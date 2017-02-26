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Главный приз Берлинале достался венгерской картине "О теле и душе"

Главный приз 67-го Берлинского кинофестиваля получила венгерский режиссер Ильдико Эньеди. Фото: REUTERS/Scanpix
Cегодня 19:04
Рубрика: Культура

Главный приз 67-го Берлинского кинофестиваля - "Золотой медведь" - достался венгерской картине "О теле и душе" режиссера Ильдико Эньеди. Фильм рассказывает о любви между двумя работниками скотобойни.

Президент фестиваля голландский режиссер Пол Верховен сказал, что жюри влюбилось в эту картину, потому что она напомнила еще раз о важности сострадания, передает Русская служба Би-би-си.

Награда за лучшую режиссуру досталась финскому режиссеру Аки Каурисмяки за ленту "По ту сторону надежды".

Актер Георг Фридрих, сыгравший главную роль в немецкой картине "Яркие ночи", получил награду за лучшую мужскую роль. Награда за лучшую женскую роль досталась южнокорейской актрисе Ким Мин Хи за роль в фильме "Ночью на пляже в одиночестве".

В список лауреатов фестиваля попала также польский режиссер Агнешка Холланд за криминальную драму "След зверя". Она получила награду имени Альфреда Бауэра, вручаемую в рамках киносмотра.

Берлинский кинофестиваль проходит ежегодно с 1951 года и считается одной из наиболее престижных фестивальных площадок. В отличие от Каннского кинофестиваля, Берлинале ориентирован на кинематограф с более выраженным социальным звучанием.

Надежда Берсенёва
Редактор

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