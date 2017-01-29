"Актуальная камера +" 29.01.2017 (20:00)

Очередной, 78-й выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 29 января.
В воскресенье, 22 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
В воскресенье, 22 января, в последний путь проводили легенду эстонской спортивной журналистики - неделей ранее на 67-м году жизни скончался Лембиту Куузе. Почти 30 лет Куузе радовал эстонских и русских зрителей своими эмоциональными и яркими репортажами.
Российская Госдума на этой неделе активно занималась проблемой семейного насилия. Депутаты решили смягчить наказание за побои, нанесенные совместно проживающим членам семьи. Между тем противники такой меры прогнозируют рост семейного насилия.
В пятницу, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в полномочия президента США. Он уже успел подписать указы о формировании новой администрации и о реформировании программы здравоохранения своего предшественника Барака Обамы. "Актуальная камера +" выясняла, какой курс выберет Америка с новым главой Белого дома и к чему готовиться Эстонии в изменившихся внешнеполитических реалиях.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера +" выйдет в воскресенье, 22 января.
Эстония возглавляет антирейтинг по количеству смертей от передозировки наркотиками на душу населения в Европе. Примерно половина всех колющихся наркоманов, а их в стране насчитывается около 9000, проживают в Таллинне.
В воскресенье, 15 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
В этом месяце исполнилось 130 лет со дня рождения Оскара Лутса. Репортер "АК+" Владислав Лушин посетил места, сыгравшие важную роль в жизни именитого писателя.
Одна из громких новостей уходящей недели - победа темнокожей девушки на конкурсе красоты "Мисс Хельсинки" - заставила бурлить социальные сети. Высказывания на грани и за гранью расизма допускают не только эстонские политики-консерваторы, но и русскоязычные пользователи Facebook. Ответы на вопрос, к чему ведет стремительная радикализация общества, попыталась найти телепрограмма "Актуальная камера +".
Семьдесят шестой выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 15 января.
В воскресенье, 8 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
Эстонский оперный режиссер Неэме Кунингас возглавил Красноярский театр оперы и балета. Перед отъездом маэстро Кунингаса на место работы с ним побеседовал корреспондент "Актуальной камеры +".
Большое число туристов из России посетило Эстонию на этих зимних каникулах. В результате на границе в течение всех праздников стояли гигантские очереди.
Наступивший год таит в себе немало вызовов для внутренней безопасности Эстония, а также для Евросоюза в целом. Сегодня, сто лет спустя, Европа опять переживает крах своих идеалов.
Первый в 2017 году выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 8 января.
В воскресенье, 18 декабря, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшие 12 дней.
Уходящий 2016 год не принес кардинальных перемен для жителей Ида-Вируского уезда. Безработица осталась на том же уровне, что и год назад, массовых сокращений, которыми был отмечен 2015, к счастью не было.
В воскресенье, 18 декабря, аналитическая программа ETV+ "Актуальная камера +" подвела политические итоги уходящего года.
В воскресенье, 18 декабря, обозреватель аналитической программы телеканала ETV+ "Актуальная камера +" Игорь Савельев подвел спортивные итоги 2016 года.
Последний в этом году выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 18 декабря.
В воскресенье, 11 декабря, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Ульяна Гусев дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
В тюрьмах Эстонии сегодня содержатся 23 подростка. Для Эстонии это большое число. Но существуют программы, которые помогают предотвратить рост подростковой преступности.
Известный российский оппозиционер Михаил Ходорковский на этой неделе посетил Эстонию и дал эксклюзивное интервью "Актуальной камере +", в котором рассказал, как он видит решение проблемы Крыма и ответил на вопрос про возможную войну между Россией и НАТО на территории стран Балтии.
Бюджет следующего года предполагает целый ряд налоговых изменений. Например, увеличение акцизов на слабоалкогольные напитки или налоговые льготы для людей с низкими доходами. Чтобы реализовать все эти изменения, депутаты должны принять целый ряд законов и поправок в рекордно короткие сроки.
Молодая эстонская фристайлистка Келли Сильдару второй год подряд победила в дисциплине слоупстайл на фестивале экстремалов X-Games в американском штате Колорадо.
Лучший футбольный тренер Эстонии 2016 года, наставник столичного "Инфонета" Александр Пуштов, имеющий серый паспорт, позитивно воспринял идею премьер-министра Юри Ратаса о предоставлении эстонского гражданства всем прожившим в Эстонии как минимум 25 лет людям.
Символическим стартом в деле улучшения отношений между США и Российской Федерацией назвал директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин телефонную беседу между американским лидером Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.
