Лидером по числу номинаций на "Оскар" стал мюзикл "Ла-Ла Ленд"

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В Лос-Анджелесе состоялась церемония объявления номинантов на американскую кинопремию "Оскар". Лидером по числу номинаций – 14 – стал романтический мюзикл "Ла-Ла Ленд" Дэмиена Шазелла.

На втором месте по числу номинаций – фантастический фильм "Прибытие" Дени Вильнева и драма "Лунный свет" Барри Дженкинса, получившими по восемь номинаций, передает Би-Би-Си.

В числе других картин, претендующих на "Оскар" в номинации "лучший фильм" – "Лев" Гарта Дэвиса, "Манчестер у моря" Кеннета Лонергана, "Ограды" Дензела Вашингтона, "По соображениям совести" Мела Гибсона, "Любой ценой" Дэвида Маккензи, "Скрытые фигуры" Теодора Мелфи.

На "Оскар" в номинации "лучшая мужская роль" претендуют Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Райан Гослинг (Ла-Ла Ленд), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик"), Дензел Вашингтон ("Ограды").

За награду в номинации "лучшая женская роль" будут бороться Изабель Юппер ("Она"), Натали Портман ("Джеки"), Рут Негга ("Любить"), Эмма Стоун ("Ла-Ла Ленд") и Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс"). Для Мерил Стрип это уже 12-я по счету номинация на "Оскар".

На соискание "Оскара" в номинации "лучшая режиссура" выдвинуты режиссер "Ла-Ла Ленда" Дэмиен Шазелл, Дени Вильнев ("Прибытие"), Мел Гибсон ("По соображениям совести"),

Барри Дженкинс ("Лунный свет") , Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря").

Выдвинутая от Эстонии на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" картина "Мама" не вошла в число пяти номинантов на премию. В этой категории за премию будут бороться фильм "Моя земля" (Дания, режиссер Мартин Зандвлиет), "Вторая жизнь Уве" (Швеция, режиссер Ханнес Холм), "Коммивояжер" (Иран, режиссер Асгар Фархади), "Танна" (Австралия, режиссеры Мартин Батлер и Бентли Дин) и "Тони Эрдманн" (Германия режиссер Марен Аде).

Имена обладателей "Оскара" станут известны 26 февраля. 89-я церемония вручения премий пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.