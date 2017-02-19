"Актуальная камера +" 19.02.2017 (20:00)

Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в эфир в воскресенье, 19 февраля.
По информации "АК+", один из основателей российской группировки хакеров "Шалтай-Болтай" Александр Глазастиков обратился к бывшему президенту Эстонии Тоомасу Хендрику Ильвесу с просьбой о помощи в получении политического убежища.
В наш век развития инфотехнологий человечество все чаще интересуют возможности искусственного интеллекта. Например, можно ли управлять компьютером силой мысли? Ответ на этот вопрос помог дать молодой ученый Илья Кузовкин.
Новым президентом Германии в воскресенье, 12 февраля, избран Франк-Вальтер Штайнмайер. Тем временем уже этой осенью в ключевой стране Евросоюза грядут выборы в Бундестаг, немецкий парламент, которые определят политический вектор официального Берлина и судьбу канцлера Ангелы Меркель.
В воскресенье, 12 февраля, новостная передача "Актуальная камера" впервые вышла в эфир из новой современной студии.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 12 февраля.
В воскресенье, 5 февраля, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
Социальные сети уже давно стали неотъемлемой частью жизни многих. Но в последнее время четко прослеживается тенденция отказа от длинных текстов в жанре дневника в пользу различных мемов и демотиваторов. Что такое же мем и зачем он нужен - ответы на этот вопрос пыталась найти программа ETV+ "Актуальная камера".
Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica создаст в Эстонии около 3000 рабочих мест, а по самой трассе в сутки будут передвигаться по 20 грузовых и пассажирских поездов.
Ида-Вирумаа пытается обуздать темпы роста безработицы. Благодаря государственным субсидиям некоторым предприятиям все же удается создавать новые рабочие места, а также вовлекать в производственный процесс людей с пониженной трудоспособностью. В ближайшие время еще три предприятия обещают создать в регионе 140 новых рабочих мест.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 5 февраля.
В воскресенье, 29 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
Живое общение вытесняет виртуальную реальность. Молодежь все чаще предпочитает играть в настольные игры, а не сидеть за компьютером. В чем популярность так называемых "настолок" выяснял репортер "АК+" Константин Свиридовский.
Расположенные в Ида-Вирумаа сланцедобывающие предприятия смотрят в будущее с оптимизмом.
Лучший футбольный тренер Эстонии 2016 года, наставник столичного "Инфонета" Александр Пуштов, имеющий серый паспорт, позитивно воспринял идею премьер-министра Юри Ратаса о предоставлении эстонского гражданства всем прожившим в Эстонии как минимум 25 лет людям.
Очередной, 78-й выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера+" выйдет в воскресенье, 29 января.
В воскресенье, 22 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущая Маргарита Мясникова дала анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
В воскресенье, 22 января, в последний путь проводили легенду эстонской спортивной журналистики - неделей ранее на 67-м году жизни скончался Лембиту Куузе. Почти 30 лет Куузе радовал эстонских и русских зрителей своими эмоциональными и яркими репортажами.
Российская Госдума на этой неделе активно занималась проблемой семейного насилия. Депутаты решили смягчить наказание за побои, нанесенные совместно проживающим членам семьи. Между тем противники такой меры прогнозируют рост семейного насилия.
В пятницу, 20 января, Дональд Трамп официально вступил в полномочия президента США. Он уже успел подписать указы о формировании новой администрации и о реформировании программы здравоохранения своего предшественника Барака Обамы. "Актуальная камера +" выясняла, какой курс выберет Америка с новым главой Белого дома и к чему готовиться Эстонии в изменившихся внешнеполитических реалиях.
Очередной выпуск новостной аналитической передачи "Актуальная камера +" выйдет в воскресенье, 22 января.
Эстония возглавляет антирейтинг по количеству смертей от передозировки наркотиками на душу населения в Европе. Примерно половина всех колющихся наркоманов, а их в стране насчитывается около 9000, проживают в Таллинне.
В воскресенье, 15 января, в прямом эфире еженедельной передачи "Актуальная камера +" на телеканале ETV+ ее ведущий Николай Лощин дал анонс культурных мероприятий на ближайшую неделю.
В этом месяце исполнилось 130 лет со дня рождения Оскара Лутса. Репортер "АК+" Владислав Лушин посетил места, сыгравшие важную роль в жизни именитого писателя.
Одна из громких новостей уходящей недели - победа темнокожей девушки на конкурсе красоты "Мисс Хельсинки" - заставила бурлить социальные сети. Высказывания на грани и за гранью расизма допускают не только эстонские политики-консерваторы, но и русскоязычные пользователи Facebook. Ответы на вопрос, к чему ведет стремительная радикализация общества, попыталась найти телепрограмма "Актуальная камера +".
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд на состоявшейся в субботу в Мюнхене встрече глав государств Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом высказалась за сохранение санкций в отношении России.
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер победила в масс-старте и завоевала пятую золотую медаль на чемпионате мира по биатлону, проходящем в австрийском городе Хохфильцен.
