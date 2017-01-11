Фильм Трийн Руумет "Лихие 90-е" удостоен ежегодной премии "Дева Маали"

Министерство обороны заключило с риэлторской фирмой предпринимателя Урмаса Сыырумаа ESS Kinnisvara договор сроком на 10 лет стоимостью 4,5 млн евро об аренде комплекса зданий по улице Ярве в Таллинне. В зданиях разместятся только что учрежденная организация Центр оборонных инвестиций, а также оздоровительный центр Сил обороны и связанная с ним аптека.