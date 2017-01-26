В объективе "АК+": Трамп и Эстония, семейное насилие в России и прощание с Лембиту Куузе

Маргарита Мясникова. Фото: ERR

Семьдесят седьмой выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера +" выйдет в воскресенье, 22 января.

Новый президент США. Какие внешнеполитические вызовы ждут Эстонию в новом геополитическом раскладе - анализирует Николай Лощин.

Бить или не бить? О семейном насилии в России и ответственности за рукоприкладство в репортаже Антона Алексеева.

Прощание с легендой. О культовом спортивном журналисте Лембиту Куузе рассказывают его коллеги. Подробности в сюжете Дмитрия Куликова.

Эфир в 20:00 на канале ETV+. Ведущая выпуска - Маргарита Мясникова.