любителей лыж. Алутагузеский марафон, состоявшийся в 19-й раз, собрал свыше полутысячи участников, передает "Актуальная камера".
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