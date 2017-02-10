В объективе "АК+": Rail Baltica, работа в Ида-Вирумаа и интернет-мем Ждун
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 5 февраля.
В программе:
Rail Baltica - подводные течения и попутные ветры. Анализ амбиционного проекта в сюжете Дмитрия Куликова.
Даешь работу! О возможностях трудоустройства в Ида-Вирумаа расскажет Алексей Федоров.
Знакомство со Ждуном. Интернет-мемы как составляющая сегодняшней культуры. Тему исследует Евгения Волохонская.
Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на канале ETV+.
Ведущая выпуска - Маргарита Мясникова.
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