Депутат городского собрания Нарвы Юрий Рауд направил министру внутренних дел письмо, в котором выразил претензии по поводу того, как в Нарве была проведена заключительная фаза военно-спортивной игры "Десант в Утриа", назвав это мероприятие устрашающим для жителей города.
В результате боев, возобновившихся в воскресенье в Авдеевской промзоне, было убито трое украинских солдат, один человек был ранен, сообщил представитель минобороны Украины Александр Мотузяник.
В воскресенье, 29 января, на площади Вабадузе в Таллинне состоялось масштабное празднование Нового года по восточному календарю.
Эстонский полузащитник Илья Антонов (24) подписал контракт с клубом "Хорн" из второго по силе футбольного дивизиона Австрии.
Новое скоростное пассажирское судно компании Tallink Megastar в воскресенье вышло на регулярную линию Таллинн-Хельсинки-Талллинн.
Политический обозреватель Ахто Лобьякас считает, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд должна была бы отказаться от части компенсации в размере 12 000 евро, которую она получается от Европейской счетной палаты.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт выиграла теннисный турнир серии ITF во французском Андрезье-Бутеоне с призовым фондом 60 000 долларов США.
В латвийской Елгаве завершается предварительный отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу с участием сборной Эстонии, которая потерпела третье поражение кряду.
Мать обвиняемого в убийстве предполагаемого лидера преступного мира Эстонии Николая Таранкова Юрия Воробья, приговоренная к 10 годам лишения свободы за организацию наркобизнеса Светлана Воробей (54) была досрочно выпущена из тюрьмы по решению Харьюского уездного суда.
Полиция раскрыла некоторые детали субботнего ЧП в Нарве, где из арестантского дома сбежали двое молодых людей. Для их задержания в городе была проведена масштабная операция.
Многие мировые лидеры резко осудили решение президента США Дональда Трампа ввести временный запрет на въезд в страну беженцев и мигрантов из семи мусульманских стран - Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена - даже тех, у кого есть действующая американская виза.
Европейское сообщество уже начинает забывать, что семь стран, присоединившиеся к Европейскому союзу, хоть и взяли на себя обязательство перейти на евро, но до сих пор этого не сделали, заявил депутат Европарламента от Эстонии Урмас Паэт.
Правящая во Франции Социалистическая партия в воскресенье избирает своего кандидата на президентские выборы, которые пройдут в апреле 2017 года.
Таллиннское городское собрание в предстоящий вторник, 31 января, соберется на свое внеочередное заседание.
В первые дни своего президентства Дональд Трамп оправдал надежды своих сторонников и развеял последние иллюзии противников. Иными словами, он делает в точности то, что обещал во время предвыборной кампании и после победы на выборах в ноябре 2016 года, то есть предпринимает попытку пересмотреть основы американской политики последних десятилетий.
Молдавский нападающий Николае Милинчану (24) не сумел закрепиться в таллиннском "Инфонете", в котором около 10 дней находился на просмотре. Уровень футболиста не устроил тренерский штаб чемпионов Эстонии.
Вируский уездный суд назначил предварительное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве председателя Нарвского городского собрания Александра Ефимова на 6 февраля.
Федеральный окружной суд в Нью-Йорке наложил временный запрет на высылку мигрантов с действующими американскими визами из аэропортов США, несмотря на указ президента Дональда Трампа.
На следующей неделе по рабочим дням истребители ВВС Германии Eurofighter вновь будут совершать тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии.
Эстонская фристайлистка Келли Сильдару успешно стартовала в американском городе Аспен на зимнем фестивале экстремалов X-Games: в дисциплине Big Air молодая спортсменка завоевала серебряную медаль.
Сбежавшие накануне из Нарвского арестного дома двое молодых людей были задержаны полицией тем же вечером.
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом конфликты в Сирии и на Украине, а также возможность личной встречи. Об этом сообщила вечером в субботу, 28 января, пресс-служба Кремля.
Завершился телефонный разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Во время беседы американский лидер сидел за столом в Овальном кабинете в окружении своих ближайших помощников, сообщила газета Washington Post.
28 января из 1-й телестудии ERR телеканал ETV+ вел съёмку концерта для создания его телевизионной версии. В эфир концерт выйдет вместе со специально созданным документальным фильмом, посвященным юбилею первого в Советском Союзе телеинтервью с Владимиром Высоцким.
По спрогнозам синоптиков, предстоящей ночью будет облачно, передает "Актуальная камера".
Субботнее соперничество мужчин в гонке преследования в рамках чемпионата Европы по биатлону в Польше получилось достаточно непредсказуемым, передает "Актуальная камера".
Второй год подряд в Ида-Вирумаа проходят соревнования по робототехнике. В этот раз главной темой хай-тек турнира стала природа, передает "Актуальная камера".
Там нет комментариев. Будьте первым!