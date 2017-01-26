В объективе "АК+": Трамп и Эстония, семейное насилие в России и прощание с Лембиту Куузе
Семьдесят седьмой выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера +" выйдет в воскресенье, 22 января.
Новый президент США. Какие внешнеполитические вызовы ждут Эстонию в новом геополитическом раскладе - анализирует Николай Лощин.
Бить или не бить? О семейном насилии в России и ответственности за рукоприкладство в репортаже Антона Алексеева.
Прощание с легендой. О культовом спортивном журналисте Лембиту Куузе рассказывают его коллеги. Подробности в сюжете Дмитрия Куликова.
Эфир в 20:00 на канале ETV+. Ведущая выпуска - Маргарита Мясникова.
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