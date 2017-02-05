"Актуальная камера +" 05.02.2017 (20:00)

Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica создаст в Эстонии около 3000 рабочих места, а по самой трассе в сутки будут передвигаться по 20 грузовых и пассажирских поездов.
Ида-Вирумаа пытается обуздать темпы роста безработицы. Благодаря государственным субсидиям некоторым предприятиям все же удается создавать новые рабочие места, а также вовлекать в производственный процесс людей с пониженной трудоспособностью. В ближайшие время еще три предприятия обещают создать в регионе 140 новых рабочих мест.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 5 февраля.
В воскресенье, 29 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
Живое общение вытесняет виртуальную реальность. Молодежь все чаще предпочитает играть в настольные игры, а не сидеть за компьютером. В чем популярность так называемых "настолок" выяснял репортер "АК+" Константин Свиридовский.
Расположенные в Ида-Вирумаа сланцедобывающие предприятия смотрят в будущее с оптимизмом.
Лучший футбольный тренер Эстонии 2016 года, наставник столичного "Инфонета" Александр Пуштов, имеющий серый паспорт, позитивно воспринял идею премьер-министра Юри Ратаса о предоставлении эстонского гражданства всем прожившим в Эстонии как минимум 25 лет людям.
Очередной, 78-й выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 29 января.
В воскресенье, 22 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
В воскресенье, 22 января, в последний путь проводили легенду эстонской спортивной журналистики - неделей ранее на 67-м году жизни скончался Лембиту Куузе. Почти 30 лет Куузе радовал эстонских и русских зрителей своими эмоциональными и яркими репортажами.
Российская Госдума на этой неделе активно занималась проблемой семейного насилия. Депутаты решили смягчить наказание за побои, нанесенные совместно проживающим членам семьи. Между тем противники такой меры прогнозируют рост семейного насилия.
В пятницу, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в полномочия президента США. Он уже успел подписать указы о формировании новой администрации и о реформировании программы здравоохранения своего предшественника Барака Обамы. "Актуальная камера +" выясняла, какой курс выберет Америка с новым главой Белого дома и к чему готовиться Эстонии в изменившихся внешнеполитических реалиях.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера +" выйдет в воскресенье, 22 января.
Эстония возглавляет антирейтинг по количеству смертей от передозировки наркотиками на душу населения в Европе. Примерно половина всех колющихся наркоманов, а их в стране насчитывается около 9000, проживают в Таллинне.
В воскресенье, 15 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
В этом месяце исполнилось 130 лет со дня рождения Оскара Лутса. Репортер "АК+" Владислав Лушин посетил места, сыгравшие важную роль в жизни именитого писателя.
Одна из громких новостей уходящей недели - победа темнокожей девушки на конкурсе красоты "Мисс Хельсинки" - заставила бурлить социальные сети. Высказывания на грани и за гранью расизма допускают не только эстонские политики-консерваторы, но и русскоязычные пользователи Facebook. Ответы на вопрос, к чему ведет стремительная радикализация общества, попыталась найти телепрограмма "Актуальная камера +".
Семьдесят шестой выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 15 января.
В воскресенье, 8 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
Эстонский оперный режиссер Неэме Кунингас возглавил Красноярский театр оперы и балета. Перед отъездом маэстро Кунингаса на место работы с ним побеседовал корреспондент "Актуальной камеры +".
Большое число туристов из России посетило Эстонию на этих зимних каникулах. В результате на границе в течение всех праздников стояли гигантские очереди.
Наступивший год таит в себе немало вызовов для внутренней безопасности Эстония, а также для Евросоюза в целом. Сегодня, сто лет спустя, Европа опять переживает крах своих идеалов.
Первый в 2017 году выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 8 января.
В воскресенье, 18 декабря, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшие 12 дней.
Уходящий 2016 год не принес кардинальных перемен для жителей Ида-Вируского уезда. Безработица осталась на том же уровне, что и год назад, массовых сокращений, которыми был отмечен 2015, к счастью не было.
Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica создаст в Эстонии около 3000 рабочих места, а по самой трассе в сутки будут передвигаться по 20 грузовых и пассажирских поездов.
Ида-Вирумаа пытается обуздать темпы роста безработицы. Благодаря государственным субсидиям некоторым предприятиям все же удается создавать новые рабочие места, а также вовлекать в производственный процесс людей с пониженной трудоспособностью. В ближайшие время еще три предприятия обещают создать в регионе 140 новых рабочих мест.