В преддверии Дня независимости Эстонской Республики члены военно-исторических клубов из пяти стран возрождают сражения 1919 года. Реконструкция "Южный фронт" посвящена битвам, проходящим в районе Пскова, передает "Актуальная камера".
Бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци уходит в отставку с должности секретаря Демократической партии, занимающей большинство в парламенте страны. Он заявил об этом во время Национальной ассамблеи организации, проходящей в Риме, сообщает издание Il sole 24 ore.
Главный приз 67-го Берлинского кинофестиваля - "Золотой медведь" - достался венгерской картине "О теле и душе" режиссера Ильдико Эньеди. Фильм рассказывает о любви между двумя работниками скотобойни.
По меньшей мере 16 человек погибли и 40 ранены в результаты взрыва в столице Сомали, Могадишо.
Участники блокады железнодорожного сообщения между контролируемыми государственной властью территориями и отдельными районами Донецкой и Луганской областей намерены заблокировать также сообщение Украины с Россией.
Инфоцентр шоссейных дорог в воскресенье вечером предупреждает участников движения, что температура воздуха близка к нулю и возникли благоприятные условия для гололедицы на дорогах.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале "нового дня" во взаимоотношениях США и Израиля после вступления в должность президента Дональда Трампа.
Немецкий биатлонист Симон Шемпп выиграл последнюю гонку на проходящем в австрийском городе Хохфильцен чемпионате мира по биатлону — масс-старт.
Иракские военные заявили об освобождении нескольких деревень к югу от Мосула от боевиков "Исламского государства". Масштабное наступление на город - последний крупный оплот ИГ в стране - началось на рассвете.
ОЛПЭ выходит из спячки, успехи Юри Ратаса и Каи Каллас в русском языке, партийные выборы по системе "Камень, ножницы, бумага" и погоня Калле Кландорфа за ядерным чемоданчиком - читайте полусерьезный обзор политической жизни Эстонии за неделю на портале rus.err.ee.
Сегодня на проходящем в Отепя этапе Кубка мира по лыжным гонкам 15 км классическим ходом быстрее всех пробежал Мартин Сундбю, который лидировал на протяжении всей дистанции, и преодолел дистанцию за 40 минут 38,2 секунды.
Сегодня на 82-м году жизни умер выдающийся эстонский шахматист Хиллар Кярнер (07.27.1935 - 02.19.2017), который семь раз становился чемпионом Эстонии, три раза выигрывал серебряную и один раз бронзовые медали.
Южная Корея заявила, что ответственность за смерть сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама несет Пхеньян.
В таллиннском районе Ласнамяэ в субботу, 19 февраля, при столкновении двух автомобилей пострадали женщина и маленький ребенок.
Сегодня на проходящем в Отепя этапе Кубка мира по лыжным гонкам норвежская лыжница Марит Бьорген показала лучший результат на дистанции 10 км классическим ходом - 29.59,0.
Сегодня, 19 февраля в Абу-Даби началась крупнейшая на Ближнем Востоке выставка оборонной промышленности IDEX 2017, и на объединенном эстонском стенде представлены восемь предприятий.
В Таллинне в субботу вечером на одном из предприятий двое работников, после того, как в помещениях фирмы провели уборку, отравились парами чистящего средства.
В субботу, 18 февраля, определились вторые пять финалистов песенного конкурса Eesti Laul. В финал прошли Лийз Лемсалу, Расмус Ряндвеэ, Керли, Койт Тооме и Лаура, Даниэль Леви.
С понедельника в течение рабочей недели дислоцированные на аэродроме Эмари истребители ВВС Германии Eurofighter совершат бреющие полеты над Эстонией.
Президент США Дональд Трамп назвал себя поклонником НАТО, но потребовал от участников альянса выполнять финансовые обязательства.
Поздно вечером в субботу, 18 февраля, определились вторые пять финалистов песенного конкурса Eesti Laul, победитель которого поедет представлять Эстонию на "Евровидение 2017" в Киев.
В субботу вечером в Ляэне-Вирумаа, Вийтна произошло тяжелое ДТП, в результате которого машина сбила бежавшего через дорогу лося. Скорая помощь доставила водителя в больницу.
В воскресенье синоптики обещают плюсовую температуру.
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в Отепя, спринт свободным ходом выиграли норвежец Йоханнес Клэбо и шведка Стина Нильссон.
Президентская канцелярия направила письмо спикеру Рийгикогу Эйки Нестору с просьбой пересмотреть систему отпуска главы государства. В нынешних реалиях президент поставлен в ситуацию, когда взять отпуск просто невозможно, хотя конституция предусматривает для главы государства 35 свободных от работы дней.
Сборная России заняла первое место в эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене. Эстония финишировала 21-й. Всего в эстафете участвовали 26 команд.
Дом призрения в Сымера, где проживает 350 человек, закрывают, несмотря на протест островитян. Учреждение обеспечивало работой более ста человек, многие из которых трудились там с самого начала. Сотрудники заведения признаются, что для них это место стало родным домом.
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