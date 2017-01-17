В галерее Haus открылась выставка Ореста Кормашова

Выставка эстонского художника Ореста Кормашова открылась в галерее Haus. Мастер запечатлел на холстах свои воспоминания о солнечной Италии, передает "Актуальная камера".

Выставка так и называется – "Мгновение". Там есть и картины, которые художник создавал на Апеннинском полуострове, и те, что были написаны по памяти уже в Эстонии. Орест Кормашов почти 27 лет работает преподавателем, занимается живописью, рисует акварелью и изучает историю керамики. Он активно участвует в организации научных и творческих мероприятий и в Эстонии, и за ее пределами.

Познакомиться с творчеством Кормашова можно до 14 февраля.