В Пярну проходят съемки фильма с рабочим названием "Убийство в отеле". В основу сюжета положены произведения эстонского писателя Мати Унта и русских классиков - Булгакова и Лермонтова. Над картиной работают студенты выпускного курса Балтийской школы кинематографии и СМИ.
Эскалация военного конфликта на востоке Украины достигла на уходящей неделе своего пика. Обострение обстановки в районе города Авдеевка напрямую связана с мировой политикой и является частью гибридной войны против Украины, считают эстонские эксперты.
Правительство Румынии отменило скандальный указ, который освобождал от уголовной ответственности чиновников за коррупцию с ущербом менее 200 тыс. леев (44 тысячи евро).
Председатель парламентской комиссии по сельской жизни и бывший министр сельского хозяйства, социал-демократ Ивари Падар в конце декабря был оштрафован за превышение максимальной допустимой скорости по меньшей мере на 14 километров в час.
Намеченные на воскресенье, 5 февраля, выборы руководства ласнамяэского отделения Центристской партии не состоялись из-за отсутствия кворума.
В воскресенье, 5 февраля, баскетболисты таллиннского клуба "Калев/Крамо" одерждали вторую победу подряд в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
В воскресенье, 5 февраля, в Италии и Испании завершаются отборочные турниры женского чемпионата мира по флорболу в четырех европейских подгруппах. Сборная Эстонии сумела завоевать путевку на мировое первенство, которое в декабре пройдет в Словакии.
Председатель отделения Партии реформ в Ида-Вирумаа Денис Бородич рассказал о планах политической силы в регионе на предстоящих этой осенью муниципальных выборах.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в воскресенье заняла 70-е место в женском зачете на лыжном марафоне Finlandia-hiihto.
Директором расположенной в столичном районе Ласнамяэ школы по интересам Тондираба, которая распахнет свои двери 1 сентября, стал 31-летний Сергей Пчелкин.
Спортивный директор и помощник главного тренера таллиннской "Флоры" Норберт Хурт сказал, что клуб готов трудоустроить опытного защитника сборной Эстонии Энара Яэгера и молодого нападающего Франка Лийвака.
В Турции по подозрению в связях с группировкой "Исламское государство" арестованы более 400 человек.
На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.
В субботу, 5 февраля, при попытке вооруженного ограбления магазина в Пыхья-Таллинне был задержан нетрезвый 35-летний мужчина, который ранее уже наказывался в уголовном порядке.
Министр финансов Свен Сестер предлагает отозвать из совета государственного предприятия Eesti Raudtee президента Эстонского олимпийского комитета и предпринимателя Урмаса Сыырумаа.
Апелляционный суд в США отклонил запрос администрации президента Дональда Трампа немедленно восстановить действие иммиграционного указа, запрещающего въезд в страну гражданам семи преимущественно мусульманских стран.
В понедельник, 6 февраля, глава внешнеполитического ведомства Эстонии Свен Миксер примет участие в заседании Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.
Главный тренер футбольного клуба "Инфонет" Александр Пуштов дал понять, что комплектация команды на новый сезон на 99% завершена.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция нового президента США Дональда Трампа дает надежду на позитивные сдвиги в двусторонних отношениях между Москвой и Вашингтоном.
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News в очередной раз одобрительно отозвался о российском президенте Владимире Путине.
Накануне в Ляэне-Вируском уезде в результате пожара в жилом доме погибли двое мужчин.
В ближайшие сутки температура воздуха будет падать, ветер усилится.
Центристская партия по-прежнему пользуется наибольшей популярностью среди политических сил Эстонии, но на второе место выдвинулась вытесненная из правительства Партия реформ, которой за последнее время удалось на четверть повысить свою поддержку среди избирателей. Рейтинги входящих в правящую коалицию соцдемов и отечественников существенно снизились.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд и фристайлистка Келли Сильдару открыли международный турнир BMX-велосипедистов и скейтбордистов Simple Session, который в 17-й раз проводится в Таллинне.
В центре технологий по изучению раковых заболеваний надеются, что в ближайшем будущем дорогостоящие лекарства для лечения онкологических заболеваний могут стать дешевле, потому что закончится срок действия патентов на оригинальные препараты и появится возможность производить их более дешевые аналоги.
Эстонский атлет Кристьян Розенберг стал победителем открытого чемпионата Эстонии по многоборью, который завершился в Ласнамяэском легкоатлетическом холле.
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