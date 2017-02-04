В объективе "АК+": проблема серых паспортов, перспективы развития Ида-Вирумаа и настольные игры
Очередной, 78-й выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 29 января.
Проблема серых паспортов - возможно ли решение или поезд уже ушёл? Анализирует Николай Лощин.
Не сланцем единым? О перспективах развития Ида-Вирумаа, социальной беззащитности и безработице - в репортаже Алексея Федорова.
Сыграем? Константин Свиридовский исследует рынок настольных игр и их конкурентоспособность по сравнению с играми компьютерными.
Смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на канале ETV+. Ведущий выпуска - Николай Лощин.
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