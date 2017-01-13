В объективе "АК+": европейская безопасность, очереди на границе и интервью с Неэме Кунингасом
Первый в 2017 году выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 8 января.
В программе:
Вызовы прошлого и настоящего. Какие вызовы ждут нас на поприще европейской безопасности - в сюжете Евгении Волохонской.
Граница на замке. Об очередях на российско-эстонской границе - в репортаже Сергея Рымара.
Культурные мосты. С новым режиссером Красноярской оперы, легендарным Неэме Кунингасом, беседует Антон Алексеев.
Смотрите передачу в 20:00 на канале ETV+. В роли ведущей "АК+" дебютирует Маргарита Мясникова.
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