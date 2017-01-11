Фильм Трийн Руумет "Лихие 90-е" удостоен ежегодной премии "Дева Маали"
Дебютный фильм режиссера Трийн Руумет "Лихие 90-е" ("Päevad, mis ajasid segadusse") удостоен ежегодной премии Объединения кино-прессы "Дева Маали", передает "Актуальная камера" .
Бронзовую статуэтку за лучший эстонский фильм 2016 года вручили на церемонии в столичном кинотеатре "Сыпрус".
По словам главы Объединения кинопрессы Тристана Приймяги, он рад что впервые столь высокой награды удостоена работа женщины-режиссера.
Лучшим фильмом проката также стала работа женщины - "Тони Эрдманн" германского режиссера Марен Аде. А лучшим журналистом, пишущим о кино, названа Мария Ульфсак из газеты "Ээсти экспресс".
Премию "Дева Маали" вручили уже в 24-й раз.
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